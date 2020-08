Leipzig

Die Corona-Krise erwischte Pavel Raus in Südtirol. Im März absolvierte der Leipziger Student der Europawissenschaften in Bozen ein Praktikum. Nach der eiligen Rückkehr aus dem damaligen Brennpunkt für Infektionen blieb der 26-Jährige zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Danach waren die Probleme aber längst nicht gelöst. Das Hostel, in dem er vor Corona gejobbt hatte, war dicht, alle Mitarbeiter entlassen. Miete? Krankenkasse? Lebensmittel? Das Geld war auf einmal für alles knapp.

Fünf Monate später fragt ein Mann mit graumeliertem Vollbart den Studenten: „Sind Sie da nach Hause zu Ihren Eltern gefahren?“ Nein, antwortet er, es wäre viel zu weit und teuer gewesen: Die Familie lebt in Irkutsk, in Russland, 7000 Kilometer entfernt. Der Fragesteller ist Oberbürgermeister Burkhard Jung, der neue Bart eine Erinnerung an den Urlaub. Am Dienstag traf sich das Stadtoberhaupt mit Uni-Rektorin Beate Schücking, Amal El-Abd vom Verein „Hilfe für ausländische Studierende in Leipzig“ und Pavel Raus im Botanischen Garten. Ein öffentlicher Termin, um Zwischenbilanz zur „Spendenaktion für in Not geratene internationale Studierende“ (SiS) zu ziehen.

Anzeige

Jeweils 500 Euro

Rund 49 000 Euro hat der Verein seit April mit der Uni Leipzig und den Hochschulen für Technik, Wirtschaft und Kultur, für Grafik und Buchkunst sowie für Musik und Theater gesammelt. „Die Abhängigkeit vom Nebenjob ist für internationale Studierende besonders groß“, erklärt Schücking. Sie fallen bei vielen Förderinstrumenten durchs Raster. Und die Familien sind weit weg.

Weitere LVZ+ Artikel

„Finanzielle Hilfe ist da sehr wichtig“, sagt El-Abd. „Kurzfristig und unbürokratisch.“ 5000 Ausländer studieren an den vier Hochschulen, 80 haben bislang je 500 Euro aus dem SiS-Topf erhalten, Pavel Raus ist einer davon. Geld für den Übergang: Mittlerweile hat er wieder einen Job. „Sonst hätte ich mich verschulden müssen“, sagt er. Oder doch nach Irkutsk zurückkehren? Aber mit einem One-Way-Ticket.

Jung : Eine Frage der Weltoffenheit

Nach den Semesterferien sei mit vielen weiteren Anträgen zu rechnen, sagt Schücking. „Die Hilfe muss weitergehen“, findet sie. Im Sinne Leipzigs, findet Jung. „Für die Weltoffenheit der Stadt: Ohne ausländische Studierende wäre die Universität nicht die Universität.“

Spendenkonto: DE16 8605 5592 1181 1344 86 bei der Sparkasse Leipzig, Verwendungszweck: Nothilfefonds

Von Mathias Wöbking