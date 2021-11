Impfschlange – Leipziger Gerichtspräsident weist Kritik von Grünen-Politikerin zurück

Leipzig

Schriftliche Kontroverse zwischen Michael Wolting, dem Präsidenten des Amtsgerichts Leipzig, und der grünen Bundestagsabgeordneten Paula Piechotta am Donnerstag: Der Jurist und die Ärztin haben sich in E-Mails, die der LVZ-Redaktion im Laufe des Tages zugingen, um die langen Wartezeiten beim Impfen am Dienstag im Amtsgericht gestritten. Zunächst wies Wolting die Kritik von Piechotta an der schlechten Organisation beim Einsatz eines der mobilen Leipziger Impfteams zurück. Dann wehrte sich die Grünen-Politikerin gegen Woltings Schelte.

„Ihre Schilderung ist unangemessen belehrend“

Den Gerichtspräsidenten hatten die Twitter-Tweets der Bundestagsabgeordneten und deren Äußerungen im LVZ-Artikel „Schlange stehen für den kleinen Piks“ vom 24. November herausgefordert. In einer Pressemittelung schrieb er am Donnerstag an die „sehr geehrte Frau Abgeordnete“, die am Dienstag fünf Stunden lang in der Schlange gestanden hatte: „Ihre Schilderung der Impfaktion beim Amtsgericht Leipzig ist nicht nur in Teilen unwahr, unangemessen belehrend und den vielen Helferinnen und Helfern gegenüber maximal undankbar, sondern auch in der damit offenbar verfolgten Intention sehr befremdlich.“ Das Deutsche Rote Kreuz, der Kommunale Eigenbetrieb Leipzig und das Gericht hätten ganzen Einsatz gezeigt, „um die Impfungen schnellstmöglich und in größtmöglichem Umfang durchzuführen“. So seien ältere Menschen vorgezogen und Wartemöglichkeiten im Warmen geschaffen worden. Viele Menschen hätten darüber ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Dies habe die Politikerin in ihrem Post „bewusst weggelassen“. Wolting an Piechottas Adresse: „Ich hätte die Welt auch lieber perfekt, aber die ganz aktuelle Alternative zu den durch Sie so treffsicher ‚analysierten‘ Fehlabläufen ist nicht Perfektion, sondern: nichts.“

„Zwingend notwendig, die Sache beim Namen zu nennen“

Piechotta reagierte prompt – und gleichfalls öffentlich. „Es ist gut, dass es Impfaktionen gibt, darin sind wir uns einig. Aber wenn diese Aktionen in einer unzumutbaren Situation für impfwillige Bürgerinnen und Bürger enden, die teilweise fünf Stunden mit Warten verbringen müssen, zum Teil mit vielen unnötigen Kontakten gemeinsam im Wartezimmer, dann ist es zwingend notwendig, die Sache beim Namen zu nennen.“ Eine „große Dankbarkeit“ habe sie in Gesprächen mit Wartenden an diesem Tag vor Ort nicht erlebt, schrieb die Abgeordnete. Als Ärztin im Klinikalltag habe sie selbst erfahren, dass Zustände im Gesundheitswesen für die Patientinnen und Patienten oft unzumutbar sind. Diese müssten dann aber auch so benannt werden – „im Interesse des Allgemeinwohls auch in der aktuellen Situation“.

Von Dominic Welters