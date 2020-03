„Holt uns raus!“ Zwei junge Frauen aus Sachsen sitzen wegen Corona in Neuseeland fest

Wellington/Frankenhain/Bad Lausick

Pötzlich war die Unbeschwertheit verschwunden. Binnen weniger Stunden mutierte der Traum von Neuseeland zum Trauma. Die beiden 19-jährigen Mädchen Francis Kreil aus Bad Lausick und Milena Stets aus Frankenhain (beides Landkreis Leipzig) sind im Sehnsuchtsland der Deutschen gestrandet.

Als Au-Pair seit August 2019 in Neuseeland

Im August vergangenen Jahres begann für Milena (An.d.Redaktion: Tochter des Autors) noch alles ganz verheißungsvoll. Zwei Jahre lang hatte sie sich akribisch auf ihren Aufenthalt in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, vorbereitet. Sie bewarb sich als Au-Pair, sollte sich bei einer jungen Familie um die Betreuung der beiden Jungen kümmern. Hinter ihr lagen das Abitur und vor ihr die sehnsüchtigen Erwartungen auf ein atemberaubendes Land mit seiner einzigartigen Natur und die Freude auf die Bekanntschaft von neuen Menschen. Bis Anfang März dieses Jahres gingen alle mit dieser Reise verbundenen Wünsche in Erfüllung.

Freundin Francis aus Bad Lausick kam zu Besuch

Mehr noch. Ihre Freundin Francis aus der sächsischen Heimat stattete Milena einen Besuch ab. Während ihrer Semesterferien, die Bad Lausickerin legte auch vergangenes Jahr ihr Abitur ab und studiert mittlerweile, wollten beide zusammen Land und Leute weiter erkunden. Danach wäre der Au-Pair- Aufenthalt von Milena beendet gewesen. Einige Tage ging der Plan der Freundinnen auf. Dann schwappte die Coronakrise auf Neuseeland über. Auch wenn dort bis jetzt nur wenige mit dem Corona-Virus infizierte Personen erfasst wurden, forderte die neuseeländische Regierung alle Europäer auf, das Land zu freiwillig zu verlassen. Denn auch in dem rund 19 000 Kilometer entfernten Staat wird das öffentliche Leben weitgehend auf Null gefahren. Schulen, Cafes und Restaurants werden geschlossen. Die Menschen sollen sich vornehmlich in ihren Häusern aufhalten.

Wie hier in Aukland werden in Neuseeland überall Zelte zum Corona-Schnelltest aufgebaut. Am Montag sprang die Zahl der bestätigten Virusfälle im Land auf über 100. Quelle: dpa

Neuseeland schottet sich komplett ab

Neuseeland schottet sich komplett ab. Lässt keine Reisenden mehr herein. Und für Touristen, Au-Pairs und Backpacker wird es zusehends unmöglich, das Land zu verlassen. Große Fluglinien streichen ihre Flüge komplett. Länder, wie die Vereinigten Staaten oder Australien, wo Zwischenstopps auf dem viele Stunden dauernden Heimweg eingelegt werden müssten, verbieten Europäern das Betreten der Transitbereiche. Kurzum: die beiden Mädchen sind wie weitere Tausend Deutsche auf Neuseeland eingeschlossen.

Telefonat mit den Eltern: „Bin völlig fertig“

„Ich bin völlig fertig“, sagte Milena noch am Freitag während eines Gespräches mit ihren Eltern. Sämtliche Versuche, noch kurzfristig einen der letzten Flieger nach Europa zu bekommen, scheiterten. Auch der für diesen Dienstag gebuchte Flug für Francis wurde ersatzlos gestrichen. Beide hängen nun bei der Gastfamilie von Milena fest.

Tränen fließen, Panik kommt auf ob der vielen schlechten Nachrichten aus Europa. „Wir können nichts mehr machen. Ich würde so gern einfach mal von euch in die Arme genommen werden“, sagte Milena. Das sonst so lebenslustige Mädchen war der Verzweiflung nah. Ähnlich verliefen die Telefonate von Francis mit ihren Eltern in der Heimat. Sie waren völlig entsetzt, dass renommierte Fluglinien innerhalb von wenigen Stunden sämtliche Flugrouten strichen.

Auswärtiges Amt : „Kein Deutscher wird vergessen“

Erste Anrufe beim Auswärtigen Amt verliefen noch im Sand. Dort hatte die gestrandeten Deutschen in Übersee noch niemand auf dem Rettungsradar. „Sie müssen ihre Airline in die Pflicht nehmen“, sagte ein Mitarbeiter noch am Sonnabendvormittag. Beruhigte aber gleichzeitig. „Es wird kein Deutscher im Ausland vergessen.“ So richtig wollten das die Mädchen nicht glauben. Sehnsüchtig verfolgten sie die Nachrichten, hörten von den Rückholaktionen von zig Tausend Deutschen aus Ägypten. „Ich glaube im Leben nicht, dass Heiko Maas uns hier einen Flieger nach Neuseeland schickt“, sagte Milena noch zu Beginn des vergangenen Wochenendes.

Die beiden Mädchen ließen in der Zwischenzeit nichts unversucht, um auf sich und ihr Schicksal aufmerksam zu machen. Sie versuchten über mehrere Stunden, sich auf die sogenannte Elefand Liste des Auswärtigen Amtes zu setzen. Dort werden alle gestrandeten Deutschen im Ausland erfasst. Der Server war völlig überlastet. Resignation machte sich mittlerweile breit: „Wir kommen hier nicht mehr weg.“ Aus Sachsen wurden via Facetime (Bildtelefonie) aufmunternde Worte nach Neuseeland geschickt: „Ihr müsst durchhalten und das Beste aus der Situation machen. Immerhin seit ihr dort ziemlich sicher. Hier bei uns gibt es viel mehr Erkrankte als in Neuseeland.“

„Hallo lieber Herr Maas“ Quelle: Milena Stets / Instagram

Instagram-Post an Außenminister Heiko Maas

Die Eltern bauten ihre Kinder wieder auf, versuchten sie moralisch zu stärken und schafften es zusammen mit den Mädchen, die Registrierung auf der Liste vorzunehmen. Über die Sozialen Medien schrieben Milena und Francis Heiko Maas direkt und wieder jugendlich unbekümmert an. Ob der deutsche Außenminister die Instagram-Story tatsächlich auch wahrnahm, ist nicht bekannt.

Aber Fakt ist: So schnell wie sich das neuartige Virus auf der Welt verbreitete, so schnell reagierte dann auch das Auswärtige Amt. Registrierte die tausenden Hilferufe aus Neuseeland und organisierte jetzt eine Rückholaktion. Nach derzeitigem Stand sollen die ersten Gestrandeten am Freitag ausgeflogen werden. Wieder flossen Tränen in Neuseeland und in Sachsen. Diesmal aber Glückstränen: Die Hoffnung auf eine baldige Heimkehr ist nun wieder ein Stück gewachsen.

