Leipziger Kliniken – ab Mittwoch erneuter Besucherstopp

Leipzig

Immer mehr Infektionen mit dem Corona-Virus. Immer mehr ernste Covid-19-Verläufe. Immer mehr Patienten in den Krankenhäusern, darunter beatmete und intensivpflichtige. Und zunehmend medizinisches Personal, eh schon knapp, das in dieser prekären Lage gefährdet ist. Da mussten auch Leipzigs Kliniken reagieren. Sie taten es am Dienstag und verhängten – wie schon bei der ersten Welle im Frühjahr – einen Besucherstopp. Demnach sind Stippvisiten von Angehörigen nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Diese gelten für Schwerstkranke, Kinder und werdende Mütter. Auch Begleitpersonen bei Ambulanz-Besuchen oder stationären Aufnahmen müssten in den meisten Fällen draußen bleiben, heißt es in Pressemitteilungen des Klinikums St. Georg und des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) von Dienstagnachmittag. Die Einschränkungen treten am Mittwoch, 4. November, in Kraft. Und sie betreffen auch das St. Elisabeth-Krankenhaus, das Ev. Diakonissenkrankenhaus, das Helios-Herzzentrum sowie das Helios-Parkklinikum und gelten bis auf Weiteres.

Gegenwärtig 32 Covid-Patienten im St. Georg

Die Inzidenz in Leipzig, die seit einigen Tagen bei rund 50 liegt, „hat uns leider keine andere Wahl gelassen, als einen erneuten Besucherstopp auszusprechen“, sagte Manuela Powollik, Sprecherin des St. Georg. „Wir hatten in den vergangen Tagen bereits eingeschränkte Besucherregelungen und haben sehr darauf gehofft, dass unseren Patienten ein erneutes komplettes Besuchsverbot erspart bleibt. Leider lassen uns die steigenden Infektionszahlen aber keine andere Wahl und wir müssen zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Weg gehen“, betonte Dr. Iris Minde, Geschäftsführerin der Klinikums. Der Besucherstopp gelte auch für das Robert-Koch-Klinikum in Grünau und das Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf.

Im St. Georg werden – Stand 3. November 2020 – 32 Covid-Fälle behandelt. 30 dieser Patienten befinden sich auf der Infektiologie. Zwei Kranke belegen augenblicklich Intensivbetten, werden aber nicht beatmet.

Am UKL ist nur eine Begleitperson zugelassen

Das Universitätsklinikum Leipzig teilte ferner mit, dass ob der neuerlichen strikten Einschränkungen die zuletzt begrenzte Besuchszeit von 15 bis 19 Uhr wieder aufgehoben sei. Die Einlasskontrollen blieben hingegen bestehen. In den genannten Ausnahmefällen sei jeweils nur ein Besucher pro Patient zugelassen. Diese Ausnahmen betreffen Eltern kranker Kinder sowie Angehörige schwerstkranker Patienten. Auch werdende Mütter können von einer Person in den Kreißsaal begleitet werden.

Details zu den Besucherregelungen in den jeweiligen Krankenhäusern finden sich auf den Homepages der einzelnen Einrichtungen.

Von Dominic Welters