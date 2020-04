Großpösnas Grieche will mit Oster-Offerte wieder seine Kunden erreichen

Großpösna

Die Corona-Krise setzt vielen Kleinunternehmern und Mittelständlern wirtschaftlich zu. Auch das einzige Restaurant in Großpösna kämpft ums Überleben. Gleichzeitig hängt von den Einnahmen des „Griechen am Kuhstall“ ein Stück weit auch das kulturelle Leben im Ort ab. Denn der Gastraum Im Rittergut 3 wird vom soziokulturellen Zentrum Kuhstall-Verein an den Wirt vermietet. Damit nach der Schließung des Restaurants nun der Außer-Haus-Service ins Rollen kommt, starten Restaurant-Chef Giannis Poulitsa und der Kuhstall-Verein eine Oster-Angebotsoffensive mit einer verkleinerten Speisekarte. Die Flyer dazu werden jetzt im Ort verteilt und in den sozialen Medien veröffentlicht.

Pacht fließt in Kulturarbeit

Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) ist Mitglied im Kuhstall-Vorstand und begrüßt die Aktion: „Wir versuchen als Gemeinde mit allen Unternehmen, die etwas verkaufen wollen, ins Gespräch zu kommen, das haben wir auch im Pösna Park gemacht. Wir wollen, ähnlich wie in Taucha, auf unserer Webseite auf die Unternehmen hinweisen, mit Herrn Poulitsa machen wir den Anfang. Und dass die Rathaus-Mitarbeiter hier ihr Mittag bestellen, ist auch ein Beitrag, das Gewerbe im Ort zu unterstützten.“ Kuhstall-Vereinsgeschäftsführer Peter Krümmel hofft aus zwei Gründen, dass „Der Grieche“ wirtschaftlich von den Bemühungen profitiert und die Corona-Krise übersteht:. „Zum einen wünsche ich es ihm und seinem Team persönlich, wir brauchen ein Restaurant im Ort. Zum anderen ist unser Verein Verpächter der Gaststätte. Die Pacht ist aktive Kulturfinanzierung und unterstützt so die Arbeit des Vereins.“

Telefonisch bestellen

Über diese Rückendeckung der Gemeinde und des Kuhstall-Vereins freut sich natürlich Restaurantchef und Koch Giannis Poulitsa. Der 48-Jährige stammt aus Thessaloniki und lebt seit 2015 in Deutschland, konkret in Leipzig-Probstheida. Als gelernter Bäcker hatte er eine Weiterbildung zum Koch absolviert. Seit 2018 betreibt der zweifache Familienvater mit acht Mitarbeitern das Restaurant. Vor der Krise war die Gaststätte stets sehr gut besucht. „Wir nehmen ab sofort telefonische Bestellungen unter 034297 41292 entgegen. 30 Minuten später kann sich das Essen vor dem Eingang abgeholt werden, bezahlt werden sollte am besten mit Karte. Einen Lieferservice können wir nicht anbieten“, erklärt Poulitsa. Das Oster-Spezial muss allerdings per E-Mail bestellt werden: info@grieche-kuhstall.de

