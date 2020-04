Handwerker bringen Rathaus-Büros in Taucha auf Vordermann

Taucha

Die Stadtverwaltung Taucha nutzt die Corona-Zeit mit dem stark eingeschränktem Publikumsverkehr, um die geplanten Renovierungen in den einzelnen Büros vorzuziehen. „Ursprünglich sollte das Raum für Raum übers Jahr gestreckt passieren, nun erfolgt das in einer konzentrierten Aktion“, erklärt Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). In den ausgeräumten Büros haben Maler und Fußbodenleger gut zu tun. Meier: „Wir wollen mit der Maßnahme auch hiesige Handwerker in der schwierigen Zeit unterstützen.“

Hiesige Firma unterstützt

Auftragnehmer ist die Merkwitzer Malerfirma Ronny Schneider. Sie beschäftigt sieben gelernte Maler und zwei gelernte Fußbodenleger. Zu ihnen gehört Mike Tippner (50), der gerade den Fußboden im Büro-Zimmer 7 von Nico Graubmann und Norman Bachmann schleift: „Das ist topp, dass es gerade in der jetzigen Situation mit dem Auftrag so geklappt hat.“ Seit circa 14 Tagen hat das Unternehmen schon im Rathaus zu tun. Insgesamt müssen 21 Räume renoviert werden. Dafür gibt die Stadt circa 40 000 Euro aus. Außerdem wird das circa 25 Jahre alte Mobiliar ersetzt. Ergonomische Schreibtische und Stühle sowie neue Schränke kosten pro Raum noch einmal circa 3000 Euro.

Lifteinbau 2021

Wenn dann im kommenden Jahr der Rathaus-Lift eingebaut ist, soll das Gebäude auch noch komplett mit neuen Elektro- und Datenleitungen ausgestattet werden. Der für dieses Jahr geplante Lifteinbau scheiterte bisher, da sich auf die Ausschreibung hin kein Planungsbüro gefunden hatte. „Jetzt läuft gerade die neue Ausschreibung. Ist diese erfolgreich, wird dann auch bald der Bau an sich ausgeschrieben“, so Meier.

Von Olaf Barth