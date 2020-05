Leipzig unterstützt Ausbildungskampagne

Leipzig

Auch die Stadt Leipzig unterstützt die sachsenweite Initiative „Ausbildung jetzt!“ Wie Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) mitteilte, wird die Kommune noch vor den Ferien gemeinsam mit Leipziger Unternehmen Livestreams anbieten, um Jugendliche per Chat über Ausbildungsberufe, Inhalte und Anforderungen zu informieren. „Da derzeit keine Berufsorientierungsmessen, Tage der Offenen Tür bei Unternehmen oder Praktika stattfinden können, werden wir Schüler nun digital bei der Berufsorientierung unterstützen“, sagte Albrecht.

Maßnahmepaket für Schulabgänger

Höchste Priorität habe, die betriebliche Ausbildung zu stärken. Gemeinsam mit Arbeitsagentur und Kammern sei auf regionaler Ebene ein Maßnahmepaket abgestimmt worden, damit trotz Corona-Krise auch 2020 für die Schulabsolventen in Leipzig ausreichend Ausbildungsplätze bereitstehen. Auch für den Fall, dass Azubis ihren Ausbildungsplatz aufgrund der wirtschaftlichen Situation verlieren, könnten sie auf Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Ausbildungsbetrieb vor Ort zählen.

Auch Unternehmen erhalten Post

Sowohl die Betriebe als auch die Schulabgänger werden nun in einer sachsenweiten Aktion zum Thema Ausbildung angeschrieben. Die Berater der Jugendberufsagentur Leipzig sind weiterhin für die Jugendlichen da unter der Hotline 0341 91333333 (Montag bis Donnerstag 10-15 Uhr) oder per Mail unter Leipzig.151-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de (für die Oberschüler und Schüler an Berufsschulzentren) beziehungsweise unter Leipzig.153-Berufsberatung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de (für Gymnasiasten und Fachoberschüler).

www.arbeitsagentur.de/sachsen

Von Jens Rometsch