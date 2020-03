Leipzig

Still ruht der See: Seit zehn Tagen sind die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in Speck`s Hof und der Wörtersee im Peterssteinweg geschlossen. Dass nach 30 Jahren plötzlich niemand mehr im Laden steht, sei schon sehr seltsam, erzählt Verlagsgründer Peter Hinke. Unterkriegen lassen oder gar aufgeben ist aber keine Option. Im Gespräch sprüht Hinke vor Tatendrang.

Aufbruchstimmung in der Krise

Nach dem ersten Schreck seien er und sein Team inzwischen sozusagen „in der Krise im Aufbruch“, beschreibt es Hinke. Plötzlich werden Dinge, die schon lange überlegt worden, gemacht. Einen Onlineshop hatte die Connewitzer Verlagsbuchhandlung bisher nicht. Nun gibt es die Möglichkeit, per Telefon und E-Mail Bücher zu bestellen, die abgeholt oder geliefert werden können.

Keine Zeit für trübe Gedanken

Teilweise sitzt Peter Hinke bis in die Nacht und beantwortet Bestellungen. Es sei im Moment „unglaublich viel Kommunikation“, sagt er. Dadurch habe er zum Glück nicht viel Zeit, sich vorhandenen Existenzängsten zu stellen. Hinke erfährt auch viel Zuspruch und gute Wünsche, das gibt Auftrieb und lässt ihn an dieser schwierigen Situation etwas Gutes sehen: „Das hat fast ein bisschen was von `89/`90. Die Menschen rücken zusammen, das ist schon toll.“

Gegenseitige Unterstützung und Solidarität sind wichtig

Er selbst sorgt sich auch um Kollegen aus der Branche, mit denen er in Kontakt steht, aber auch um Menschen, deren Geschäfte gänzlich stillstehen: „Und dann müssen wir eben auch mal an die denken, bei denen jetzt gar nichts mehr geht und dann eben dort einen Kaffee mehr trinken, wenn das alles vorbei ist!“ Hinke mahnt zur Solidarität. Es sei besonders wichtig, lokal zu kaufen, die Händler und Dienstleister vor Ort, die hier Steuern zahlen, zu unterstützen. Die LVZ-Aktion sei dabei ein Baustein für ihn, „eine Art Katalysator“, damit sich Angebote besser herumsprechen.

Bestellungen bei der Connewitzer Verlagsbuchhandlung sind unter www.cvb-leipzig.de möglich.

