Leipzig

Die Läden und Gastronomie in der sonst so erfolgreichen Leipziger City hatten ein schwarzes Jahr. Zwei Corona-Zwangsschließungen prägten 2020. Es gab kaum Veranstaltungen, wenig Touristen, keinen Weihnachtsmarkt. Notgedrungen oder weil das Schopping mit Maske keinen Spaß macht, wanderten viele Kunden ins Internet ab. Wie viele davon kehren wieder zurück? Wird die Pandemie das Bild der Innenstadt dauerhaft verändern? Antworten auf solche Fragen liefert im LVZ-Interview nun Michael Siebert, Einzelhandelsexperte in der Leipziger Niederlassung des renommierten Immobilienvermittlers JLL.

Wie schlimm haben die Corona-Beschränkungen 2020 den Einzelhandel in der Leipziger City getroffen?

Die Pandemie setzt dem Einzelhandel überall erheblich zu. Die größten Umsatzeinbrüche erlebte die Branche in der Leipziger City zunächst im März mit minus 30 Prozent und im April mit minus 50 Prozent. Im Juni zeichnete sich dann mit minus 18 Prozent ein etwas positiveres Bild ab, die Besucherfrequenz in der Innenstadt zog im Sommer sogar wieder auf das Vorkrisenniveau an. Doch im Herbst ging es erneut abwärts. Für den neuen Lockdown im besonders wichtigen Weihnachtsgeschäft liegen uns noch keine Daten vor. Natürlich hat das alles die Händler extrem hart getroffen – am schlimmsten die lokalen, kleineren Einzelhändler. Eben die haben jedoch einen hohen Stellenwert für die Vielfalt und Einzigartigkeit innerhalb der Leipziger Einkaufswelt.

Im harten Lockdown sah man völlig ungewohnte Bilder wie eine leer gefegte Grimmaische Straße. Wie weit stürzte die Passantenfrequenz ab?

Im harten Lockdown zu Beginn des Jahres um bis zu 90 Prozent. Im Jahresverlauf sank die Passantenfrequenz in der City in Summe um 27 Prozent.

Michael Siebert (46) begleitet den Investment-Bereich in Mitteldeutschland bei JLL (Jones Lang LaSalle). Der Diplom-Betriebswirt ist Mitglied im Berufsverband Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) und hat den Master of Science im Bereich Immobilien-Management absolviert. Zum Handelsimmobilien-Spezialisten JLL wechselte Siebert im Zuge der Übernahme von King Sturge, wo er im Berliner Büro seit 2006 als Investmentexperte gearbeitet hatte. Zuvor war er unter anderem für Kemper’s tätig. Ab dem Jahr 2012 leitete der Markkleeberger fünf Jahre lang die Leipziger JLL-Niederlassung am Thomaskirchhof. Quelle: JLL

Gab es unter diesen Vorzeichen überhaupt noch Mutige, die neue Mietverträge für die Innenstadt abschlossen?

Der Einzelhandel-Vermietungsumsatz in Leipzig lag in den ersten drei Quartalen 2020 mit 6100 Quadratmetern nicht mal halb so hoch wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die Flächennachfrage innerhalb der zehn wichtigsten Einkaufsstädte in Deutschland bereits im Jahr 2019 rückläufig war. Die Folgen der Coronakrise zeigen sich auch bei unserer JLL-Verfügbarkeitsquote. So wuchs die Anzahl der verfügbaren City-Geschäfte in Leipzig von 21 im Februar 2020 auf bereits 33 im August. Die Quote stieg somit von 9,5 auf 14,7 Prozent. Gerechnet auf die verfügbare Fläche fiel die Entwicklung in Leipzig im Vergleich zu den anderen deutschen Top-Standorten aber eher moderat aus – die verfügbaren Flächen stiegen hier nur um 2,4 Prozentpunkte. In Hannover waren es gut 10, in Hamburg 12 und in Frankfurt/Main 16,5 Prozentpunkte. Bundesweit schlugen vor allem Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof zu Buche. Dieses Thema hatte Leipzig aber bereits im Jahr 2019 mit der Schließung des Karstadt-Warenhauses hinter sich gebracht.

Anders als in Berlin, Frankfurt oder München lief das Vermietungsgeschäft für neue Läden in Leipzigs Top-Lagen im Jahr 2020 fast unverändert weiter. Allerdings war in der Sachsenmetropole auch schon 2019 ein eher schwaches Vermietungsjahr. Quelle: JLL

Bundesweit soll jetzt ein Drittel der Händler am Rande der Insolvenz stehen – gilt das auch für Leipzig?

Generell kann sich Leipzig dem allgemeinen Trend natürlich nicht entziehen. Der stationäre Einzelhandel ist abhängig von den Umsätzen in den Ladenlokalen und wenn diese geschlossen werden müssen, fällt der Umsatz aus. Von filialisierten Unternehmen, die auch Onlinehandel anbieten, kann das teilweise abgefangen werden. Wie viele Unternehmen wirklich in die Insolvenz gehen, wird sich erst im Laufe des Jahres 2021 zeigen. Denn die Bundesregierung hatte nach dem Corona-Ausbruch rückwirkend zum 1. März 2020 das „Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht“ in Kraft gesetzt. Das galt für alle Fälle, in denen die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung auf Folgen der Pandemie beruhten. Ende September 2020 liefen diese Regelungen zwar teilweise aus. Doch für Firmen, die wegen Corona-Maßnahmen überschuldet sind, ohne zahlungsunfähig zu sein, wurden sie bis zum Jahresende verlängert.

Schließungen bislang in geringfügiger Zahl

Kennen Sie Geschäfte, die 2020 in der City aufgeben mussten?

Einige namhafte Einzelhändler sind im Laufe des Jahres in ein Insolvenz- oder Schutzschirmverfahren geraten, darunter große Namen wie Galeria Kaufhof, Esprit oder Reserved. In Leipzig führte das jedoch nur zu wenigen echten Geschäftsaufgaben. Viele der Unternehmen konnten erfolgreich saniert werden. Ladenschließungen verzeichneten wir bei Colloseum, Claire’s und dem Leipziger Unternehmen Fexcom. Wir gehen davon aus, dass noch einige weitere Schließungen folgen werden – in geringfügiger Zahl.

Bei einer Befragung der Leipziger Handelshochschule gaben zwölf Prozent der Teilnehmer im Juni 2020 an, dass sie eine Schließung ihres Geschäfts innerhalb von zwölf Monaten für sehr wahrscheinlich halten. Geantwortet hatten 72 Leipziger Einzelhändler – überwiegend aus der City. Quelle: HHL Leipzig / Erik Maier

Können Sie einige Beispiele für neue Vertragsabschlüsse nennen?

Bundesweit sank das Vermietungsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rund 25 Prozent. Leipzig lag zum Ende des dritten Quartals immerhin gleichauf mit 2019, was aber auch ein eher schwächeres Vermietungsjahr war. Es gab in Leipzig dennoch Mietvertragsabschlüsse in allen Branchen. Dabei ragte der künftige H&M im Petershof heraus (Anmerkung der Redaktion: die neue Filiale soll im Sommer 2021 auf rund 3000 Quadratmetern öffnen). Im Specks Hof kam die Berliner Spirituosen-Marke O’Donnell Moonshine hinzu. Dominierend ist derzeit generell die Gastronomie. Im Textilbereich sahen wir Anmietungen zuletzt bestenfalls als Pop-Up-Store zum Weihnachtsgeschäft, das dann bekanntermaßen deutlich verkürzt wurde.

Leerstand im Petersbogen keine Corona-Folge

Sind die Leerstände im Petersbogen-Anbau eine Folge der Pandemie?

Nein. Der Petersbogen erzeugt eine gute Nachfrage bei verschiedenen, bonitätsstarken Systemgastronomen. Natürlich ist für das Funktionieren des Standortes ein gut ausbalanciertes Vermietungskonzept des Eigentümers wichtig. Wir gehen davon aus, dass am Burgplatz bald neue Mieter Einzug halten und der Platz eine Belebung erfahren wird.

Das frühere Karstadt-Gebäude soll eigentlich Ende 2021 mit neuem Konzept als „N30“ öffnen – ist das angesichts der Marktlage noch realistisch?

Uns ist der genaue Zeitplan des Entwicklers nicht bekannt. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Projekt realisiert wird. Es handelt sich um ein komplexes Vorhaben. Um in den oberen Etagen marktgerechte Büroflächen zu schaffen, sind erhebliche Eingriffe in die bestehenden Grundrisse nötig. Auf den unteren Etagen sind etwa 12.000 Quadratmeter für Einzelhandel vorgesehen. Die prominente Lage ist sehr interessant für eine Reihe von Einzelhändlern.

Fast jedes zehnte IHK-Mitglied von Insolvenz bedroht Im Bereich der IHK Leipzig hatten wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zwei von drei Unternehmen einer Umfrage zufolge mit Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. 18 Prozent rechneten sogar mit Einbußen von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig spitzte sich die Finanzlage zu. Einen Rückgang des Eigenkapitals verzeichneten 44 Prozent der Unternehmen, etwa jedes dritte sah sich mit Liquiditätsengpässen konfrontiert. Im November gaben bei der Befragung neun Prozent der IHK-Unternehmen an, von Insolvenz bedroht zu sein.

In Branchenforen ist überall zu lesen, die Zukunft der Innenstädte liege in einer stärkeren Nutzungsmischung. Wie könnte das konkret aussehen?

Die Attraktivität einer Innenstadt hängt von vielen Faktoren ab. Neben dem klassischen Einzelhandel ist die Gastronomie unabdingbar. Dieser Bereich wird sich künftig noch verstärken, ebenso das Angebot an Lebensmitteleinzelhändlern. Branchen wie Möbel, Baumarkt, Autozubehör haben inzwischen ebenfalls die Innenstädte für sich entdeckt. Gleiches erwarten wir für attraktive Angebote aus dem Freizeitbereich: wie Virtual Reality, Spa, Entertainment und so weiter.

Gastronomie führt bei Neuvermietungen

Was halten Sie vom Vorschlag des Leipziger Oberbürgermeisters und Städtetagspräsidenten Burkhard Jung ( SPD), die öffentliche Hand solle eigene Fonds schaffen, mit denen sie zum Beispiel leere Warenhäuser kaufen und wiederbeleben kann?

Ein Engagement der öffentlichen Hand ist generell zu begrüßen, wenn es dadurch zu Anreizen und nicht zu Fehlallokationen kommt. Der Vorschlag von Herrn Jung zielte sicherlich auf Städte und Regionen ab, die Impulse benötigen, um funktionierende Innenstädte zu erhalten oder zu schaffen. Die Leipziger Innenstadt braucht das unserer Einschätzung nach derzeit nicht; in manchen Stadtteillagen wäre es allerdings durchaus wünschenswert.

Noch schlimmer als viele Händler hat 2020 die Gastronomie gelitten. Erwarten Sie in der Folge für die City ein Restaurant- und Kneipensterben?

Ganz klar nein. Bundesweit lagen Gastronomie/Food im dritten Quartal 2020 beim Flächenumsatz nach Branchen mit 35 Prozent in Führung. Sie konnte ihren Anteil – trotz Corona – gegenüber dem zweiten Quartal um vier Prozentpunkte erhöhen. Das liegt vor allem daran, dass viele Lebensmittelanbieter in den Innenstädten Flächen mieten. Zwei Drittel des Umsatzes innerhalb der Gastronomie/Food-Branche entfällt auf das Segment Lebensmittel-Einzelhandel. Es wird auch nach wie vor im Gastrobereich angemietet, die Eröffnungen finden aber in den meisten Fällen erst 2021 statt. Das alles gilt so in etwa auch für Leipzig. Sollten sich die Schließungen allerdings längerfristig fortsetzen, wären bei uns deutlichere Spuren zu erwarten. Ein wichtiger Faktor ist freilich die Zusammenarbeit der Gastronomen mit den Vermietern, um die aktuelle Situation gemeinsam zu lösen. Hier sehen wir schon viele positive Signale.

In Leipzigs besten Einkaufslagen verharren die Höchstmieten für Läden seit vielen Jahren unverändert bei 120 Euro pro Quadratmeter. Dort ist auch der Filialisierungsgrad besonders hoch, dominieren das Bild also nationale oder internationale Ketten, die ihren Sitz nicht in Leipzig haben. Insgesamt verfügt die Messestadt über rund 5000 Händler. Quelle: JLL

Insgesamt: Welche bleibenden Veränderungen bringen Corona und der dadurch noch stärker gewachsene Online-Handel für die Leipziger City?

Corona wirkt sich beschleunigend für den Wandel in der Einzelhandelslandschaft aus und führt derzeit zu einer Sonderkonjunktur des Onlinehandels. Das Wachstum des Onlinehandels wird allerdings nicht unendlich sein und sich auf einem höheren Niveau stabilisieren. Der Ausbau des Multi- und Omnichannel-Vertriebs wird fortgesetzt, inklusive Click & Collect (Anmerkung der Redaktion: das bedeutet Kaufen im Internet, aber Abholen im Laden). Nicht ohne Grund suchen Onlinehändler wie Zalando nach Lagen in den Innenstädten – wie in Leipzig. Die City wird attraktiv bleiben und vielfältiger werden. Dabei dürften auf der Peters- und Grimmaischen Straße mehr die filialisierten Einzelhändler zu finden sein, dazwischen wird sich das eine oder andere Gastronomie- oder Freizeitkonzept etablieren. Kurzum: Corona selbst verändert die City nicht, es beschleunigt den Wandel.

Mehr kleine Läden statt großer Ketten?

Könnte es durch sinkende Mieten zu einer Renaissance der kettenunabhängigen Geschäfte kommen?

Das Mietniveau im Leipziger Einzelhandel ist derzeit stabil. Wir erwarten gegenwärtig auch keinen wesentlichen Rückgang. Die Ansiedlung neuer, kettenunabhängiger Geschäfte ist immer wünschenswert. Hier bleibt die Größe des Ladens ein entscheidender Faktor. Kaum ein neuer, privater Einzelhändler ist imstande, großflächige Ladenlokale wirtschaftlich zu führen. Zu einer solchen Entwicklung wird es eher in den Nebenlagen mit kleineren Geschäften kommen.

Normalerweise drängeln sich durch die Grimmaische Straße im Advent Menschenmassen, von denen viele auch die Geschäfte in Leipzigs meistfrequentierter Shoppingmeile aufsuchen. Quelle: André Kempner

Was glauben Sie, wie schnell sich die City vom aktuellen Lockdown erholt?

In der Vergangenheit ist es Leipzig sehr gut gelungen, durch Feste und Veranstaltungen, auch durch sehr gutes Stadtmarketing zahlreiche Besucher anzulocken. Das sollte in Zukunft wieder möglich sein und noch ausgebaut werden. Dann wird sich die City schnell erholen. Eine vielfältige und aufregende Veranstaltungs- und Gastronomielandschaft ist ja nicht nur wichtig für den Tourismus, sondern auch ein Motor für Kunst und Kultur. Nicht zuletzt für die Attraktivität Leipzigs für junge Menschen. Eine junge Stadt ist vielfältig, innovativ, dynamisch, was in der Folge zur Stärkung der Leipziger Wirtschaftskraft beiträgt.

Von Jens Rometsch