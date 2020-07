Können mittelsächsische Fledermäuse Corona übertragen?

Mittelsachsen

Ob das neuartige Coronavirus tatsächlich auf einem Tiermarkt in Wuhan, wo unter anderem mit Schlangen und Fledermäusen gehandelt wurde, vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, ist noch nicht abschließend geklärt.

Offenbar ist es im Landkreis Mittelsachsen trotzdem zu Verunsicherung darüber gekommen, ob auch hierzulande Fledermäuse das neuartige Virus übertragen können. „Angst, sich bei heimischen Fledermäusen anzustecken, braucht aber niemand zu haben“, heißt es aus dem Landratsamts-Referat Naturschutz. Nach aktuellem Kenntnisstand seien heimische Fledermäuse nicht mit dem SARS-CoV 2 infiziert.

Anzeige

Doch selbst wenn, dann ist eine direkte Übertragung nicht möglich, wie das Landratsamt in einer Mitteilung erklärt: „Eiweiße auf der Oberfläche der Fledermausviren, die für ein Eindringen in die Zellen nötig sind, passen nicht an menschliche Zellen. Das heißt, bei SARS-ähnlichen Coronaviren sind immer Zwischenwirte nötig, um einen Erreger entstehen zu lassen, welcher bei Menschen Krankheiten auslöst.“

Weitere LVZ+ Artikel

„ Fledermäuse stellen für uns keine unmittelbare Gefahr da“, erklärt Esther Pašalić von der Koordinierungsstelle Fledermausschutz weiter. „Im Gegenteil - sie sind nützlich, indem sie zum Beispiel Schadinsekten erbeuten und so helfen, land- und forstwirtschaftliche Verluste zu begrenzen.“ Weitere Informationen gibt es unter anderem beim Fledermausschutz Sachsen.

Auf anderem Weg haben sich bisher 305 Mittelsachsen bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Zuletzt meldete das Landratsamt am Montag einen neuen Fall im Altkreis Döbeln, wo die Gesamtzahl der bisher Infizierten damit bei 87 liegt.

Von André Pitz