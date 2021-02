Leipziger Forscher entwickeln hochwertigen Corona-Test aus dem Koffer

Leipzig

Zuverlässiger als ein Antigen-Schnelltest, schneller als die PCR-Methode: Leipziger Wissenschaftler haben ein mobiles Minilabor entwickelt, das vor allem in Afrika mit Hilfe einer sogenannten RPA-Testung zur frühzeitigen Erkennung von Corona-Infektionen zum Einsatz kommen soll. Die Geräte und Materialien passen alle in einen Koffer: ein Vortexmischer, eine Zentrifuge und ein Instrument zur molekularen Diagnostik. Außerdem ein kleiner Mülleimer, der sich dicht verschließen lässt, verschiedene Reagenzien für die chemischen Reaktionen, Pipetten und Einweg-Handschuhe. Sogar ein Solar-Panel gehört dazu, um die Maschinen mit Energie zu versorgen.

Ergebnis nach 15 Minuten

„Damit können wir auch in den abgelegensten Gebieten mit molekularer Diagnostik auf das Coronavirus testen“, erklärt Virologe Ahmed Abd El Wahed. „Nach nur 15 Minuten liegt das Ergebnis vor.“ Mit seinem Team vom Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen der Universität Leipzig überprüft er zurzeit die Zuverlässigkeit der Methode in einer Studie, deren erste Ergebnisse jetzt die Fachzeitschrift „Analytical Chemistry“ veröffentlicht hat. Die Tier-Experten sehen sich dem „One Health“-Grundsatz verpflichtet und wollen Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen in den Blick nehmen.

Dr. Ahmed Abd El Wahed hat Tiermedizin in Ägypten studiert und in Biologie promoviert. Seit 2007 forschte und lehrte er in Göttingen, vor einem Jahr wechselte er an das Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen der Universität Leipzig. Quelle: privat

RPA steht für „Rekombinase-Polymerase-Amplifikation“. Anders als bei Antigen- und Antikörper-Schnelltests wird zunächst die DNA einer Probe vervielfältigt. Das Resultat gewinnt dadurch erheblich an Aussagekraft. Mit Hilfe bestimmter Enzyme und Proteine wird das Genom dann analysiert. „Für den Test reicht eine Speichelprobe oder eine Entnahme mit dem Nasentupfer. Alle Reagenzien sind bei Raumtemperatur einsetzbar“, sagt Abd El Wahed.

Ähnlich zuverlässig wie ein PCR-Test

In der Studie hat die Forschergruppe Infektionen mit SARS-CoV-2 mit einer Genauigkeit von 94 Prozent nachgewiesen – ähnlich zuverlässig wie mit der PCR-Methode (Polymerase-Kettenreaktion), die ebenfalls auf DNA-Vervielfältigung fußt und die in europäischen Laboren überwiegend zum Einsatz kommt. „Es wäre Quatsch, in Europa auf ein neues Verfahren zu wechseln. Denn es gibt hier sehr viele PCR-Labore“, so der promovierte Wissenschaftler. Doch in weiten Teilen Afrikas sehe das ganz anders aus.

„Dort kann unsere Technologie helfen, Infizierte schneller zu erkennen und zu isolieren.“ Gerade in ärmeren Ländern, die wohl noch lange auf Impfstoffe warten müssen, kann eine flächendeckende Corona-Testung entscheidend sein, um die Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Andernfalls kann jede Virus-Mutation, die sich irgendwo auf der Welt durchsetzt, auch in Europa alle Erfolge bei der Eindämmung gefährden.

Aus einem Youtube-Video: Ahmed Abd El Wahed und sein Leipziger Team. Quelle: Youtube

Damit sich die Tester nicht an einer infektiösen Probe anstecken, müssen sie den Tupfer unmittelbar nach Sekret-Entnahme in eine Pufferlösung geben, die die Zellmembran des Virus aufbricht. Bei 95 Grad Celsius wird das Ganze in einem geschlossenen Röhrchen für zehn Minuten erhitzt. „Danach ist das Virus inaktiviert“, erläutert Abd El Wahed. Er hat den Koffer entwickelt, der sich in ähnlicher Form bereits bei anderen Epidemien bewährte.

2013 kam das Minilabor in Saudi-Arabien zum Einsatz, als sich dort das MERS-Coronavirus verbreitete, in anderen Ländern darüber hinaus zum Dengue-Nachweis und bei Ebola-Ausbrüchen, etwa in Guinea und Kongo. Aktuell ermöglicht die mobile Gerätschaft die RPA-Testung auf SARS-CoV-2 in Madagaskar, Nigeria, Sudan, Uganda, Kongo und für die Studie in Zusammenarbeit mit mehreren afrikanischen Universitäten auch in Ghana, Senegal und Ägypten.

Auch gegen Afrikanische Schweinepest einsatzbereit

Die von der Europäischen Union geförderte „Partnerschaft für klinische Studien in Europa und den Entwicklungsländern“ unterstützt den Feldversuch mit 500.000 Euro. Bestätigt sich die hohe Zuverlässigkeit, könnte der Koffer bald breiter in der Corona-Ermittlung Verwendung finden. Parallel ist aber auch ein veterinärmedizinischer Einsatz geplant: Bei der Testung auf die Afrikanische Schweinepest, die im vergangenen Herbst Sachsen erreichte, kann das mobile Minilabor ebenfalls helfen, ist Abd El Wahed sicher.

Von Mathias Wöbking