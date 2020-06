Leipzig

Nein, die Bauanleitung für ein Beatmungsgerät Marke Eigenbau für jedermann ist es jetzt auch wieder nicht. Aber die Maschine, die eine Forschungsgruppe der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in nur 75 Tagen entworfen und als Prototyp hergestellt hat, geht in diese Richtung. Aus nur zehn Bauteilen, die ein 3D-Drucker ausgespuckt hat, plus Sensorik, Motor und Beutel setzt sich das Instrument zusammen. Auf 1000 bis 1500 Euro veranschlagt Ingenieurwissenschaftler Hans-Martin Dörfler die Baukosten. „Wenn kein professionelles Beatmungsgerät mehr zur Verfügung steht, kann unsere Maschine helfen, eine Notlage zu überbrücken“, hofft er.

„Beat 2020“ nennt sich die Konstruktion. Es ist eine Abkürzung ihres Zwecks: zu beatmen. Aber ausgesprochen wird die Bezeichnung wie das englische Wort für Rhythmus. Beides passt: Monoton drücken zwei computergesteuerte Hebel, die wie eine Schere aneinandergeschraubt sind, gegen einen Beutel. Durch einen Schlauch strömt Luft zum Patienten. Frequenz und Druckstärke sind variabel und werden fortlaufend überwacht und gespeichert.

In nur zwei Tagen war das Team zusammen

Die Stadt Leipzig erteilte Ende März den Forschungsauftrag, inmitten der Corona-Pandemie. Die Bilder aus Bergamo gingen um die Welt. Auch in Deutschland begann man sich für einen rapiden Anstieg von Covid-19-Erkrankungen zu wappnen. Lieferketten brachen ein. „Da fragten wir uns: Auf wen können wir uns verlassen?“, erinnert sich Clemens Schülke, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung. „Unser Blick ging vor die eigene Haustür.“

Mit Erfolg: Innerhalb von nur zwei Tagen beschlossen 25 HTWK-Wissenschaftler, ihre damaligen Projekte zur Seite zu legen. Spezialisten für Mechatronik, Sensorik, Konstruktion, Fertigungstechnik, Software und Regelungstechnik: Zusammen wollten sie ein Notfallgerät herstellen. „Das zeichnet unser Haus aus“, findet Ralf Thiele, Prorektor für Forschung an der HTWK. „Ein Problem zu erkennen und es fächerübergreifend in der Geschwindigkeit zu lösen, die die Wirtschaft vorgibt.“ Und das, so jubelt Auftraggeber Schülke, „zu einem Fünfzigstel des Preises professioneller Geräte“.

Im Wachzustand nicht auszuhalten

Allerdings beanspruchen die Konstrukteure keineswegs, mit den etablierten Herstellern auf Augenhöhe zu konkurrieren. Das liegt vor allem an einer Leistung der wesentlich teureren Maschinen, die „Beat 2020“ nicht hinkriegt: die Eigenatmung eines Patienten zu berücksichtigen und entsprechend mal mehr, mal weniger Luft in die Lunge zu drücken.

„Das HTWK-Gerät käme nur in tiefer Narkose in Frage. Im Wachzustand ist das nicht auszuhalten“, erklärt der Mediziner Sven Bercker. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie des Leipziger Universitätsklinikums und unterstützte die Forschergruppe bei der Entwicklung.

Freie Verfügbarkeit nach dem „ Open Source “-Prinzip

Auch sind die Heilungsaussichten besser, wenn eine Lunge den Atemreflex so wenig wie möglich verlernt, und die „Beat 2020“ ist nicht als Medizinprodukt zugelassen. Ihr Einsatz sei daher nur denkbar, „wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen und es keine andere Chance mehr gibt, ein Leben zu retten“, sagt Bercker. „Aber schon das ist eine großartige Leistung der Konstrukteure.“

Die HTWK will das Forschungsergebnis jetzt mit der Welt teilen. Der Bauplan werde bald frei im Internet verfügbar sein, kündigt Hans-Martin Dörfler an. In Deutschland droht zwar gegenwärtig kein Engpass an Beatmungsgeräten, aber anderswo geht die Corona-Infektionskurve aktuell steil nach oben. Dort könnte „Beat 2020“ vielleicht Menschen vor dem Tod bewahren.

