Verschiedene Leipziger Umweltgruppen haben zur Teilnahme am fünften weltweiten Klimastreik am kommenden Freitag aufgerufen. Neben einer globalen Demonstration im Internet sind dazu auch einige Aktionen im Stadtraum geplant, wie die Veranstalter in Leipzig ankündigten. Den Aufruf unterstützen unter anderem der Leipziger Ableger von Fridays For Future, der BUND Leipzig sowie Scientists und Parents For Future.

Die Online-Demonstranten versammeln sich demnach in den sozialen Netzwerken unter den Schlagwörtern #NetzstreikFuersKlima und #FightEveryCrisis. Zudem seien die Leipziger aufgerufen, Plakate und Transparente in der Stadt und am eigenen Fenster aufzuhängen, sogenannte Steine des Anstoßes zu bemalen oder mit Kreide ihre Forderungen nach Klimagerechtigkeit auf die Straßen zu tragen.

Zehn Aktionsorte im Stadtgebiet

Zehn Aktionsorte im Stadtgebiet sind dafür ausgewählt worden, darunter der Willy-Brandt-Platz, die Sachsenbrücke, der Lene-Voigt-Park oder das Rabet. Unter dem Motto „Wenn wir nicht auf die Straße können, dann eben unsere Schilder!“ sollen die Leipziger dort Botschaften hinterlassen.

TEILEN TEILEN TEILEN Globaler Streik trotz(t) Corona! 🌍💚🌍 Wenn wir nicht auf die Straße können, dann eben unsere... Gepostet von Fridays For Future Leipzig am Donnerstag, 23. April 2020

Die Corona-Pandemie, die die kreativen Alternativen notwendig macht, mache bestehende soziale Ungleichheiten sichtbar, sagte Annelie Berger von der lokalen Fridays-For-Future-Gruppe. Diese würde sich mit den Folgen der Klimakrise weiter verstärken. Ziel der Bewegung sei indes eine Welt, in der alle Menschen gut leben könnten. „Deswegen demonstrieren wir weiter“, betonte die Aktivistin.

Martin Hilbrecht vom BUND Leipzig erklärte, der Corona-Shutdown müsse als Mahnung dienen, „zu welch dramatischen Einschnitten es kommen kann, wenn Wirtschaft und Gesellschaft nicht früh genug auf eine mögliche Krisensituation vorbereitet werden“. Dabei gebe es über den Klimawandel anders als zum Coronavirus bereits jetzt umfassende Informationen über die zu erwartenden heftigen Auswirkungen.

