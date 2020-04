Hilferuf auf dem Leipziger Markt: Honorarlehrer lassen leere Papiertüten für sich sprechen

Leipzig

Es war ein stiller „Protest in Tüten“: Leere Einkaufstüten aus Papier liegen am Montagnachmittag auf dem Markt. „Ein leerer Bauch lehrt nicht gern!“ oder „Das Leben wäre schöner, wär’n wir nicht Tageslöhner“ steht drauf. Drumherum sind in gebührenden Abständen Menschen zu sehen. Es sind freiberufliche Dozenten, die an der Volkshochschule, an der Musikschule sowie an verschiedenen privaten Bildungseinrichtungen Leipzigs unterrichten. Die sind derzeit geschlossen – die Kurse fallen aus, auch in der Erwachsenenaus- und weiterbildung.

Ein Hilferuf mit Papiertüten – Demos sind derzeit in der Regel nicht gestattet. Quelle: Christian Modla

Viele Freiberufler haben alle Aufträge verloren

Was heißt: Die Solo-Selbstständigen verlieren ihr Einkommen. Die meisten Kurse können nicht einfach durch Online-Angebote ersetzt werden. „Die Hilfsprogramme von Bund und Land passen nicht, weil diese für laufende Betriebsausgaben gedacht sind, nicht aber für den Ersatz des Verdienstausfalls“, sagt Karl Kirsch von der Dozenteninitiative der Volkshochschule ( VHS). Gemeinsam mit der Initiative „Lehrkräfte gegen Prekarität“ hat diese die Tüten-Aktion ins Lebens gerufen, die sie nicht als Demo verstanden wissen wollen.

„Wir wollen niemanden schaden, weder uns noch anderen“, ergänzt Sissy Naumann, die bei verschiedenen Trägern in der beruflichen Bildung beschäftigt ist. Die leeren Tüten sollen aber wenigstens für Aufmerksamkeit sorgen. „Freiberufler machen gute Arbeit, wir haben aber von jetzt auf gleich alle Aufträge verloren.“ Ihre Erwerbsgrundlage sei durch die Schließungen ersatzlos gestrichen worden. Die Hilfsprogramme könnten das derzeit nicht mildern. „Betriebskosten habe wir nicht, sieht man von der Monatskarte einmal ab“, so Kirsch.

Lage schon vor Corona prekär

Die Lage vieler Dozenten war auch schon vor Corona prekär, hieß es. Nun sind die Lehrkräfte mehr denn je auf Zuschüsse angewiesen, weil sie wegen ihrer meist niedrigen Honorare in den seltensten Fällen genügend Rücklagen haben, um solche Durststrecken überstehen zu können. „Gleichzeitig gibt es für uns keine Möglichkeit, den jetzigen Verdienstausfall durch spätere Mehrarbeit zu kompensieren. Ein Tag hat nun einmal nur 24 Stunden und mehr als fünf Unterrichtsstunden täglich vorzubereiten und abzuhalten, ist niemals auf längere Zeit möglich“, so Kirsch.

Auch der erleichterte Zugang zum Arbeitslosengeld II sei oft keine Hilfe. Der bürokratische Aufwand seit trotz Erleichterung immer noch erheblich, die Bearbeitungszeiten oft zu lang. Außerdem besteht die Vorschrift fort, dass alle Einkommen des Haushalts betrachtet werden, in dem die von Corona außer Tätigkeit gesetzte Lehrkraft lebt. Im Klartext: Ist die Lehrkraft verheiratet oder verpartnert, kommt ihr (Ehe-)partner für die Verluste auf.

Verdi unterstützt Vorschlag der Länder

Mittlerweile gibt es einen Vorstoß der Wirtschaftsminister der Länder, den auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterstützt. Vorgeschlagen wird von den Ländern, den Solo-Selbstständigen einen pauschalen, corona-bedingten Soforthilfebetrage von 1000 Euro für drei Monate zu gewähren. „Wir wollen unser unsicheres Leben nicht länger akzeptieren“, betont Kirsch.

Von Mathias Orbeck