Kostenlose Schnelltests in Leipzig – so ist der Stand am Freitag

Das Angebot für kostenlose Corona-Tests in Leipzig ist in den vergangenen Tagen deutlich gewachsen. Neben Arztpraxen bieten nun auch erste Apotheken den Service an. Am Flughafen wird schon ohne Voranmeldung getestet, im Neuen Rathaus ab Samstag.