Nach dem Stopp der zentralen Vermietung im Zuge der Coronakrise haben die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) am Montag in einer ersten Stufe den Betrieb wieder aufgenommen. So sind ab sofort wieder Beratungsgespräche und Wohnungsbesichtigungen nach Voranmeldung möglich und können per Telefon oder E-Mail vereinbart werden. Im Zuge der Pandemie war die Zentrale Vermietung zuletzt für den Kundenverkehr geschlossen.

Bis Ende der Woche will die LWB den Vermietungsbetrieb wieder komplett hochfahren. Hygiene- und Abstandsgebote sollen dabei eingehalten werden. Virtuelle Wohnungsbesichtigungen bietet die LWB allerdings nicht an.

Die kommunale Immobiliengesellschaft der Stadt Leipzig erklärt auf Anfrage, dass die Nachfrage nach Wohnraum auch in den letzten vier Wochen stabil geblieben sei. Prognosen zur Entwicklung des Mietmarkts im Zuge der Coronapandemie wolle sie jedoch nicht machen, so Sprecherin Samira Sachse.

