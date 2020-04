Kinderheim Machern: Wie verändert Corona den Alltag?

Machern

Familien mit Schulkindern müssen derzeit viel Selbstdisziplin aufbringen. Die Lehrerrolle auf Zeit stellt viele Eltern vor Probleme. Hinzu kommt die ungewohnte Situation, sich 24 Stunden am Tag aushalten zu müssen. Was schon in Einkindfamilien zur Gratwanderung wird, stellt ein Kinderheim wie das in Machern erst recht vor Herausforderungen. 27 Kinder leben in der Einrichtung im Eichenweg – vom Kleinkind bis zum 17-Jährigen. Auch für sie und ihre Betreuer ist mit Corona der gewohnte Tagesablauf perdu.

Alle gehen an ihre Belastungsgrenze

„Der vormittägliche Schulbesuch ist von einem auf den anderen Weg weggefallen“, berichtet Sebastian Kalamorz, Geschäftsführer der Kinderheim Machern GmbH. „Seitdem haben wir die Aufgabe, uns rund um die Uhr um u

Im Kinderheim Machern herrscht in Corona-Zeiten Betretungsverbot. Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen stellt die Wohnbereichsleiter Daniela Poitz (l.), Antina Herrmann-Dauksch und Geschäftsführer Sebastian Kalamorz vor völlig neue Herausforderungen. Quelle: Simone Prenzel

nsere Schützlinge zu kümmern.“ Waren die Schulkinder bislang meist schon vor 7 Uhr aus dem Haus, verbringen jetzt alle den Tag gemeinsam. In erzwungener Isolation. „Die Kinder meistern die Situation bisher sehr gut“, zollt ihnen Projektleiterin Daniela Poitz Anerkennung. „Aber Fakt ist auch: Mädchen und Jungen, Erzieher – alle gehen an ihre Belastungsgrenze.“

Feste Tagesstruktur ist wichtiger denn je

Die Kinder kommen meist aus schwierigen Familienverhältnissen. „Sie bringen alle einen Rucksack mit, den sie gerade nicht auspacken können“, umschreibt Kollegin Antina Dauksch-Herrmann die Lage. War es bisher schon wichtig, den Mädchen und Jungen einen geregelten Tagesablauf zu bieten, ist eine feste Struktur jetzt wichtiger denn je. Für alle heißt es deshalb: Um 8 Uhr frühstücken, Punkt 9 Uhr starten die Hausaufgaben. Es wird gemeinsam gekocht und die Mahlzeiten eingenommen.

Hausaufgaben von zehn verschiedenen Schulen

Versagen normalen Familien schon beim Unterricht zwischen Couch und Küchentisch die Nerven, fällt diese Aufgabe den Erziehern ungleich schwerer: Sie haben es nicht mit einer Schule zu tun, sondern gleich mit zehn. Bildungseinrichtungen in Machern, Brandis, Wurzen, die Lernförderschule Burkartshain oder die Sprachheilschule in Leipzig werden von den Schülern besucht. Fast jeder Lehrer übermittelt seine Aufgaben nun anders, manche per E-Mail, andere per Post oder auf der Schul-Homepage. Antina Herrmann-Dauksch hat inzwischen den Dreh ’raus: „Alle Aufgaben, die erledigt sind, landen in einem Korb. Sonst verlieren wir den Überblick.“ Die Erzieher und Sozialpädagogen sind sich dabei ihrer besonderen Verantwortung bewusst: „Neuntklässler müssen sich jetzt im Selbststudium Themen erarbeiten, die später prüfungsrelevant sind“, schildert Daniela Poitz. „Deren Ängste müssen wir auffangen, ihnen Halt und Zuversicht geben, dass sie ihren Abschluss auch schaffen.“ Mehr denn je ist pädagogisches Geschick gefragt.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Viele Kinder strengt der Vormittag jetzt besonders an. In der Schule ist immer mal ein anderer dran. Im Heim aber genießen sie eine intensivere Betreuung. Denn um die Situation zu meistern, wird das Team von anderen Kollegen der Kinderheim GmbH unterstützt. „Sonst“, berichtet Kalamorz, „wäre das alles gar nicht zu bewältigen.“

„Besonders für die kleineren Kindern war es schwierig, überhaupt zu verstehen: Was passiert da gerade“, berichtet Sozialpädagogin Daniela Poitz. „Wir haben mit ihnen ganz viel Nachrichten geschaut, im Kinderfernsehen wird ja alles sehr anschaulich erklärt. Auch die Hygieneregeln wurden gepaukt.“ Doch es sei täglich eine neue Aufgabe, die Kinder emotional aufzufangen.

Besuche bei Familie und Freunden fallen weg

Verdauen mussten die Schützlinge natürlich vor allem, dass sie das Gelände nicht mehr verlassen dürfen, höchstens mal für eine kleine Runde mit dem Erzieher. „Schon als es noch kein Verbot gab, haben wir alle Besuche gestoppt“, erzählt Kalamorz. Sonst dürfen die Kinder übers Wochenende zu ihren Familien, die Älteren tageweise auch zu Freunden. Das fällt jetzt alles weg. „Natürlich haben die Kinder erst mal geschluckt“, berichtet Antina Dauksch-Herrmann. Aber mittlerweile hätten sich alle irgendwie mit der Situation arrangiert. Das Team lässt sich einiges einfallen, um die Kinder bei Laune zu halten. Gefragt sind Tricks gegen Langeweile und Stubenkoller. Vor allem Überraschungen sind willkommen. So trafen diese Woche zwei riesige Säcke mit Popcorn ein. Gespendet vom Leipziger Kino Regina-Palast, das Corona geschuldet dafür keine Verwendung mehr hat, fanden die süßen Bestände in Machern dankbare Abnehmer. Die Kinder haben sich regelrecht darauf gestürzt und natürlich gab es später einen Kinoabend.

Lesen Sie dazu: Die Leipziger Kinolandschaft in der Krise

Zwei Säcke prall gefüllt mit Popcorn waren ganz nach dem Geschmack der Mädchen und Jungen im Kinderheim Machern. Quelle: Privat

Außerdem malen die Macherner fleißig Bilder für Senioren, die derzeit ebenfalls keinen Besuch bekommen können. Auch ein weißes Bettlaken flattert vom Balkon. Weithin sichtbare Botschaft: „Wir bleiben daheim.“ Auf Facebook haben die Kinder außerdem eine Pflastermalerei gepostet, die Mut macht: „Wir schaffen alles: Team Villa!“

Weitläufiges Gelände in Machern bietet viele Möglichkeiten

Das idyllische Gelände im Eichenweg bietet den Kindern glücklicherweise viele Betätigungsmöglichkeiten: Sie können Inliner oder Fahrrad fahren, sich auf dem Waldspielplatz, der Seilbahn oder am Basketballkorb austoben. Selbst Reiten ist auf dem 1,6 Hektar großen Areal möglich. Und zum Fußball spielen – das ist wirklich mal ein Vorteil - findet sich immer jemand.

Familienhelfer wegen Corona besonders gefragt

„Corona zeigt, welche wichtige Aufgabe wir für die Gesellschaft übernehmen“, findet Kalamorz. „Sonst sind wir der Mülleimer der Nation. Jetzt hält man uns für systemrelevant“, kann er sich einen Seitenhieb auf die oftmals fehlende Wertschätzung für die Jugendhilfe nicht verkneifen. Ein weiteres Feld, das die Mitarbeiter beackern, ist das der ambulanten Hilfen. „Hier konnten wir die Arbeit ebenfalls nicht einstellen. Unsere Mitarbeiter betreuen insgesamt 60 Familien, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind“, ergänzt Daniela Poitz. Wo es geht, wird jetzt telefoniert, um Ansteckungen zu vermeiden. „Aber bei der Hälfte der Familien“, schätzt der Heimchef, „sind die Helfer jetzt häufiger vor Ort als sonst.“ So seien geistig Behinderte, die ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen sollen, mit der Situation total überfordert.

Zudem musste das Kinderheim bereits melden, wie viele Personen man notfalls noch verkraftet. „Denn die Jugendämter rechnen damit, dass die Lage jetzt in etlichen Familien eskaliert.“

Von Simone Prenzel