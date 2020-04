IG Metall Leipzig setzt mehr Geld für Kurzarbeiter durch

Leipzig/Berlin

Es ist ein rundum tolles Ostergeschenk für die Beschäftigen der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen sowie Berlin und Brandenburg, die wegen der Corona-Krise nicht mehr ihrer Vollzeittätigkeit nachgehen können. Allein in Leipzig haben IG Metall und Betriebsräte in 34 Betrieben mehr Geld für insgesamt 21.500 Kurzarbeiter durchgesetzt – ein Großteil davon entfällt auf Dienstleister. Darüber informierte am Mittwoch der IG-Metall-Chef der Messestadt, Bernd Kruppa. „Das ist eine hervorragende Sache, wie sich die Arbeitnehmervertreter hier engagiert haben, um die Bedingungen für die Metaller zu verbessern.“

Nach Kruppas Angaben erhalten nun Kurzarbeiter gut 80 Prozent oder mehr vom normalen Netto – und nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen 60 Prozent oder mit Kindern 67 Prozent. Und, darauf sind die Akteure besonders stolz: Das gilt nicht nur bei den großen namhaften Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie – etwa den Top-Autoherstellern, sondern auch bei Dienstleistern, etwa im Logistik-Bereich. „Bundesweit haben IG Metall und Betriebsräte in den letzten Tagen und Wochen Regelungen ausgehandelt, laut denen Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld ihrer Beschäftigten aufstocken“, heißt es in der Leipziger Mitteilung.

Ein Viertel arbeitet verkürzt

Insgesamt knapp ein Viertel aller Metaller in Berlin, Brandenburg und Sachsen arbeiten derzeit verkürzt. Das geht aus einer gestern von der IG Metall veröffentlichten Umfrage unter 273 Betrieben der Region hervor. Demnach sind in dieser Region 71.500 Beschäftigte in 147 Firmen in Kurzarbeit oder unmittelbar davon bedroht“, teilte die Gewerkschaft mit. Alles in allem zählt die Metall- und Elektroindustrie in Berlin, Brandenburg und Sachsen rund 300.000 Mitarbeiter.

Allerdings habe sich die Gewerkschaft in den drei Bundesländern vor allem auch um eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter in dieser Situation gekümmert. „In 74 Firmen mit 48.125 Beschäftigten erreichten Betriebsräte mit Unterstützung der IG Metall, dass Kurzarbeiter eine Aufstockung auf 80, 90 oder 100 Prozent des Netto-Entgelts erhalten.“ Dennoch: Das Kurzarbeitergeld müsse für alle aufgestockt werden. Die Politik stehe in der Verantwortung für die arbeitenden Menschen, erklärte der IG-Metall-Bezirksleiter von Berlin-Brandenburg-Sachsen, Stefan Schaumburg.

Die Zulage für das Kurzarbeitergeld ist laut Kruppa gerade für die Beschäftigten bei den Dienstleistern existenziell. „Ihre Löhne, auf deren Basis die Arbeitsagentur ihr Kurzarbeitergeld berechnet“, seien ohnehin schon deutlich niedriger als bei den Großen. Und der Leipziger IG-Metall-Chef hat auch gleich ein Beispiel parat. Bis zu 85 Prozent statt der 60 Prozent Kurzarbeitertarif erhalten etwa Mitarbeiter beim Kontraktlogistiker Rudolph in Leipzig, der für Porsche und BMW arbeitet. „Ohne die Aufzahlung würden unsere Leute mit unter 1000 Euro nach Hause gehen“, betonte Jens Grube, Betriebsratsvorsitzender von Rudolph bei Porsche. „Wir hätten gerne mehr gehabt. Aber es ist dennoch ein fairer Kompromiss.“ Die Belegschaft sei froh, „dass es bei uns etwas gibt. Ihre Bekannten in anderen Branchen bekommen gar nichts“. Für die Aufstockung verhandelten laut Kruppa die Betriebsräte bei Rudolph mit Unterstützung der IG Metall Leipzig tagelang äußerst zäh. Bei der Gewerkschaft hätten in den vergangenen Tagen die Telefone geglüht. Und mit Erfolg – wie die Lösung für die 21 500 Kurzarbeiter in Leipzig zeige.

Auch Beschäftigte von Leiharbeitsfirmen dabei

Erreicht worden sei zudem, dass Beschäftigte von Leiharbeitsfirmen, die diese etwa an große Autoproduzenten vermitteln, in der momentanen Krise nicht auf die Straße gesetzt wurden, sondern ohne Kündigung vor Ort verbleiben, mit dem Ziel, rasch wieder eingesetzt zu werden, wenn die Notlage vorbei ist. Allerdings erhalten Leiharbeits-Leute nur 60 Prozent des sonst üblichen Nettoeinkommens. „Besser aber als gar nichts“, sagte Kruppa.

Mit Kurzarbeit statt Entlassungen sollen Deutschlands Betriebe durch die Corona-Krise kommen. „Um Kurzarbeit zu erleichtern, schenkt die Politik den Arbeitgebern sämtliche Sozialversicherungsbeiträge“, so die IG Metall. Doch die Unternehmen würden den Beschäftigten davon nichts abgeben, „nicht mal den Arbeitnehmeranteil der Sozialbeiträge. Das bedeutet bis zu 40 Prozent weniger Geld für die Beschäftigten in Zeiten der verkürzten Tätigkeit“. Und mit etwas stolz fügt Kruppa hinzu: „Die Aufstockungen auf das Kurzarbeitergeld in unseren Betrieben sind ja nicht vom Himmel gefallen. Dafür haben wir hier in Leipzig 15 Jahre lang gearbeitet.“

