Kapitalismus-Kritik bei Kundgebung auf Leipziger Augustusplatz

Leipzig

Rund 150 überwiegend junge Leute haben am Samstagnachmittag an einer Kundgebung auf dem Augustusplatz teilgenommen und dabei massive Kapitalismus-Kritik geübt. Die Versammlung stand unter dem Motto „Wir zahlen nicht für eure Krise“. Organisiert und angemeldet worden war sie vom Leipziger „Bündnis für Solidarität – Flatten all curves“; zu Deutsch: „Alle Kurven abflachen“.

„Katastrophale Schieflage unserer Welt“

Rednerinnen und Redner kritisierten „die katastrophale Schieflage unserer Welt“ in der aktuellen Pandemie. Die reichsten Staaten hätten sich bereits mehr als die Hälfte der Impfstoff-Dosen gegen das Sars-CoV-2-Virus gesichert, derweil die ärmsten Länder einmal mehr in die Röhre guckten. Produktion und Verfügbarkeit des Stoffes konzentrierten sich in dem Teil des Globus, „dessen politische Macht auf postkolonialer Ausbeutung fußt“. Die eigentliche Krise sei keine Corona-Krise, sondern „eine Krise des Kapitalismus“. Gefordert wurde ein solidarisches Handeln und die Freigabe der Impfstoff-Patente.

Ruhiger Nachmittag für Ordnungshüter

Die Veranstaltung verlief friedlich. Alle Teilnehmer trugen Mund-Nase-Masken und hielten auf dem Platzbereich vor dem Gewandhaus großen Abstand. Mitarbeiter der kommunalen Polizeibehörde sowie Kräfte der Polizeidirektion Leipzig und der Bereitschaftspolizei verlebten einen ruhigen Nachmittag.

