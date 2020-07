Wie läuft die digitale Lehre im Corona-Semester? HTWK-Professorin Gabriele Hooffacker hat dazu mehrere Umfragen gemacht. Im Interview sagt sie, was im Netz funktioniert und was nicht – und warum ein Text-Chat manchmal besser als Video-Kommunikation ist.

Seminar per Videoschalte: So wie hier in den USA halten auch die Leipziger Hochschulen ihre Seminare größtenteils über die Plattform „Zoom“ oder ähnliche Konferenzdienste ab. Quelle: dpa