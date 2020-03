Halle

Die Stadt Halle hat wegen der Corona-Pandemie den Katastrophenfall ausgerufen. Damit könnten wirksamere Maßnahmen zur Eindämmung von Sars-CoV-2 getroffen werden, teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Dienstagabend mit.

Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses Martha-Maria ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Als Folge wurde eine Station unter Quarantäne gestellt. Der Fachbereich Gesundheit und die Krankenhausleitung habe alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, hieß es.

Wie die Stadt weiterhin mitteilte, ist Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt an der Saale deutlich gestiegen. Demnach wuchs die Zahl um acht Fälle auf nunmehr 27 an. „Das ist der bisher größte Zuwachs an positiv Getesteten in der Stadt Halle an einem Tag“, erklärte Amtsärztin Christine Gröger.

Von fbu/mit dpa