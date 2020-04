Italienischer Coronapatient stirbt in Leipzig

Leipzig

Der Coronapatient aus Bergamo hat es nicht geschafft. „Eine schwere Grunderkrankung in Kombination mit Covid-19 führte nun zu einem Multiorganversagen, an dem der Mann heute Morgen leider verstorben ist“, berichtet Professor Sebastian Stehr, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), am Mittwoch.

Die Angehörigen des Mannes seien bereits informiert worden. Nun werde der Rücktransport in seine Heimat organisiert. Der zweite Patient sei in einem stabileren, aber ebenfalls ernsten Zustand. Als erstes deutsches Klinikum hatte das UKL am 24. März zwei schwerstkranke Corona-Patienten aus Bergamo aufgenommen.

18 Coronatote in Sachsen

In Sachsen sind inzwischen 18 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. „Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge macht“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Mittwoch in Dresden. Damit stieg die Zahl der Toten binnen 24 Stunden um fünf. Alle von ihnen hatte das 74. Lebensjahr bereits erreicht.

Bis Mittwoch haben sich zudem nachweisbar 2245 Menschen im Freistaat mit dem Virus infiziert. Bezogen auf den Vortag ist das ein Zuwachs um 161 Fälle. Zwischen den Zahlen des Robert-Koch-Institutes und denen den örtlichen Behörden kommt es immer mal wieder zu Differenzen, weil die Daten zu verschiedenen Zeiten erhoben werden.

