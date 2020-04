„Leipzig ist Mikrokosmos der Landeskirche“: So will Sachsens Bischof die Spaltung überwinden

Dresden

Er hat Instandhaltungsmechaniker in Altenburg gelernt, später in Leipzig Theologie studiert und ist seit Ende Februar Landesbischof in Sachsen: Tobias Bilz. Der 56-jährige Theologe, verheiratet und Vater von drei Kindern, hat die sächsische Landeskirche in unruhigen Zeiten übernommen. Im Interview erzählt er, wie er die Spaltung zwischen progressiven und konservativen Gläubigen überwinden will, wie trostlos sich Ostern ohne Gottesdienst anfühlt und ob ihm die Mitgliedschaft beim FC Bayern Stimmen bei der Bischofswahl gekostet hat.

Herr Landesbischof, wie ist die Stimmung im Landeskirchenamt angesichts der Corona-Krise?

Tobias Bilz: Wir sind besonnen. Wir erhalten Informationen der Virologen sowie aus der Politik und von Behörden. Wir wägen ab, wie wir verantwortungsvoll vorgehen. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, der sich täglich trifft.

Gottesdienste, Konzerte, Bibeltreffen sind abgesagt – alles ist so trostlos!

Wir empfehlen dringend, auf Zusammenkünfte zu verzichten. Der Freistaat Sachsen hat dazu Richtlinien erlassen. Wir bieten inzwischen alternative Angebote im Internet an, zum Beispiel Livestream-Gottesdienste, damit die Menschen nicht allein bleiben müssen. Wir prüfen die Möglichkeit, über eine Telefonnummer eine Andacht zu hören. Es wird auch einen Aufruf zum regelmäßigen gemeinsamen Gebet zu einer bestimmten Tageszeit geben. Und wir erarbeiten Material für Hausandachten. In der Not muss man geistliches Leben aktivieren und nicht einstellen.

In Sachsen sind 75 Prozent der Bevölkerung konfessionslos. Sie zucken bei Bibeltexten nur mit den Achseln.

Ich halte es auch nicht für günstig, Konfessionslosen in einem persönlichen Gespräch sofort mit einem Bibelwort entgegenzutreten. Wenn ich über den Glauben sprechen will, muss ich mir überlegen, wie ich bei ihnen anknüpfen kann.

Was macht einen guten Gottesdienst aus?

Als Pfarrer sollten wir dafür sorgen, dass die Menschen ermutigt nach Hause gehen. Wir müssen nicht unbedingt die Formen ändern – obwohl auch das manchmal notwendig wäre –, sondern vor allem auf die Inhalte unserer Verkündigung schauen. Ermutigung ist für uns die beste Werbung: Wer sie im Gottesdienst empfängt, wird auch wiederkommen.

Ihre erste Pfarrstelle traten Sie in Erlbach-Kirchberg an, im pietistisch geprägten Erzgebirge.

Na ja, die wirklichen Erzgebirger würden sagen: Erlbach-Kirchberg gehört nicht zum Erzgebirge. Was aber wichtiger ist: Immerhin die Hälfte der Einwohner dieses Dorfes waren noch in der Kirche. An einem normalen Sonntag kamen zunächst vielleicht 15 bis 20 Personen zum Gottesdienst.

Klingt nicht gerade nach einer großen Erweckung.

Das stimmt. Ich bin damals mit einem großen Sendungsbewusstsein angetreten. Ich wollte alles dafür tun, dass wir eine Erweckung erleben. Eine Erweckung im Sinne einer zahlenmäßig auffälligen Hinwendung zum Glauben habe ich in meiner Zeit nicht erlebt, aber Gemeindewachstum schon. An einem durchschnittlichen Sonntag kamen schließlich 50 Leute in die Kirche. Dafür gab es viele Faktoren. Zum Beispiel konnten wir eine baufällige Kirche sanieren und wiedereröffnen. Das Kirchweihfest allein hat dem Ort einen richtigen Schwung gegeben, und viele blieben auch danach.

Warum ist es in Deutschland so mühsam, Menschen für den christlichen Glauben zu gewinnen?

Es liegt wohl an der geistlichen Großwetterlage. Im christlichen Abendland gibt es im Moment keinen starken Zug zum Glauben hin. Die Gemeinden wachsen in diesem Winkel der Erde derzeit kaum. Wenn eine Gemeinde wächst, dann meistens durch Mitgliedertransfer von einer Gemeinde zur anderen.

Sie waren elf Jahre Landesjugendpfarrer. Wie schafft die Kirche es, dass Jugendliche auch dann noch in der Kirche aktiv bleiben, wenn diese die Konfirmationsgeschenke im Sack haben?

Früher endete mit der Konfirmation tatsächlich ein Weg. Du hast deine große Feier gehabt, du hast deinen Segen und deine Geschenke empfangen, jetzt ist das Thema Glaube und Kirche abgehakt – das wird von vielen Jugendlichen so empfunden.

Das klingt ja katastrophal!

Aber es ist für manche Realität, vielleicht sogar für einen größeren Teil. Wir versuchen deshalb, die Jugendgruppe einer Gemeinde schon deutlich vor der Konfirmation mit Konfirmanden in Kontakt zu bringen, indem wir zum Beispiel Rüstzeiten zumischen oder Jugendliche als Teamer in die Konfirmandenarbeit einbeziehen. Wenn man langfristige Beziehungen aufbaut, wird man erleben, dass Jugendliche bleiben. Manchmal müssen wir sie auch fröhlich ziehen lassen. Jugendliche sollten auch das Glaubensleben in der Gemeinde mitgestalten können. Da haben wir noch Nachholbedarf.

Dann wäre die Kirche eine andere.

Sie wird eine andere werden. Erwachsene wünschen sich oft, dass Jugendliche das weiterführen, was ihnen selbst wichtig war. Jugendliche sollen sich erst durch regelmäßige Teilnahme am Gemeindeleben das Recht erwerben, bei Veränderungen mitreden zu dürfen. Jugendliche denken aber anders. Sie wollen einfach ausprobieren, was ihrem Glauben und ihrem Lebensgefühl entspricht. Manche zum Beispiel wollen im Gottesdienst auf der Gitarre spielen, ohne deshalb mit dem Kantor zu konkurrieren, der mehrere Jahre Kirchenmusik studiert hat.

In der Öffentlichkeit besteht der Eindruck, dass die sächsische Landeskirche zwischen evangelikalen und liberalen Christen gespalten ist.

Das kann von außen so wirken. Aus der Innenperspektive habe ich einen anderen Eindruck. Zum Beispiel gilt Leipzig gemeinhin als linke oder liberale Stadt im Gegensatz zum eher konservativen Erzgebirge. Aber Leipzig ist eher ein vielfältiger Mikrokosmos, der für die gesamte Landeskirche stehen könnte: Es gibt die charismatische Andreasgemeinde, es gibt Gemeinden mit stark lutherisch-liturgischer Prägung, wir haben die Thomaskirche mit Bach und Thomanerchor sowie die Nikolaikirche mit der Tradition von 1989 und den Friedensgebeten. Leipzig ist also sehr vielfältig und bunt, andere Kirchenbezirke sind es auch. Es ist sehr bedauerlich, dass es durch die Konflikte des letzten Herbstes in unserer Landeskirche zu einer Polarisierung gekommen ist.

Anders als Ihr Amtsvorgänger sind Sie nicht in einer Burschenschaft Mitglied, sondern in der Bruderschaft Liemehna. Was verbinden Sie damit? Pfarrer Gilbert Peikert (54), geistlicher Leiter der Bruderschaft Liemehna, vor dem Gästehaus, das jetzt erweitert werden soll. Tobias Bilz hat hier fünf Jahre lang gelebt. Er sagt: „Diese Zeit hat mich sehr geprägt.“ Nico Fliegner

Diese Bruderschaft ist nach einem Dorf in der Nähe von Leipzig benannt. Das Pfarrhaus dort bietet bis heute die Möglichkeit einer kommunitären Gemeinschaft für Studierende. Dort kann man gemeinsam studieren, geistliches Leben mit Gebet und Andachten einüben und sich auf die pfarramtliche Praxis vorbereiten. Ich habe dort über fünf Jahre gelebt, und die Zeit hat mich sehr geprägt.

Sie sind auch Mitglied beim FC Bayern München. Warum nicht bei Dynamo Dresden, RB Leipzig oder Erzgebirge Aue?

Fußballfan wird man manchmal aus unerfindlichen Gründen. Bei mir war es so: Zu DDR-Zeiten, in den 1970er Jahren, wohnte ich mit meiner Familie in der Nähe von Chemnitz, also damals Karl-Marx-Stadt. Bei günstiger Wetterlage, vor allem bei Regen, konnten wir West-Fernsehen empfangen, und ich konnte am Samstagabend auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher die Sportschau sehen. Damals war mir der FC Bayern am sympathischsten, und dabei ist es geblieben. Später schenkte mir mein Sohn die Mitgliedschaft zum Geburtstag. Nur durch die Bischofswahl ist das öffentlich geworden – weil alle Kandidaten aufgefordert wurden, ihre Mitgliedschaften offenzulegen. Dass Bayern München polarisiert, ist mir natürlich bewusst. Einige meinten scherzhaft, dass mich diese Mitgliedschaft bei der Wahl Stimmen gekostet haben könnte.

