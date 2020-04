Jeder vierte Betrieb in Sachsen beantragt Kurzarbeitergeld

Leipzig

In Folge der Coronavirus-Pandemie ist die Kurzarbeit in Sachsen kräftig nach oben geschnellt. Rund 28.500 Betriebe haben die staatliche Unterstützung für ihre Angestellten beantragt. Das betrifft also fast jede vierte der insgesamt 111.500 Firmen in Sachsen, wie die Landesarbeitsagentur mitteilt. Allein in der Region Leipzig – mit Oschatz und Riesa – gingen 9500 Firmen diesen Schritt. In Thüringen stellten 9700 und in Sachsen-Anhalt insgesamt 16.600 Betriebe einen entsprechenden Antrag.

Wie viele Unternehmen letztlich davon Gebrauch machen, sei noch ungewiss, heißt es bei der Landesarbeitsagentur. Allerdings befinde man sich auf einem neuen Rekordniveau.

In der Finanzkrise 2008 bis 2020 stellten 16.000 Firmen eine Antrag

Den bisherigen Höchststand erlebte Sachsen während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren von 2008 bis 2010 mit rund 16.000 Anzeigen. Den ehemaligen Rekord in der tatsächlichen Kurzarbeit in Sachsen gab es im April 2009. Damals waren 3800 Betriebe mit über 65.000 Menschen von einem Arbeitsausfall betroffen und bekamen dafür Kurzarbeitergeld.

Kurzarbeit droht nahezu allen Wirtschaftsbranchen. Die meisten Anzeigen kommen aus der Gastronomie, dem Einzelhandel und dem Handel mit Kfz. Aber auch bei Betrieben der Beherbergungs- und Reisebranche geht nichts mehr. Auch die Automobilindustrie und deren Zulieferer melden Kurzarbeit an, weil Bänder stillstehen oder Teile zur Weiterverarbeitung fehlen.

Arbeitsagenturchef: Bis Ostern werden alle Anzeigen entschieden

Die Erwartungen an die Arbeitsagenturen seien hoch, sagt Landesagenturchef Klaus-Peter Hansen. Dank Kurzarbeitergeld können Löhne refinanziert und Arbeitsplätze gesichert werden. Bis Ostern, so sein Versprechen, wollen die Agenturen alle bisher eingegangenen Anzeigen bearbeitet haben.

Die SPD, Linke und der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) fordern beim Thema Kurzarbeit schnell Nachbesserungen. „Für viele tausend Beschäftigte, für die keine aufstockenden Tarifverträge gelten, heißt Kurzarbeit, dass sie mit 60 beziehungsweise 67 Prozent ihres bisherigen Nettolohns auskommen müssen“, sagt Henning Homann, Generalsekretär der SPD Sachsen. Das sei für viele Familien und Menschen mit niedrigen Einkommen nicht ausreichend. Während der Corona-Krise sollte das Kurzarbeitergeld auf mindestens 80 Prozent des Nettogehalts erhöht werden. „So sichern wir auch die Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen. Hier muss die Koalition in Berlin zwingend nachsteuern. Eine Anhebung auf 80 Prozent fordert auch der DGB Sachsen.

Linke fordert: Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent anzuheben

Die Linke will noch mehr. Es sei jetzt notwendig, das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des Nettolohns anzuheben, um auch die Einkommen der abhängig Beschäftigten zu stützen“, erklärt Klaus Ernst, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion.

Seit Montag läuft auch die Soforthilfe des Bundes für Solo-Selbstständige, kleine Unternehmen, Freiberufler und Landwirte. Im Freistaat können Anträge über die Website der Sächsischen Aufbaubank gestellt werden. Laut Wirtschaftsministerium sind bereits 11.086 Anträge auf Darlehen und 23.215 auf Zuschüsse gestellt worden. Selbstständige mit bis zu fünf Beschäftigten können einen einmaligen Zuschuss von bis zu 9000 Euro beantragen. Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten können einen einmalig 15.000 Euro erhalten.

„Jetzt wollen wir natürlich auch größere Unternehmen in den Blick nehmen, die die sächsische Wirtschaft mit ausmachen: Den Mittelstand zwischen 10 und 250 Beschäftigten“, sagt Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). Auch dort gehe es darum, die Liquiditätsprobleme, die in den nächsten Monaten entstehen, aufzufangen. Gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern will die Regierung bis nächste Woche Lösungen suchen.

Von Andreas Dunte