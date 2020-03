Leipzig

Kettenbriefe über Whatsapp sind kein neues Phänomen – und in der Regel eher eine nervige Angelegenheit. Am Dienstag tauchte jedoch ein neues Rundschreiben auf, das ein edles Anliegen hatte und auch die LVZ erreichte. In den wenigen Zeilen wurde dazu aufgerufen, „Ärzten, Sanitätern, Krankenpflegern und all den Helden, die gerade jetzt für unsere Gesundheit und für unsere Sicherheit sorgen“, um 21 Uhr „mit einem Applaus nach spanischem Vorbild“ zu danken.

Bedeutet: Die Menschen sollten vom Balkon aus ihren Respekt für die Krisenbewältiger zeigen. In dem südeuropäischen Land hatte ein Teil der Bevölkerung mit genau dieser Geste dem medizinischen Personal am Montagabend für ihre Mühen gedankt.

Und tatsächlich: Zur angekündigten Uhrzeit war vom LVZ-Verlagsgebäude im Peterssteinweg aus vereinzeltes Klatschen zu vernehmen. Auch ein LVZ-Reporter aus Halle berichtete von einigen Menschen, die vom Balkon aus Applaus spendeten.

Ob es sich um eine einmalige Aktion handelte oder ob die kollektive Respektsbekundung während der Coronakrise zum täglichen Ritual wird, war am Dienstagabend noch unklar. Klarheit wird erst der Mittwoch schaffen, wenn es 21 Uhr schlägt.

Von CN