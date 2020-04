Online-Marktplatz trotzt jetzt der Umsatzkrise

Rötha/Leipzig

Das Leben ist manchmal regelrecht verhext: Da kaufte Frank Schulze Ende 2019 die Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft (LKG), machte sich sozusagen ein besonderes Weihnachtsgeschenk – und nun schlägt die Corona-Krise so mächtig ins Kontor, dass er fast daran verzweifelt. „Innerhalb von 48 Stunden brach unser Umsatz im März auf ein Fünftel ein“, erzählt der 52-Jährige, der im Graphischen Viertel von Leipzig wohnt, unweit der früheren LKG-Zentrale in der Prager Straße. Statt rund 500 000 Euro Tageserlös „kamen wir nur noch auf 37 000, nachdem alle Buchläden wegen der Pandemie schließen mussten“. Abwarten bis der Spuk vorbei ist oder aktiv werden? Für Schulze kam nur Letzteres infrage. Und so ist seit einer Woche der Online-Marktplatz www.LKG24.de im Netz abrufbar – versehen mit dem Hashtag-Slogan #buchwasgutes.

Neuland betreten

Schulze hat mit dieser Initiative Neuland betreten. LKG ist ein Unternehmen, das seit 1946 Druckerzeugnisse zahlreicher Verlage für Buchläden lagert und ausliefert. Es war zur Wende das größte seiner Art in ganz Deutschland mit damals noch 1200 Mitarbeitern. Heute, nach mehreren Eigentümerwechseln (zuletzt gehörte die Gesellschaft zur Berliner Zeitfracht-Gruppe), kümmern sich 160 Beschäftigte um den „Umschlagplatz“ zwischen Verlagen und Buchhändlern und erwirtschafteten im vorigen Jahr einen Umsatz von 150 Millionen Euro. „40 000 Einzeltitel sind bei uns zu haben, gelagert auf 27 000 Quadratmetern Hallenfläche in Rötha bei Leipzig“, erzählt Schulze. 94 Partner aus Europa bieten über LKG ihre Literatur an. „Mit Corona kam die Lieferkette nahezu zum Erliegen“, berichtet der gebürtige Freyburger. Nun kann über den Online-Service aus dem großen Reservoir des Unternehmens jeder Kunde auswählen, was sein Herz begehrt. „Das ist eine große Besonderheit“, fügt Schulze hinzu. Immerhin habe wohl kein einziger Buchladen in Deutschland auch nur annähernd das komplette Angebot der Verlage – davon 14 ausländische – in seinen Verkaufsräumen auf Vorrat. „Wir aber schon“, sagt der Geschäftsführer. „Im Einzelhandel sind die Flächen begrenzt, da werden oft vor allem die Bücher ins Regal gestellt, die Kunden stark nachfragen.“

Aber nicht nur die Komplexität dessen, was die Röthaer in petto haben, spiegelt das Überraschende dieser Initiative wider. Dass LKG24.de zum zentralen Marktplatz für Verlage aufsteigt, auf dem Bücher, Spiele und Geschenkartikel aus einer Hand zu haben sind, „schätzen Endverbraucher genauso wie Verlage, denn die brutale Abhängigkeit vom weltgrößten Online-Händler Amazon ist jetzt so offenbar wie noch nie zuvor“, heißt es beim Unternehmen in der Nähe des Störmthaler Sees.

Solidarisches Zeichen

Und noch eines ist frappierend – ein wohltuendes solidarisches Zeichen in der jetzigen Zeit: Die Lesefreunde können hier nicht nur ihr Lieblingswerk bestellen, sondern auch gleich noch auf der Online-Plattform den für sie am nächsten gelegenen Buchladen um die Ecke auswählen. „Die Geschäfte bekommen dafür 20 Prozent des Verkaufspreises und haben mit dem Prozedere eigentlich gar keinen Aufwand“, meint Schulze. Also für alle Beteiligten eine „Gewinnsituation“. Der Firmenchef sieht das zuvorderst auch als gegenseitiges Beistehen in einer für alle prekären Situation.

Kein Wunder, dass die Losung „Buchwasgutes“ auf der Seite mit dem Zusatz „unterstützen Sie lokale Buchhandlungen“ versehen ist.

