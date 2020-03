Landwirte im Kreis Leipzig arbeiten gegen das Coronavirus an

Landkreis Leipzig

Die Herausforderungen in den landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises Leipzig konzentriert sich im Wesentlichen darauf, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten. Wenn es auch in diesem Wirtschaftszweig zu großflächigen Ausfällen von Mitarbeitern kommt, kann sich die Situation in der Viehhaltung, Feldbestellung oder in der späteren Ernte schnell zuspitzen.

Online-Plattformen bündeln Hilfsangebote

Die beiden Bauernverbände im Landkreis haben eine Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben gestartet, mit der der Bedarf an zusätzlichem Personal ermittelt werden soll. Yvonne Kern, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Borna-Geithain-Leipzig: „Noch gibt es nur vereinzelt Anfragen, aber der Engpass kann sich schnell eintreten, wenn etwa mehr Personal aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der Betreuung der Kinder ausfällt.“ Im Moment würden es die Betriebe noch schaffen, selbst Hilfe zu organisieren, wenn nötig. Wird die Lage prekärer, helfen die Bauernverbände bei der Koordination von Hilfsangeboten. „Es sind verschiedene Online-Plattformen entstanden, wo Hilfsangebote von Studenten oder Arbeitslosen gebündelt werden. Diese Angebote vermitteln wir dann im Bedarfsfall an die Betriebe“, ergänzte Yvonne Kern auf Anfrage.

„Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass wir sehr vielfältige Betriebsstrukturen haben“, weitet Elke Zehrfeld vom Muldentaler Verband den Blick auf mehrere Probleme. „Zum Beispiel haben wir konkret zwei Milchbetriebe, die mit polnischen Zeitarbeitsfirmen zusammenarbeiten. Deren ausgebildeten polnischen Melker sind drei Wochen hier und eine Woche zu Hause. Wenn sie jetzt nach Hause fahren, müssen sie für zwei Wochen in Quarantäne – und fehlen dann hier am Melkstand“, erklärt Zehrfeld.

Landwirtschaftsministerium rechnet mit Einschnitten

Die sächsischen Bauernvertretungen in den Regionen melden täglich an den Landesverband die Einschätzungen zur aktuellen Entwicklung in den Betrieben. Von dort gelangen die Informationen ans Landwirtschaftsministerium. Dort wächst die Befürchtung, dass im Falle von Verdachtsfällen der Infektion oder im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus und den folgenden Quarantänemaßnahmen die Arbeiten im Stall und auf dem Feld in unseren Landwirtschaftsbetrieben mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr sicher gestellt werden können, berichtet Zehrfeld.

Zum Einsatz von Aushilfskräften sind bundesweit Portale ins Netz gegangen, auf denen Angebote zu Hilfen von Studenten, Arbeitslosen oder anderen gesammelt werden. Allerdings sieht Elke Zehrfeld auch hier Grenzen gesetzt. Stallarbeiten wie Melken oder Fütterung und Versorgung von Hochleistungstieren würden von Aushilfen ohne Vorkenntnisse nicht durchgeführt werden können, wie auch Feldarbeiten mit hochmoderner Bodenbearbeitungs-, Aussaat-, Dünge- oder Pflanzenschutztechnik. „In der Landwirtschaft sind wir auf die Einhaltung der Arbeitsabläufe und agrotechnischen Termine angewiesen, nach zwei Dürrejahren sind unsere Betriebe auf jeden Euro Einnahme oder den zu erwartenden Ernteertrag angewiesen“, so Zehrfeld.

Die richtigen Probleme könnten noch kommen

Es sei zwingend notwendig nicht nur an die Einreise der Erntehelfer für die im Obst- und Gemüseanbau benötigten Arbeitskräfte zu denken. Auch die Milchviehalter im Landkreis Leipzig arbeiten zunehmend mit ausländischen Zeitarbeitern, wie Melkern oder Tierpflegern zusammen. Auch mit Blick auf die Entwicklung beispielsweise der Milchpreise in der Coronakrise, sehen die Experten kritisch. Zehrfeld mahnt: „Die richtigen Probleme werden erst noch kommen, sollte sich die Lage weiter zuspitzen.“

