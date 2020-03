Ausmaß und Folgen einer Corona-Pandemie sind dem Bund seit Jahren bekannt

Leipzig

Das 88-seitige Papier wurde vor über sieben Jahre veröffentlicht – im Dezember 2012. Aber es liest sich wie eine Zusammenfassung der vergangenen Wochen – der „Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ der Bundesregierung. Dieser wird regelmäßig von Experten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erstellt, um sich bestmöglich auf etwaige Katastrophenereignisse wie Cyberattacken, Stromausfälle oder Hochwasserereignisse vorbereiten zu können. Und auf Pandemien, wie es jetzt Wirklichkeit geworden ist.

Wissenschaftler legen dem Szenario das Coronavirus zugrunde

In dem Bericht, der im Januar 2013 im Bundestag vorgestellt und im Dezember 2012 an die Innenministerien der Länder verteilt wurde, steht ausführlich das Szenario einer Massenepidemie skizziert. Beschrieben ist „ein außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der Verbreitung eines neuartigen Erregers basiert“. Mit allen möglichen Folgen, globalen und nationalen Auswirkungen sowie den Möglichkeiten der Vorsorge, die sich daraus für Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene ergeben. Für eine mögliche globale Pandemie legten Forscher, Analytiker und Mediziner damals den Erreger „Modi-SARS“ zugrunde. Das SARS-Coronavirus war da schon bekannt. Was in dem Bericht folgt, liest sich wie eine Blaupause dessen, was sich auf der Welt gerade abspielt.

Auszüge aus der Risikoanalyse Auszüge aus der Risikoanalyse „Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, weltweite Verbreitung eines hypothetischen neuen Virus.“ „Mehrere Personen reisen nach Deutschland ein […]. Darunter sind zwei Infizierte, die durch eine Kombination aus einer großen Anzahl von Kontaktpersonen und hohen Infektiosität stark zur initialen Verbreitung der Infektion in Deutschland beitragen.“ „Zum Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle nach ca. 300 Tagen sind ca. 6 Millionen Menschen in Deutschland an Modi-SARS erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor immense Herausforderungen gestellt, die nicht bewältigt werden können.“

In der (2013 noch) fiktiven Pandemie kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass die Infektionsraten in drei voneinander getrennten Wellen verschiedene Spitzen erreichen. Über einen Zeitraum von drei Jahren – „mit immens hohen Opferzahlen und gravierenden Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgutbereiche“, wie es wörtlich heißt. Von bis zu 7,5 Millionen Erkrankten wird ausgegangen.

Epidemie wird als „bedingt wahrscheinlich“ eingestuft

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Schadensereignis tatsächlich eintritt, stuft die Bundesregierung 2013 als „bedingt wahrscheinlich“ ein. Eine Kategorie für Ereignisse, die statistisch in der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren vorkommen können. Prognosen gibt die Analyse auch zu möglichen Versorgungsengpässen für Arzneimittel, Medizinprodukte, persönliche Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel. Es kommt zu einer bedrohlichen Unterversorgung. Wörtlich: Weil „die Industrie die Nachfrage jedoch nicht mehr vollständig bedienen kann, entstehen Engpässe“.

Risikoanalyse auch Thema bei Frontal 21 im ZDF

Das Bundespapier war auch in der ZDF-Sendung Frontal 21 am Dienstagabend Thema. „Versäumte Pandemie-Vorsorge – Schlecht vorbereitet trotz Warnung“ heißt der Beitrag (21 Uhr). Dort wird der Vorsitzende des Industrieverbandes Hygiene und Oberflächenschutz, Thomas Rauch, dazu befragt, ob das Krisenpapier vom Jahr 2013 bekannt gewesen sei. Rauch: „Ich kannte das Papier nicht und werde davon jetzt auch etwas überrollt. Auch, weil wir vergangene Woche erst einen Termin mit Gesundheitsminister Jens Spahn hatten“, so Rauch. Auch dort sei keine Rede davon gewesen, dass die Auswirkungen auf die Versorgungsengpässe, wie sie sich derzeit tatsächlich darstellen, genauso bereits dokumentiert waren.

Grenzen des Leistbaren waren bekannt

Die Schlussfolgerungen, die aus dem Szenario gezogen wurden, seien vielfältig, schätzen die Forscher in dem Papier ein. Die Empfehlungen zu Isolation, Kommunikationsketten und medizinischer Bewältigung sind im Bericht ebenfalls so skizziert, wie es sich in der Realität gerade darstellt. Allerdings auch die Grenzen dessen: „Diese Aufgaben stellen die zuständigen Behörden im Verlauf des hier zugrunde gelegten Ereignisses vor große beziehungsweise mitunter nicht mehr zu bewältigende Herausforderungen. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die personellen und materiellen Ressourcen als auch in Bezug auf die Durchsetzbarkeit behördlicher Maßnahmen“, heißt es in der Risikoeinschätzung.

Bundestagsabgeordnete erinnern sich nicht an das Papier

Wenn Deutschland seit sieben Jahren von den Ausmaßen einer möglichen Pandemie wusste, stellt sich die Frage, ob das Land hätte besser vorbereitet sein können. Reaktionen von darauf angesprochenen Bundestagsabgeordneten, die in jener Wahlperiode 2013 im Plenum saßen, lassen eine Ahnung zu. Katharina Landgraf, CDU-Abgeordnete aus dem Landkreis Leipzig gibt unumwunden zu: „Das sagt mir gar nichts und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals diskutiert wurde.“

Katharina Landgraf (CDU): “Ich muss demütig sagen: Das Thema haben wir wohl verpeilt.“ Quelle: Kempner

Sie sei erstaunt darüber, dass es derartige Ausführungen gibt und schätzt ein: „Wahrscheinlich hätte ich mich damals auch nicht so dafür interessiert, wie es mich aus heutiger Sicht interessieren würde. Da muss ich demütig sagen: Das haben wir verpeilt.“ Auch dem Leipziger Abgeordneten, Axel Troost, (damals noch für die Linken im Bundestag) sagt das Papier nichts. „Ich erinnere mich nicht an den Bericht und er ist auch nicht im Finanzausschuss – dort war ich tätig – diskutiert und behandelt worden.“

Lesen Sie auch

Von Thomas Lieb