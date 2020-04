Leipziger Lehrer im Homeoffice – so unterrichten sie weiter

Leipzig

Er arbeitet ohnehin häufig mit der interaktiven Tafel: „Deshalb kann ich meine Power-Point-Präsentation, die ich im Unterricht oft nutze, als PDF-Datei an die Schüler schicken. Natürlich mit ein paar Hinweisen mehr, die für die Aufgaben wichtig sind“, erzählt Martin Kopf, der am Immanuel-Kant-Gymnasium in der Südvorstadt Geografie und Sport unterrichtet. Die Schüler bekommen so viel Zeit wie üblich – und die Lösungen werden dann in der nächsten Stunde präsentiert. „Sie sind in der Pflicht, ihre Aufgaben selbstständig zu korrigieren“, sagt der 30-Jährige. Er verzichte darauf, ein Feedback über Fragebögen einzufordern, sagt Kopf. Darüber hinaus gebe es Zugänge zu Portalen der Lernplattform Simpleclub, die hervorragend für Geografie geeignet sind. „Videos erklären die Passatwinde oder was es mit der Urbanisierung auf sich hat. Das sind Themen, die für untere Klassen wichtig sind, aber auch für die Vorbereitung aufs Abi.“

„Die Mitschüler können wir nicht ersetzen

„Üben, wiederholen, festigen“ – für Isabelle Körner, die in der Geschwister-Scholl-Grundschule in Gohlis eine 1. Klasse unterrichtet, ist dies das Grundprinzip in diesen Ausnahmewochen. „Wer sollte meinen Kindern auch neuen Stoff vermitteln? Eltern sind keine Lehrer“, sagt die 34-Jährige. Das einzige, was sie von den Müttern und Vätern erhofft, ist Unterstützung. „Wir haben zum 16. März, dem ersten Tag ohne Schulpflicht, einheitliche Lernpläne für jede Klassenstufe ausgegeben. Erweiterte Hausaufgaben sozusagen. Es ist schön zu sehen, dass die meisten Familien mitziehen“, schildert die junge Frau. Seit dem 30. März gilt Lehrplan 2, der erging an alle Eltern per E-Mail. Wer daheim keinen Drucker besitzt, der erhielt die Aufgabenblätter für die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht per Post. Mit kleineren Sonderaufgaben versucht Isabelle Körner, ihren Kids ein wenig Freude zu vermitteln. So schlug sie zum Beispiel vor, ein zu erlernendes Gedicht aufzunehmen und ihr als Audio- oder Videodatei zuzuschicken. „Die Resonanz war prima“, erzählt sie. Im Mail- oder Telefon-Austausch mit ihren Schützlingen sei zu spüren, dass allen gerade der unmittelbare Kontakt fehlt. „Die Mitschüler können wir halt nicht ersetzen“, sagt sie.

Grundschullehrerin Isabelle Körner hält im Garten via Laptop Kontakt zu ihren Erstklässlern. Quelle: Dominic Welters

„Die Kids erleben mich viel privater“

Ihr Name im Internet hat einen gewissen Witz: Sie nennt sich Katja Corona – in Anspielung auf die Pandemie, die sie von ihren Kindern in der Albert-Schweitzer-Schule fernhält. „Aktuell stellt sich für mich die Herausforderung, die Kinder, in meinem Fall Erstklässler, anzuleiten, sich selbstständig neues Wissen anzueignen, ohne dass man mit ihnen interagieren kann“, sagt Grund- und Förderschullehrerin Katja Trabitz. Deshalb sei ihr die Idee gekommen, ihre Schüler über einen digitalen Lernkanal spielerisch zu motivieren und auf unterhaltsame Weise Lerninhalte zu vermitteln. Die Filme bilden dabei die grundlegende Wissensvermittlung, während weitere Übungsaufgaben in einem leistbaren Umfang per Mail übermittelt werden. „Freunde haben mich motiviert, die Videos öffentlich bei YouTube anzubieten, was für mich Neuland war. So erleben mich die Kids und ihre Eltern viel privater als in der Schule“, sagt die 43-Jährige. „Ich würde mich freuen, wenn der Kanal auch anderen hilft. Gerade Erstklässler, aber auch Kinder, deren Vorschulstunden jetzt wegfallen, müssen motiviert werden.“ Täglich, montags bis freitags um 9 Uhr, lädt Katja Trabitz einen unterhaltsamen Lehrfilm hoch.

Katja Trabitz hat einen digitalen Lernkanal für ihre Kinder eingerichtet – über YouTube. Quelle: André Kempner

„Es wird eine Weile vergehen“

Kathrin Riedel sagt es klipp und klar: „Das Corona-Halbjahr werden wir wohl mit ins neue Schuljahr 2020/21 nehmen.“ Die Lerninhalte, die in fünf, sechs, sieben Wochen Zwangspause nicht vermittelt werden können, ließen sich bis zu den Sommerferien nicht einfach so nachholen, gibt sich die Leiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule in Gohlis keinen Illusionen hin. „Die vielen Aktivitäten meiner engagierten Kolleginnen und Kollegen, den Kindern über Audio- und Video-Dateien, über E-Mails und Telefonate ein wenig Schulalltag zu vermitteln, ändern ja nichts an der Tatsache, dass dieses Interaktionsangebot je nach Elternhaus ganz unterschiedlich wahr- und angenommen wird“, sagt die 49-Jährige. Da gebe es zum Beispiel Haushalte, in denen mehrere Kinder leben. „Da klappt das mit dem freiwilligen Unterricht in Zeiten der ausgesetzten Schulpflicht eben nicht problemlos.“ Was den Erst- bis Viertklässlern in diesen Tagen fehlt, sei die soziale Konstante Schule. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir nach Corona nicht einfach so zur Normalität zurückfinden werden. Bis die Kinder diese außergewöhnliche Phase verarbeitet haben, wird eine Weile vergehen“, ist Kathrin Riedel überzeugt.

Kathrin Riedel, die Leiterin der Geschwister-Scholl-Grundschule in Leipzig-Gohlis Quelle: privat

„Lösungen stelle ich in die Cloud“

Die Lernplattform LernSax benutzt die 56. Oberschule in der Dieskaustraße nicht. Das Team um Rektor Henrik Starke hat aber eine Cloud auf der schuleigenen Homepage eingerichtet. „Da stelle ich die Matheaufgaben für meine Klassen rein“, erzählt Henri Schönbach, der Mathe, Physik und Informatik unterrichtet. Darüber hinaus habe er eine Mail-Adresse, über die die Schüler ihm Fragen stellen können. Die meisten Aufgaben seien aus dem Lehrbuch, dort seien dann auch die Lösungen zu finden. Für die Abschlussklassen biete er ehemalige Prüfungsaufgaben an, um den Stoff zu wiederholen. „Deren Lösungen stelle ich dann in die Cloud, damit die Schüler vergleichen können.“ Sobald der Unterricht wieder normal läuft, werde er selbstverständlich mit ihnen über die Aufgaben sprechen, sagt Schönbach. Eine Benotung unterbleibt weitgehend. Das wurde den Oberschulen nahegelegt. Leistungskontrollen gebe es derzeit auch nicht, dafür sei der Aufwand zu groß. Videokonferenzen seien ebenfalls unmöglich, da viele das notwendige Equipment gar nicht besitzen. „Selbst ich müsste mir eine Webcam kaufen“, räumt der 62-Jährige ein. Unterm Strich mache die Schule das Beste aus der aktuellen Krise. Vielleicht helfe die Lage, dass sich die Kinder ihre Arbeit besser einteilen. „Ich gehe nicht davon aus, dass alle ihre Aufgaben hundertprozentig lösen.“

Mathelehrer Henri Schönbach stellt seine Aufgaben in die schuleigene Cloud. Quelle: André Kempner

„Die Medienkompetenz ist ausbaufähig“

Er gehörte zu Quereinsteigern, die vor zwei, drei Jahren als Lehrkräfte ins sächsische Schulsystem integriert wurden, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Und weil Stefan Georgi als studierter Diplom-Mathematiker seit Kurzem auch noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität Leipzig ist, hat er für modernen Hausunterricht ziemlich viel übrig. Der Stötteritzer, der aktuell an der Oberschule Grimma in den Klassen 7 und 9 Mathe unterrichtet, beschäftigt sich nämlich auch noch mit der digitalen Didaktik der Mathematik. Von daher sitzt der 51-Jährige in diesen Corona-Tagen überaus gern am heimischen Computer und interagiert mit seinen Schützlingen im Nachbarlandkreis.

Die Schulcloud LernSax des freistaatlichen Kultusministeriums kommt bei Georgi derzeit noch nicht zum Einsatz, ist aber fest eingeplant. Er kann dank seiner Uni-Kontakte auf BigBlueButton zugreifen, ein offenes Webkonferenzsystem. Die Schüler steuern dieses Online-Modul via Smartphone, PC oder Tablet an – und treffen auf diesem Kanal auf ihren Pauker in Leipzig und dessen Beschäftigungsvorschläge. „Montags erläuterte ich die Aufgaben aus der Lern-Cloud, mittwochs ist Zeit für Fragen“, erläutert Georgi. In der ersten Woche musste er vielen seiner Schützlinge erst einmal erklären, wie die Technik bedient wird. „Die jungen Leute tragen zwar von morgens bis abends ihr Handy mit sich herum, das allein hat aber noch nichts mit Medienkompetenz zu tun.“ Die sei in Deutschland generell „noch sehr ausbaufähig, quer durch alle Generationen“. Was Georgi freut, ist die große Anteilnahme am virtuellen Klassenzimmer. Die Seinen ziehen mit, obwohl sie es nicht müssten. Einige können nicht, weil ihnen daheim die Ausstattung fehlt. „Benotung findet angemessen und wertschätzend statt“, sagt Georgi. Er setzt auf ein System von Bonuspunkten für pünktliche Abgabe, saubere Form und inhaltliche Richtigkeit. „Diese Bonuspunkte können entweder zu Noten zusammengefasst oder nach Corona eingesetzt werden“, lautet seine motivierende Botschaft, wann immer er ins Orbit hineinredet.

Von Mathias Orbeck und Dominic Welters