Homeschooling: Amt zieht positive Bilanz im „landesweiten Schullabor“

Die Ostertage nahen und damit auch die Osterferien, die dem Homeschooling – dem Lernen zu Hause – eine Pause gönnen. Wie es danach weitergeht, wann die Schulen wieder öffnen, ist ungewiss. Das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) zieht bislang eine durchaus positive Bilanz zum „riesigen landesweiten Schullabor“, das de facto vor gut drei Wochen über Nacht entstanden ist.

Dank an Eltern, Schüler und Lehrer

„Dank zuerst an alle Eltern, Schüler und Lehrkräfte dafür, dass sie diese schwierige Situation angenommen haben! Ihre Leistungen verdienen viel Anerkennung“, betont Roman Schulz, der Sprecher der Behörde. Dabei gibt es in vielen Familien Konflikte. Oft konkurrieren Familien daheim um Computer, Telefon und Leitungen, wenn auch die Eltern teilweise im Homeoffice arbeiten. Die Ausstattung der Wohnungen mit Computern und Laptops ist ebenso unterschiedlich wie der Bildungsabschluss sowie Arbeitszeiten von Eltern. Daher wird befürchtet, dass Schwächere auf der Strecke bleiben, wenn die Ausnahmesituation an den Schulen länger anhält. Während einzelne die „enorme Aufgabenfülle“ für ihre Kinder beklagen, sprechen andere von einer Unterforderung. Ob die Schulen ihre Aufgaben analog oder digital stellen, hat das Amt den Bildungsstätten aufgrund der unterschiedlichen Ausstattung freigestellt. Das könne selbst innerhalb einer Schule unterschiedlich sein, hieß es.

Roman Schulz, der Sprecher des sächsischen Landesamtes für Schule und Bildung. Quelle: André Kempner

Hohe Belastungen in den Familien

„Wir wissen um die aktuellen Belastungen in vielen Familien. Die Sorgen sind verständlich. Aber der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität“, betont der Sprecher. Eltern sollten sich dennoch „keine zu großen Sorgen um die folgenden Schuljahre“ machen, hieß es. So gebe es Spielräume, um die Beeinträchtigungen – die alle landesweit betreffen – auszugleichen. „Natürlich gibt es Probleme, werden Fehler gemacht, aber wir versuchen ständig die Situation auszurichten und nachzusteuern“, so Schulz. Das Landesamt empfehle den Schulen, dass sich die vielen Fachlehrer abstimmen, nicht jeder Lehrer nur seine Umfänge sieht, keine überzogenen Forderungen gestellt werden, die Kinder nicht zu überfordern. Wenn möglich, solle der Lehrer sogar versuchen, die verschiedenen häuslichen Situationen zu beachten, weil die individuellen Ausgangslagen different seien.

Üben und Wiederholen steht im Zentrum

„ Sensibilität ist gefragt“, betont Schulz. Natürlich könne es grundsätzlich Bewertungen und auch Benotungen geben. Es sei aber nicht die Zeit, um Noten zu sammeln. So wurde empfohlen, vor allem in den unteren Klassenstufen – vor allem in Grundschulen – auf die Benotung zu verzichten. Dennoch sollten die Kinder ein Feedback erhalten. „Oberstes Ziel ist, durch feste Lernzeiten dafür zu sorgen, dass es keinen Leistungsabfall gibt und dass eine bestimmte Lernsystematik erhalten bleibt.“ Dabei sollte das Üben, Festigen und Wiederholen im Zentrum stehen, weniger die selbstständige Erschließung neuer Stoffgebiete. „Alle Beteiligten haben zusammen eine vorher nicht geglaubte Leistung gebracht“, lobt der Sprecher. Deshalb sollten die bald beginnenden Ferien nun auch als Erholungszeit betrachtet werden.

