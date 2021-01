Leipzig

Wie halten wir die nächsten Wochen noch durch? Vielen fällt schon jetzt die Decke auf den Kopf, Lagerkoller macht sich im Lockdown breit. Und doch lassen sich einige ihren Optimismus nicht nehmen. Wir haben einmal in Leipzig nachgefragt, wie es Menschen im Dauerausnahmezustand geht.

Schüler Henri aus Plagwitz beim Homeschooling in der heimischen Küche. Quelle: Christian Modla

Henri Bothe (10): „Es ist richtig nervig“

Der 10-jährige Henri Bothe ist Schüler der 4. Klasse. Seine Schule findet seit Wochen am heimischen Küchentisch in Plagwitz statt. Er sagt: „Es ist richtig nervig ohne Klassenzimmer und Freunde. Für mich sind die Schulaufgaben so viel schwieriger, als sie in der Schule zu machen, weil ich keine richtige Lehrerin habe und keinen Freund neben mir - ohne Schulatmosphäre. Manchmal geht dann zu Hause die Stimmung so richtig nach unten und dann streite ich mich auch mit meinen Eltern. Ein bisschen vermisse ich sogar die Tests und Klassenarbeiten! Also, Aufgaben lösen und dann Noten zu bekommen auf einem Blatt, das gehört ja auch irgendwie zur Schulatmosphäre. Aber ein Vorteil ist, dass man zu Hause schneller mit dem Schulzeug fertig ist und dann kann man gleich spielen oder rausgehen. Ich finde es auch schön, dass wir dadurch so viel Zeit zu viert in der Familie miteinander verbringen.“ Was Henri noch vermisst: Das Hockeyspielen im Verein und zweimal Training in der Woche. „Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich nach Corona keine Ausdauer mehr habe.“

Elena und Edgar Damm mit ihren kleinen Kindern Penelope (im Sandkasten mit dem Opa) und Rafael. Quelle: Christian Modla

Elena und Edgar Damm: „Wir brauchen eine Pause“

Die zweifachen Eltern Elena (29) und Edgar Damm (35) hadern mit dem Dauerlockdown: „Wir sind unsicher und verärgert“, sagt Elena Damm. Noch ist die 29-Jährige in Elternzeit, doch Mitte Februar geht es für die Angestellte zurück ins Arbeitsleben. So ist zumindest der Plan. Denn die Eingewöhnung ihres zehn Monate alten Sohnes – geplant ab 1. Januar – hat noch nicht begonnen. Fraglich ist auch, wie gut die Rückkehr ihrer zweijährigen Tochter zur Tagesmutter nach zwei Monaten Pause funktioniert. Edgar Damm arbeitet inzwischen im Homeoffice. Mit zwei kleinen Kindern nur schwer umzusetzen.

„Ich verstehe nicht, dass unsere Kinder nicht zur Tagesmutter dürfen. Von den vier Kindern dort wären zwei von uns“, ärgert sich der junge Vater. Und noch etwas macht den Eltern zu schaffen. „Das Ganze fühlt sich an wie ein Dauerlockdown. Die Maßnahmen werden immer härter. Wir sollen immer noch mehr geben“, macht der 35-Jährige seinem Ärger Luft. Was ihm helfen würde: „Optimismus vonseiten der Politik und das Signal eines Endes dieser Lockdown-Situation, eine Langzeitstrategie.“ Was für die Familie bei all den Maßnahmen bleibt: „Wir geben alles, bekommen aber nichts wieder“, sagt Elena Damm. „Wir brauchen eine Pause, Abwechslung vom tristen Alltag. Aber wir fühlen uns alleingelassen.“

Beate Supianek, Chefdisponentin und Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros an der Oper Leipzig. Quelle: Christian Modla

Operndisponentin Beate Supianek: „Ich kann gut allein sein“

Beate Supianek (47) wohnt seit Dezember in Leipzig und arbeitet als Chefdisponentin an der Oper: „Meine neuen Arbeitskollegen habe ich bislang fast nur über Online-Konferenzen gesehen. Der persönliche Austausch fehlt hier natürlich. Als Chefdisponentin tausche ich mich mit allen Abteilungen aus und koordiniere die Spielpläne.“ Da aber keine Aufführungen stattfinden, gehe es momentan vor allem um die Rückabwicklung von Spielplänen und Vertragsauflösungen. „Das ist keine angenehme Arbeit und fühlt sich falsch an.“

Persönlich würden sie die Kontaktbeschränkungen nicht so arg mitnehmen, „da ich ein Mensch bin, der gut allein sein kann. Es ist aber schade, weil man in einer neuen Stadt ja neue Leute kennenlernen will. Da ich mitten im Lockdown nach Leipzig gezogen bin, konnte ich bisher auch noch nicht so viel von der Stadt erkunden.“ Sie gehe allerdings gern in der Innenstadt spazieren, die schönen Passagen gefallen ihr. „Leider kann man aktuell aber nicht wirklich verweilen. Im Sommer freue ich mich deshalb auf die vielen kulturellen Veranstaltungen.“

Eckehart „Ekki“ Grundmann im Restaurant „Mule“ in der Leipziger Baumwollspinnerei. Quelle: Christian Modla

Gastronom Eckehart Grundmann: „Ich freue mich über kleine Siege“

Derzeit herrscht bei Kaffeehausbesitzer Eckehart Grundmann (55, Cafe Grundmann, Maître mit Pâtisserie und Mule) ein Auf und Ab der Gefühle: „Ich befinde mich aufgrund der Schließungen in einem Zustand von zeitweiliger Melancholie. Aber ich bin auch zuversichtlich und freue mich über die kleinen Siege, kommende Veränderungen, neue Rezepturen und gelungene Reparaturen“, erzählt Grundmann.

„Aktuell haben wir eine Lehrküche installiert, in der wir uns intensiv um den Nachwuchs nicht nur des eigenen Betriebes kümmern, Lehrunterweisungen geben und letztendlich die kreierten Gerichte in der Mule, die wir seit vergangenem August auf dem Gelände der Spinnerei betreiben, auch zum Mitnehmen anbieten.“ Verantwortung will er wahrnehmen, das verlangt er aber auch von der Politik gegenüber dem Mittelstand - beispielsweise mit einer reduzierten Mehrwertsteuer auf gastronomische Leistungen.

„Seit dem Lockdown sitze ich mehr denn je im Büro und habe auch mal Zeit gefunden, das eigene Wirken im Hamsterrad zu reflektieren. Wer weiß, was wird?“ Vielleicht will er auch einmal nicht mehr im Kaffeehaus arbeiten, sondern selbst darin sitzen, sinniert er weiter. „Dann allerdings mit den Liebsten - und das wohl eher in Wien als in Leipzig.“

Alexander Stephan, Stationsleiter Pflege der Corona-Normalstationen in der Uniklinik Leipzig. Quelle: Christian Modla

Pflegeleiter Alexander Stephan: „Lügner-Vorwurf ermüdet mich“

Alexander Stephan (43) ist keiner, der groß klagt. Ihm geht es gut, sagt der Pflegeleiter der Corona-Normalstationen am Uniklinikum – auch, wenn er seine Eltern in Grimma nicht besuchen kann: „Aber natürlich ist da ein Druck. Eigentlich sterben auf Station nicht drei bis vier Menschen pro Woche. Zuletzt war das traurige Normalität.“ Mit Blick auf die Gefahr durch das Virus sei es ermüdend, „dass man in sozialen Netzwerken als Lügner hingestellt wird“. Es ärgert ihn noch heute, dass Kollegen im November zu spät zur Schicht kamen, weil sie wegen der Corona-Demo im Stau standen. Und es wundert ihn, dass das Leben draußen normaler läuft als im Frühjahr, während für ihn und seine Leute die Arbeit kaum weniger wird. „Es ist viel zu tun, und es ist anderes zu tun“, erzählt er. Die Teams wurden neu zusammengestellt, weil die Corona-Abteilungen Personal aus anderen Bereichen brauchen, das in Rekord-Tempo eingearbeitet werden musste. “Meine Leute“, sagt Alexander Stephan, „leisten tolle Arbeit. Das macht mir Mut und hilft mir durch die Zeit.“

Petra Köpping (SPD), Gesundheitsministerin in Sachsen. Quelle: imago

Ministerin Petra Köpping: „Kann mich selbst kaum noch reden hören“

Petra Köpping (62) ist als sächsische Gesundheitsministerin seit Monaten im Dauerstress. Sie sagt: „Ich muss zugeben, ich empfinde die Monate seit Herbst als bleierne Zeit. Der Lockdown zehrt und ermüdet. Mir fehlen die Kontakte zu Familie und Freunden.“ Es sei zermürbend, die eigenen Kinder und Enkel nicht zu sehen. Ein Stadtbummel, sich mit Freunden zum Kaffee treffen – das alles scheint so weit weg. „Ich kann mich selbst manchmal kaum noch reden hören, wenn ich wieder und wieder um Geduld bitte und um strikte Einhaltung der Beschränkungen. Wir leben in einer zwischenmenschlichen Ausnahmesituation. Doch es muss sein. Unser Weg ist hart aber richtig.“ Die Zahl der Neuinfektionen gingen zwar langsam zurück, aber es genügt noch nicht, man müsse weiter durchhalten.

„Es macht mich wahnsinnig wütend, wenn die Pandemie von manchen noch immer geleugnet und gegen die Maskenpflicht verstoßen wird. Solche Ignoranz! Diese Leute gefährden Menschenleben! Dann die Ernüchterung durch den Lieferengpass beim Impfen… Dabei helfen Erfolgserlebnisse so sehr. Ich bin mir aber sicher, wir werden diese bleierne Zeit überwinden und gestärkt daraus hervorgehen. Wir werden unsere wiedergewonnenen Freiheiten zusammen feiern und das Leben zelebrieren. Diese Aussicht entfacht eine große Vorfreude in mir und gibt mir Kraft.“

Antonia Bussemer, Jura-Studentin an der Uni Leipzig, vor dem Paulinum am Augustusplatz. Quelle: Christian Modla

Studentin Antonia Bussemer: „Es ist traurig“

„Ich fühle mich gerade vor allem gestresst“, sagt Antonia Bussemer (23). Sie studiert im neunten Semester Rechtswissenschaft an der Uni Leipzig und steht kurz vor ihrem wichtigen Examen im Februar. Die Lernphase vor solchen Prüfungen sei immer anstrengend, erzählt sie, aber die Pandemie macht alles noch schwerer. Bis vor kurzem wurde noch diskutiert, ob die Jura-Studenten schreiben müssen oder nicht. Inzwischen haben alle grünes Licht für die freie Wahl der Teilnahme bekommen.

Neven gekostet hat das Wirrwarr dennoch. „Beim Prüfungsamt bekommst du keine richtige Hilfe. Man lässt uns im Regen stehen.“ Eine Situation mit bitterem Beigeschmack, denn „in ein paar Jahren steht nirgendwo in meinen Zeugnis, dass ich meinen Abschluss während Corona gemacht habe“, sagt Antonia. Abseits des Unistresses bemerkt sie mehr und mehr, wie sie abstumpft, Maßnahmen und Negativmeldungen einfach so hinnimmt. „Je länger man eingeschränkt ist, desto egaler wird das drumherum. Es ist traurig, aber so ist es.“

Gunter Brauer, ehemaliger Coronavirus-Patient, beim Spaziergang im Leipziger Clara-Zetkin-Park. Quelle: Christian Modla

Corona-Genesener Gunter Brauer: „Bin angespannt zufrieden“

Gunter Brauer (47) hatte Corona, ist inzwischen genesen und sagt heute: „Ich bin aktuell angespannt zufrieden“. Er habe eine „Ich-kann-mich-nicht beklagen“-Stimmung, aber trotzdem sei da diese Unruhe. „Es gibt gerade nicht das Gefühl, dass man irgendwann einmal richtig abschalten kann.“ Brauer ist Oboist bei der Sächsischen Bläserphilharmonie und hat im Frühjahr 2020 wegen Covid-19 im Krankenhaus gelegen. Es brauchte lange bis er sich von dem Virus erholte. Mittlerweile ist er, wie er selbst sagt, „topfit“ und geht wieder regelmäßig joggen.

Er spricht trotzdem noch viel über die Pandemie, kriegt oft zu hören, dass seine Corona-Erkrankung kein Freifahrtschein sei. Brauer weiß das, denn er ist immer noch vorsichtig. Zuhause mimt er gerade den Aushilfslehrer für seine zwei Kinder. „Ich war nicht zufrieden damit, wie die Schule das löst, also mache ich jetzt den Unterricht.“ Seine eigene Arbeit mit dem Orchester liegt seit dem September wieder still – eine Belastung für das Musikerherz. „Wir verlieren unsere Routine und den gemeinsamen Klang.“

Elisabeth Kirschbaum, Sportwissenschaftlerin und Kapitänin des Hockey-Bundesligisten ATV Leipzig. Quelle: Christian Modla

Hockeyspielerin Elisabeth Kirschbaum: „Die Emotionen fehlen“

Elisabeth Kirschbaum (26) ist Kapitänin von Hockey-Bundesligist ATV Leipzig 1845. Ihr letztes Punktspiel ist lange her – am 10. Oktober war das. „Anders und komisch“, fühle sich die Situation derzeit an, sagt sie. „Normalerweise ist der Winter auf den Hallenspielplan abgestimmt. Plötzlich hast du am Wochenende frei, was auch mal schön ist. Aber auf die Dauer vermisst du es, mit den Mädels zu trainieren und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Es fehlen die ganzen Emotionen“. Lauf-Challenge, Zoom-Yoga oder Wohnzimmer-Workout seien halt kein Hockey.

Doch die Sportwissenschaftlerin am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig probiert auch gern Neues aus. Im vergangenen Sommer lernte sie Tennis und büffelt die norwegische Sprache. „Das Land hat mich schon immer fasziniert und als großer Wintersportfan auch deren Athleten.“ Und das nächste Punktspiel im Hockey? Kirschbaum bleibt realistisch: „Das können wir nicht beeinflussen und müssen uns gedulden, was die Regierungen und der DHB beschließen.“ Eigentlich müssten die Leipzigerinnen Mitte März mit dem Training beginnen, um dann noch vor dem Saisonstart Mitte April die ausstehenden vier Rückrundenspiele zu bestreiten. Das wird ganz eng, der ATV ist Tabellenschlusslicht. Und wenn der Abstieg kommt? „Dann ist es so. Motivation genug, um sich wieder nach oben zu kämpfen.“

Angela Koller ist Gemeindereferentin im Katholischen Pfarramt St. Bonifatius in Connewitz. Quelle: Christian Modla

Gemeindereferentin Angela Koller: „Den Blick auf unsere Sinne lenken“

Angela Koller (48) ist katholische Gemeindereferentin in Connewitz. Die Frage „Wie geht’s denn gerade?“ hört sie oft in diesen Tagen. Ihr beziehungsweise dem Team der katholischen Pfarrei Leipzig-Süd, in der sie als Gemeindereferentin arbeitet, fehlten die Kontakte zur Außenwelt. All die Vorgaben und Regelungen seien aber ja zum Wohle aller gemacht. „Es ist für niemanden leicht, nicht für den Einzelnen, nicht für Paare, nicht für Familien“, sagt die vierfache Mutter, die aus dem Bistum Eichstädt stammt und an der Pleiße ein zweijähriges Diaspora-Praktikum macht.

„Lenken wir den Blick auf das, was wir haben: unsere Sinne. Wie schön war es doch am Sonntag, als es so herrlich geschneit hat. Als wir die kalte Luft gespürt und gerochen haben. Als wir die Kinder beim Schneemann-Bauen beobachten durften“, sinniert sie. Das seien vielleicht nur alltägliche Kleinigkeiten - „und trotzdem ist es schön, das alles miterleben zu können; von der anderen Straßenseite, ganz coronagerecht“, sagt sie. Wie es gerade geht? „Wenn ich darüber nachdenke, muss und darf ich sagen: Gut!“

Von Björn Meine, Regina Katzer, Simon Ecker, Lisa Schliep, Thomas Bothe, Patricia Liebling, Kerstin Förster, Dominic Welters