LVB erhalten 30 000 Masken für Mitarbeiter

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) haben 30 000 Schutzmasken aus Asien erhalten. Ein Flugzeug mit entsprechender Ladung aus Singapur traf am Sonntag auf dem Flughafen Frankfurt/Main ein, teilte Geschäftsführer Ulf Middelberg mit. Am Montag wurde die Ware in Leipzig erwartet. Damit sei die weitere Versorgung der Mitarbeiter mit Kundenkontakt vorerst gewährleistet, so Middelberg. Ein Teil der Masken gehe auch an die Partner-Unternehmen Leipziger Stadtwerke und Wasserwerke.

Großteil der Fahrgäste mit Maske

Soweit sie nicht vom Fahrgastraum abgeschirmt sind, würden nun auch Fahrer von Bussen und Bahnen Masken tragen. „Das entscheiden die Kollegen entsprechend der jeweiligen Situation.“ Am Montag hätten sich laut Stichproben bereits 80 bis 90 Prozent der LVB-Fahrgäste an die neue Maskenpflicht gehalten, so Middelberg. „Das ist ein sehr guter Wert. Dafür möchten wir uns bedanken. Da die neue Regelung für Sachsen erst am Freitag verkündet wurde, können wir nicht erwarten, dass jetzt schon jeder eine Bedeckung für Mund und Nase dabei hat.“

Rathaus-Mitarbeiter an Haltestellen

Die LVB würden das nicht gesondert kontrollieren, sondern ihre Kundschaft „informieren und sensibilisieren“. Auch ein Schal oder Tuch sei als Schutz anerkannt. An den größten Haltestellen waren am Montag neben LVB-Beratern auch die ersten zehn Rathaus-Mitarbeiter in gelben Westen im Einsatz. „Es sind Freiwillige aus dem Hauptamt, Ordnungsamt und der Kämmerei“, so Claudia Franko, die Leiterin des Personalamtes der Stadt. Ab Dienstag würden 40 Rathaus-Mitarbeiter an den 20 wichtigsten Haltestellen eingesetzt – und dort vorerst bis Ende dieser Woche mit zur Maskenpflicht informieren.

400 Bedeckungen zum Verteilen

In Einzelfällen – etwa bei hoch betagten Menschen oder bei Auswärtigen – würden an den Info-Ständen auch Einweg-Masken verteilt oder bei höherwertigen Fabrikaten verkauft, erläuterte Franko. „Zum Start heute haben wir 400 Stück dabei, die aus der Produktion in den Theaterwerkstätten und aus Spenden stammen.“ Weder Stadt noch LVB seien aber in der Lage, für die Leipziger flächendeckend Masken bereitzustellen, hieß es weiter. Priorität hätten medizinische und Pflegeeinrichtungen. In der Stadtverwaltung habe sich bislang erst ein Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert, in der gesamten Leipziger Gruppe samt LVB gar keiner.

Achtstellige Verluste bei LVB

Wer derzeit keine Verwendung für eine Schülermobil- oder andere Abo-Karte bei den Verkehrsbetrieben hat, genieße wegen der Corona-Krise kein Sonderkündigungsrecht. „Wir halten im Straßenbahnbereich weiter 75 Prozent unseres Angebotes aufrecht“, sagte Geschäftsführer Middelberg dazu. „Bei den Bussen gibt es bereits wieder das volle Angebot, für die Straßenbahnen wird das zum 4. Mai vorbereitet – wenn voraussichtlich die Schulen weiter geöffnet werden.“

Claudia Franko, die Leiterin des Personalamtes der Stadt Leipzig, sowie LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg stellten am Montag die ersten Rathaus-Mitarbeiter vor, die nun in gelben Westen an den Haltestellen über die Corona-Beschränkungen informieren. Quelle: Christian Modla

Die LVB müssten durch die Pandemie bereits jetzt Verluste im zweistelligen Millionenbereich verkraften. Einen Schwung von Abo-Kündigungen gebe es zum Glück nicht. „Jeder, der sein Abo behält und weiter nutzt, hilft uns damit, das gesamte Angebot aufrecht zu erhalten – für die Kunden, die weiter mobil sein müssen“, lobte Middelberg. „Das ist also auch Solidarität mit dem Nachbarn.“

