Frühjahrs-Kleinmesse fällt aus, Schausteller sitzen auf Abruf zu Hause

Leipzig

Das Riesenrad dreht sich – allerdings nur auf der Webseite der Leipziger Kleinmesse. Und dabei wird es wohl für längere Zeit bleiben. Die Frühjahrs-Kleinmesse, die am 30. April am Cottaweg beginnen sollte, ist abgesagt. 90 Firmen mit 110 bis 120 Geschäften aus ganz Deutschland hatten sich für den dreiwöchigen Jahrmarkt angekündigt, mindestens 50 000 Besucher wären nach vorsichtigen Schätzungen gekommen.

Für die Sommer-Kleinmesse ab 24. Juli gibt es aktuell noch keine Absage seitens der Stadt Leipzig. Das hängt davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt und ob es dabei bleibt, dass bis 31. August keine Großveranstaltungen in Deutschland erlaubt sind. Was mit der Herbst-Kleinmesse im Oktober wird, ist offen.

Der Breakdancer von Schausteller Jürgen Seiferth ist derzeit in Taucha eingelagert. Quelle: André Kempner

Schausteller sitzen auf Abruf zu Hause

„Normalerweise wären wir schon seit dem 10. März draußen“, berichtet Jürgen Seiferth, Erster Vorsitzender des Leipziger Schaustellervereins, dem rund 100 Betriebe angehören. Wurzen und Naumburg wären für ihn die ersten Volksfeste der neuen Saison gewesen. Der 64-jährige ist seit 43 Jahren selbstständig. Ihm gehören der Breakdancer, ein Kinderkarussell und eine Schießbude. Der Breakdancer ist jetzt in Taucha untergestellt. „Wir sind startklar. Anhängen und los geht’s“, sagt Seiferth.

Milliarden-Umsätze auf Volksfest-Plätzen

Er verweist darauf, dass seine Branche ein bedeutender Wirtschaftszweig in Deutschland ist. Nach Angaben des Deutschen Schaustellerbundes werden allein auf Volksfestplätzen jährlich etwa 4,75 Milliarden Euro umgesetzt. Jeder Karussellbesitzer, Losbuden- oder Schießbudenbetreiber, jeder Kräppelchenbäcker oder Zuckerwattehersteller ist von Frühjahr bis Winter auf seiner eigenen Route quer durch Deutschland unterwegs, erst mit den Weihnachtsmärkten endet die Saison. Doch viele Volksfeste für 2020 sind abgesagt, wie der Tag der Sachsen im September.

Das Kettenkarussell muss warten, bevor es wieder zum Fliegen abheben darf. Quelle: Christian Modla

Kredite laufen weiter

„Es trifft uns schwer, wir haben seit dem 23. Dezember keine Einnahmen“, sagte der Vorsitzende des Mittelsächsischen Schaustellerverbandes, Klaus Illgen, in Chemnitz. In der Winterpause wird üblicherweise investiert, jeder macht sein Geschäft für die neue Saison flott, sei es durch neue Beleuchtung oder frische Farben. Doch aufgrund der Corona-Krise mussten auch viele Schausteller Soforthilfen in Anspruch nehmen und konnten ihre Saisonkräfte nach der Winterpause nicht wieder einstellen. „Unsere Kredite laufen, wir haben Zahlungsverpflichtungen, das geht schon an die Nieren. Auch Schausteller können pleite gehen“, sagt Jürgen Seiferth. Zumal meist die ganze Familie im Unternehmen mitarbeitet und verschiedene Geschäfte betreibt.

Jürgen Seiferth (rechts) arbeitet mit seinem Sohn Mario am Breakdancer in Plösitz bei Taucha. Quelle: André Kempner

Preise bleiben stabil

Preiserhöhungen schließt der Chef der Leipziger Schausteller dennoch aus. „Angesichts der Lage und aufgrund der Investitionen in unserer Berufsgruppe wäre das zwar richtig, aber wir machen das nicht. Die Preise bleiben wie sie sind.“ Seiferth ist wie seine Kollegen optimistisch, dass die Menschen wieder „Rambazamba machen“ wollen, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Bis dahin heißt es sich gedulden, „denn natürlich sind wir nicht daran interessiert, dass die Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen durch unsere größere Veranstaltung.“ Und mit Mundschutz auf den Breakdancer? „Das geht gar nicht, der fliegt weg“, lacht Seiferth.

Von Kerstin Decker