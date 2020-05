Mit Trillerpfeifen, Tröten und Hupen haben Reisebüros und Busunternehmer am Mittwoch in Leipzig auf ihre Existenznöte aufmerksam gemacht. Auch wenn die Grenzöffnung für Mitte Juni angekündigt wurde – der dringend benötigte Rettungsfonds für die Branche ist nicht in Sicht.