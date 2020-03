Hochzeit? Brautpaaren zwischen Wurzen und Frohburg ist Lust vergangen

Landkreis Leipzig

Sich in den Armen liegen, sich herzen und küssen – das geht derzeit nur noch bedingt. Auch das Hochzeitsritual ist von behördlichen Auflagen betroffen, die den schönsten Tag im Leben ruinieren. Tränen fließen dieser Tage bei Brautpaaren nicht aus Freude, sondern aus Verzweiflung, weil sie die lange geplante Feier absagen müssen.

In Standesämtern mehren sich besorgte Anrufe

In den Standesämtern der Region mehrten sich in den vergangenen Tagen die besorgten Anrufe: Dürfen wir überhaupt noch vor den Standesbeamten treten? Wie viele Gäste und Familienangehörige dürfen wir mitbringen? Für Klarheit sorgte ein behördliches Schreiben, das den Rathäusern am 17. März ins Haus flatterte. Absender: die Landesdirektion (LD) Sachsen.

Sicherheitsabstand im Trauzimmer

Die Vorgaben hörten sich nicht danach an, als wären sie dafür gemacht, den schönsten Moment im Leben entspannt anzugehen. „Bei Eheschließungen“, heißt es seitens der LD, „ist die Anzahl der Gäste auf ein Mindestmaß zu beschränken.“ Und weiter: „Um längeren Kontakt mit den Eheschließenden auszuschließen, sollten umfängliche Trauansprachen vermieden werden“, wird weiter geraten. Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher der LD Sachsen, erklärt auf Nachfrage: „Es sollten keine Eheschließungen abgesagt werden, da sie Rechtsverhältnisse begründen.“ Dennoch rät die Behörde, neben dem Standesbeamten möglichst nur das Brautpaar und gegebenenfalls einen Dolmetscher zuzulassen. Sollten die Besucherreihen dennoch mit Angehörigen belegt werden, sei hier ein Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten. Ausgenommen von diesem Sicherheitsabstand sei lediglich das Brautpaar selbst.

Rigide Vorgaben schrecken Brautpaare ab

Rigide Vorgaben, die viele Paare abschrecken und noch kurz vorm Ja-Wort die Reißleine ziehen lassen. Wobei die einzelnen Standesämter die Empfehlung durchaus unterschiedlich auslegen. In Grimma ist von Standesamtsleiterin Liane Schwarm zu erfahren, dass weiterhin alle Trauungen durchgeführt werden, insofern die Brautpaare dazu stehen. Im März gebe es allerdings noch nicht so einen Andrang, wie in den Folgemonaten. Eine Einschränkung gibt es dann aber doch: „Neben dem Brautpaar dürfen in Grimma nur noch die Eltern und Trauzeugen dem Zeremoniell beiwohnen.“

Rigoroser geht man da in Leipzig vor. Dort sind nur noch das Brautpaar und der Hochzeitsfotograf zugelassen. Auch die Standesämter in Wurzen, Brandis oder Machern halten sich an die Empfehlungen von oben und lassen Eheschließungen nur noch im engsten Kreis zu. Konsequenter ist dagegen die Stadt Colditz mit ihrem Standesamt: „Bei uns finden bis zum 30. April erstmal keine Eheschließungen statt“, lautete die Auskunft.

Pegau : Trauung unter Ausschluss der Gäste

Im Standesamt Pegau sind Trauungen derzeit nur unter Ausschluss der Gäste angesagt. Neben dem Brautpaar dürfen lediglich ein Fotograf und gegebenenfalls ein Dolmetscher im Raum sein, informiert Standesbeamtin Doreen Wiesner und verweist auf die sächsische Empfehlung. Die derben Einschnitte und Hygienevorschriften gelten zunächst bis zum 20. April. Das habe letztlich zwei Paare in Pegau dazu bewogen, ihre bis Ostern geplante Hochzeit wieder abzusagen. Den schönsten Tag ihres Lebens wollten sie – natürlich – zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und Freunden erleben. Auch sonst sei der Kundenkontakt im Standesamt Pegau derzeit nur eingeschränkt möglich, erläutert Doreen Wiesner. Das bedeute: Kein Händeschütteln und Vor-Ort-Termine nur nach Dringlichkeit und vorheriger telefonischer Absprache.

Gespenstische Ruhe im Rüdigsdorfer Schwind-Pavillon

Im Schwind-Pavillon Rüdigsdorf, einem der beliebtesten Trauorte im Leipziger Südraum, herrscht in den nächsten Tagen gespenstische Ruhe. Wo sich sonst die Paare die Klinke in die Hand geben, lässt Corona die Hochzeitslust sinken. „Obwohl bei uns Trauungen mit bis zu zehn Teilnehmern inclusive Brautpaar erlaubt sind, sagen die Leute reihenweise ab“, heißt es aus dem Frohburger Rathaus. Insbesondere die Bräute seien „extrem traurig“.

Grimma : Hochzeitsfloristik nicht gefragt

Es ist nicht die Zeit für Hochzeiten. Das spüren auch Hoteliers oder Floristen. Zwei Paare, die sich im Grimmaer Blumengeschäft von Maria Erdmann zur Floristik-Beratung angemeldet hatten, sind gar nicht erst erschienen. Für April hat sie den nächsten Hochzeitsblumen-Auftrag im Buch, weiß aber momentan nicht, ob der auch zustande kommen wird. Die Saison fürs Heiraten beginne ohnehin erst im Mai. „Ich habe schon bis Oktober Hochzeiten im Kalender“, erzählt die Blumenhändlerin, die sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht hat. „Ich hoffe, dass sich alles bald wieder beruhigt.“ „Zum Blumenkind“ heißt der Laden von Maria Erdmann in der Langen Straße in Grimma. Im vorigen Jahr arbeitete sie insgesamt 17 Aufträge von Brautpaaren ab – vom Brautstrauß bis zur floristischen Ausstattung der gesamten Feier.

Macherner Schlosspächter Konrad Obermüller schließt alle Räume

„Wir schließen erstmal ganz“, erklärt Eveline Heigel vom Hotel Kavalierhaus in Machern. „Die aktuelle Lage lässt uns keine andere Wahl.“ Lediglich noch einige Monteure würden am Macherner Schlossplatz nächtigen. Auch der Macherner Schlosspächter Konrad Obermüller zieht Konsequenzen, die weit über die Absage von Hochzeitsfeiern hinausgehen: „Alle Veranstaltungs- und Tagungsräume im Schloss Hohenprießnitz und im Schloss Machern wurden bis auf weiteres geschlossen.“ Seit Freitag gibt es im Schlosscafé Machern auch keine Bewirtung mehr, nur noch Lieferservice. „Darüber hinaus hat unsere Familie beschlossen, auch die für den Sommer geplanten Schlossfestspiele in Machern und Hohenprießnitz abzusagen.“ Schwere unternehmerische Entscheidungen, die für Obermüller aber alternativlos sind.

