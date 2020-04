Leipzig

Auch für viele Leipziger Schülerinnen und Schüler tritt am kommenden Mittwoch der neue Fahrplan des Freistaates in Kraft. Zunächst waren am 20. und 22. April die Abschlussklassen zurück auf die Schulbänke geschickt worden. Bereits für diese Entscheidung hatte sich Sachsen Kritik von Seiten der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft eingefangen.

Die Stadt Leipzig informierte nun, dass es ab dem 6. Mai auch für Kinder und Jugendliche der elften Klassen an Gymnasien, achten und neunten Klassen an Mittelschulen sowie vierten Klassen an Förder- und Grundschulen zurück in den Präsenzunterricht gehe. Dabei sollen alle nötigen Hygienevoraussetzungen an den öffentlichen Schulen gewährleistet werden.

Vor, während und nach dem Tagesbetrieb sorgen Reinigungskräfte für desinfizierte Stühle, Tische und Räumlichkeiten. Zusätzlich zu Mund-Nasen-Schutz in Form von Masken werden zudem mehr Seife, Handtuch- und Toilettenpapier sowie Desinfektionsspender gestellt. Die Buslinien der Leipziger Verkehrsbetriebe hatten ihre Fahrpläne aufgrund von Sicherheitsabständen bereits zurück auf den Schulbetrieb eingestellt. Die Straßenbahnenbetrieb würden jedoch je nach Bedarf angepasst.

Von lcl