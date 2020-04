Italiener im Leipziger Herzzentrum gestorben – Corona-Patient war 31 Jahre alt

Leipzig

Der Patient war am 25. März gemeinsam mit einem zweiten über 70-jährigen an COVID-19-Erkrankten aus der italienischen Region Bergamo zur Behandlung nach Leipzig geflogen worden. „Wir haben beide Männer in einem schwerstkranken Zustand mit einer Virus-Lungenentzündung aufgenommen“, erklärt Professor Gerhard Hindricks, Ärztlicher Direktor am Herzzentrum Leipzig. „Der jüngere italienische Patient konnte trotz maximaler Therapiemaßnahmen nicht gerettet werden“, berichtet Hindricks.

Versagen von Organsystemen

Das medizinische Team hatte bis zuletzt versucht, seinen kritischen Zustand mithilfe einer künstlichen Lunge zu stabilisieren. Er sei aufgrund des Versagens weiterer Organsysteme verstorben.

Die Familie sei über den Tod informiert. Jetzt werde der Rücktransport nach Italien organisiert. „Der zweite Patient ist in einem stabilen, aber nach wie vor kritischem Zustand“, betont Priv.atdozent Ulrich Halm, Ärztlicher Direktor des Helios Park-Klinikums Leipzig. „Wir kämpfen mit allen intensivmedizinischen Mitteln mit ihm gemeinsam um sein Leben.“

Für die Behandlung schwerer Verläufe der COVID-19-Erkrankung haben das Herzzentrum und das Helios Park-Klinikum Leipzig eine interdisziplinäre Intensivstation eingerichtet. „Hier kann eine intensive Behandlung, Betreuung und Begleitung der Patienten mit medizinischem und pflegerischen Fachpersonal durchgeführt werden“, betonen die Ärztlichen Direktoren. Die Mitarbeiter am Helios Klinikstandort Leipzig verfügen über eine breite Intensiv- und Beatmungserfahrung. So werden etwa Verfahren zur temporären mechanischen Unterstützung von Herz und Lunge, sogenannte ECMO-Systeme, vorgehalten.

