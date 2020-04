Der bekannte Medizinprofessor Dietger Niederwieser fordert in der Coronakrise ein europäisches Vorgehen. „Bei einem gemeinsamen Handeln wäre es in Italien oder Spanien nicht zu einer derartigen Zuspitzung der Lage gekommen“, sagt der langjährige Chefarzt für Hämatologie und internistische Onkologie am Leipziger Universitätsklinikum.