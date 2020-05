Leipzig will Kinderarmut bekämpfen und geht Charta an

Leipzig

Kein Kind in Leipzig darf in Armut aufwachsen – das ist eigentlich selbstverständlich. Doch die Realität sieht oft anders aus: In Leipzig ist jedes fünfte Kind von Mangel betroffen und erhält Sozialleistungen. Dabei gibt es stadtteilspezifische Unterschiede. In den Ortsteilen Zentrum oder Plaußig-Portitz ist lediglich jedes 100. Kind von Armut betroffen, in Volkmarsdorf hingegen ist jedes zweite.

„Corona wird die Lage verschärfen“

„Laut Sozialreport leben in 16 234 Kinder unter 15 Jahren in Armut oder beziehen Sozialhilfe. Dieser Wert ist seit Jahren stabil. Wir wissen, dass die Folgen der Corona-Krise die Lage verschärfen wird“, sagte Linken-Stadtrat Adam Bednarsky am Mittwochabend vor dem Stadtrat. „Deshalb müssen wir ein Zeichen setzen und Kinderarmut bekämpfen.“ Wie, ist aber umstritten. CDU-Stadtrat Karsten Albrecht hält die derzeitigen Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe für ausreichend. „ Kinderarmut geht uns alle an. Wir haben aber genügend Möglichkeiten, über dieses Thema zu sprechen und die Probleme zu lösen“, sagte er.

Runder Tisch holt Akteure zusammen

Die Linken wollen hingegen eine Leipziger Kindercharta aufstellen. Was bedeutet: Die Kommune entwickelt eine umfassende Gesamtstrategie zur Prävention armutsbedingter Folgen, beginnend im frühkindlichen Bereich. Bis zum Jahr 2021 soll ein Leipziger Kindergrundgesetz vorliegen – analog zur Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. In Vorbereitung wird nun ein Runder Tisch „Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder und Jugendliche“ mit Akteuren der Stadtverwaltung, Spitzenverbänden, Jugendhilfe, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik einberufen und alle Details klären. Die Ratsversammlung hat dies mit 43 gegen 20 Stimmen so beschlossen. „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Charta nicht nur ein Blatt Papier bleibt“, betonte Thomas Köhler (Piraten) von der Fraktion Freibeuter.

Von Mathias Orbeck