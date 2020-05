Erleichterung trifft Herausforderung: Berufsschulen öffnen nach Corona-Pause

Leipzig

Die Erleichterung hat viele Gesichter. Das der angehenden Erzieherin Anne Pietrek, die froh ist, wieder im Klassenraum der Goldschmidt-Schule zu sitzen. Das von Fachschullehrer David Marx, der sich auf die Rückkehr gefreut hat. Oder das von Christoph Zehler, der die Gutenberg-Schule gerade durch eine Zeit der Umorganisierung leitet. Seit Mittwoch dürfen Schülerinnen und Schüler aller Vorabschlussklassen auch der Berufsbildenden Schulen wieder zurück an die Bildungsstätten. Anlass zum Aufatmen und zum Luftholen für neue Herausforderungen.

Christoph Zehler, Leiter der Gutenbergschule, bittet wieder zum Unterricht. Quelle: Kempner

Mit freundlichen Worten und Hinweisen auf die Masken-Ausgabe steht Christoph Zehler vor dem Eingang der Gutenbergschule, um Rückkehrer und Neuankömmlinge einzuweisen. Bei dem 63-Jährigen kollidiert die Freude über den dezenten Schritt zur Normalität mit dem Wissen, dass es diese noch lange nicht geben wird.

Jeder fünfte Lehrer gehört zur Risikogruppe und bleibt zu Hause

Die Corona-Beschränkungen sind in dem Beruflichen Schulzentrum mit seinen rund 1300 Schülern schwierig umzusetzen. „Durch die Abstandsregel im Unterricht müssen wir Klassen in drei Gruppen aufteilen und zeitliche Staffelungen möglich machen“, erklärt der Schulleiter, und das mit weniger Personal: Zehn der 50 Lehrer gehören alters- oder gesundheitsbedingt der Corona-Risikogruppe an und bleiben zu Hause. Auch sie arbeiten online mit und stellen den Lernenden Aufgaben, fehlen jedoch nun beim Präsenzunterricht vor Ort.

Martin Ensenbach verteilt am Eingang zur Gutenbergschule Schutzmasken. Quelle: Kempner

Zehler und sein Team vollbringen das Kunststück, ein Krisen-Management für die Bildungsgänge in den Fachgebieten Buch, Büro, Druck, Medien und Kunst zu verwirklichen. Ein kompliziertes Konstrukt aus inhaltlicher, räumlicher und zeitlicher Umschichtung, Abstimmung mit den ausbildenden Betrieben und Neuansetzung von Prüfungen – alles knallhart auf Kante genäht. Die Lehrpläne geben kein Kürzungspotenzial her, aber „es wird Lücken in der Ausbildung geben. Wir tun jedoch alles dafür, sie klein zu halten – und hoffen, dass wir alle gesund bleiben.“ Zehler bleibt bei allem, was er immer ist: Optimist.

An der Goldschmidt-Schule hat die Ausbildungsklasse der Podologen mit Ausbilder Roman Schmidt den Unterricht wieder aufgenommen. Quelle: Kempner

„Der klassische Unterricht ist durch nichts zu ersetzen“

Auch an der Goldschmidt-Schule, die neben der traditionell gewachsenen Erzieherausbildung mehrere moderne Ausbildungsmöglichkeiten bietet, ist die Stimmung gut. Das liegt unter anderem an „LernSax“. Mit der verstärkten Anwendung der digitalen Lernplattform ist die Einrichtung vielen anderen im Rahmen der landesweiten Konzeption „Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“ weit voraus. „Das Unterrichten via Chats oder Video funktioniert schon richtig gut“, konstatiert der stellvertretende Schulleiter Knut Schleicher, „online kann viel Lernmaterial eingebunden werden“.

Schulstart an der Goldschmidtschule in Leipzig. Ausbildungsklasse der Erzieherinnen mit Ausbilderin Charlotte Müller. Quelle: Kempner

Auch deshalb ist die Lage an der Schule mit rund 500 Schülern und Studierenden sowie 42 Lehrern recht entspannt, auch was die Raumkapazität angeht. Der Wechsel zwischen frontalem und digitalem Lehren wird weitergehen. Leiterin Sigrun Helfricht betont: „Für das Online-Lernen ist viel Disziplin nötig. Der klassische Unterricht ist allerdings durch nichts zu ersetzen.“ Das bestätigt Anne Pietrek, die zu den zurückgekehrten Vorabschlussklässlern in der Ausbildung zur Erzieherin gehört. „Es tut sehr gut, wieder hier zu sein, der persönliche Kontakt ist mir wichtig. Und eine Frage stellt sich hier viel leichter als auf schriftlichem Weg.“

Von Mark Daniel