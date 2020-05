Leipziger Mensen öffnen wieder – aber jeder muss für sich allein essen

Leipzig

Mit den Gaststätten dürfen auch die Mensen nach mehr als zwei Monaten wieder ihre Speisesäle öffnen. Das Studentenwerk Leipzig legt kommenden Montag los – unter strengen Hygiene-Vorgaben und nicht kostendeckend, wie Geschäftsführerin Andrea Diekhof sagt. Im Interview erklärt sie, warum man sich trotzdem entschlossen hat, wieder aufzumachen.

In Restaurants dürfen Haushaltsgemeinschaften an einem Tisch zusammensitzen. Gilt das auch für studentische WGs in der Mensa?

Leider muss jeder für sich allein essen. Denn beim Essen kann ich ja keinen Mundschutz tragen. Wir passen auf, dass Tische und Stühle nicht verrückt werden. Sonst setzen sich die nächsten Gäste, die nicht zusammengehören, auch dicht zueinander. Um Wartezeiten zu vermeiden, soll niemand lange sitzen bleiben, wenn er fertig gegessen hat, sondern seinen Platz wieder freigeben.

Öffnung nach mehr als zwei Monaten Corona-Pause: Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Studentenwerks Leipzig in der Mensa am Park. Quelle: André Kempner

Die Leipziger Hochschulen verzichten dieses Semester weitgehend auf Präsenzveranstaltungen. Gibt es trotzdem einen Bedarf an der Mensa?

Sicher nicht auf dem hohen Niveau wie sonst in der Vorlesungszeit. Aber wir haben einen sozialen Versorgungsauftrag: Wir bieten eine preiswerte und ausgewogene Ernährung, auf die die Budgets der meisten Studierenden ausgerichtet sind. Viele von ihnen stecken wegen der Corona-Pandemie in einer finanziellen Notlage. Da wäre es fatal, über Wochen und Monate ausgerechnet an gesundem Essen zu sparen. Wenn sich erst mal herumgesprochen hat, dass wir wieder da sind, fahren wir den Betrieb wie sonst in den Semesterferien hoch: reduziertes Angebot über die Mittagszeit. Und zwar vor allem dort, wo es etwas mehr Präsenzbetrieb gibt: am Medizin-Campus etwa, auch bei den Veterinärmedizinern, die ja weiterhin Tiere versorgen müssen. Die Sächsische Berufsakademie arbeitet mit halben Klassengrößen. Gerade dort, in Schönau, haben die Studierenden fürs Mittagessen kaum eine Alternative zur Mensa.

Einlasskontrollen vor dem Ausgabebereich

Wie viele dürfen gleichzeitig essen?

Das hängt von der Größe einer Mensa oder Cafeteria ab. Für uns gelten die Vorschriften, die auch für die Kantinen gelten. Nicht nur im Speisesaal, auch im Ausgabebereich müssen wir aufpassen, dass die Gäste einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Um die Zahl zu regulieren, wird es Einlasskontrollen geben.

Fünf Mensen, zwei Cafeterien Diese Mensen öffnen ab 25. Mai montags bis freitags, 11 bis 14 Uhr: Mensa am Elsterbecken Mensa am Medizin-Campus Mensa Peterssteinweg Mensa an den Tierkliniken Mensa Schönauer Straße Diese Cafeterien öffnen ab 25. Mai montags bis freitags, 9 bis 14 Uhr: Cafeteria der Mensa am Park Cafeteria im Musikviertel

Rechnen Sie mit einem rentablen Betrieb?

Nein. Wir werden einen erhöhten Personalaufwand bei weniger Umsatz haben. Wegen der Hygiene dürfen sich die Besucher weder Besteck selbst holen, noch an den Büffets für Salate, Pasta und Beilagen selbst bedienen. Wir richten die Mahlzeiten vollständig frisch auf den Tellern an und benötigen dafür mehr Hände als sonst. Im Speisesaal müssen wir regelmäßig die Flächen desinfizieren, zudem die Einlasskontrollen. Andererseits bekommen wir für die Mitarbeiter, die in den Dienst zurückkehren, natürlich kein Kurzarbeitergeld mehr. Der Umsatz wird nicht reichen, um das wettzumachen.

Eine weitere Einnahmequelle sind die Wohnheim-Mieten. Haben in diesem Semester ohne Präsenzpflicht so viele Studenten wie üblich Zimmer bezogen?

Nicht ganz. Stand April haben wir 92,8 Prozent Auslastung. Im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt 97,3 Prozent. Ein Unterschied von 4,5 Prozentpunkten: Das geht noch. Aber aktuell verschärft sich die Lage: 2020 liegen wir in den Mieterlösen bis Mai 100 000 Euro unter Plan – allein 84 000 Euro davon macht der Mai aus. Für Juni und Juli erwarten wir ähnliche Werte. Das können wir aus eigener Kraft nicht kompensieren und haben als sächsische Studentenwerke im Landtag einen Antrag auf ein Hilfspaket gestellt.

Studenten in Zahlungsschwierigkeiten

Gefährdet Corona die Existenz der Studentenwerke?

Eine Insolvenz droht nicht. Ohnehin würde die Gewährträgerhaftung des Freistaates greifen, kämen wir in Zahlungsschwierigkeiten. Aber die fehlenden Einnahmen werden wir später nicht für notwendige Instandhaltung und Modernisierungen ausgeben können. Ohne Sonderzuschüsse des Freistaats müssten wir nach der Pandemie vielleicht die Mieten erhöhen. Das möchten wir vermeiden.

Anders als im Fall der Mensen und Wohnheime dürfte sich die Nachfrage nach Beratung erhöht haben. Welche Sorgen plagen die Studierenden?

Ein Wahnsinnsthema ist die Studien-Finanzierung, gerade für internationale Studierende und alle, die sich ihr Studium mit Hilfe von Nebentätigkeiten ermöglichen. Von heute auf morgen fielen ihre Jobs weg – ein echter Schock. Wenn das Budget ohnehin knapp ist, gerät man wegen Miete, Krankenkasse und so weiter sehr schnell in massive Zahlungsschwierigkeiten. Immerhin konnten in unserer Jobvermittlung Stellenangebote aus dem Gesundheitswesen und der Landwirtschaft die weggebrochene Gastronomie ein wenig auffangen. Studierende mit Kind standen unter besonderem Druck. Für sie ist es eine riesige Erleichterung, dass die Kindergärten wieder offen sind.

Darlehen sind momentan nicht immer eine gute Lösung

Wie können Sie bei finanziellen Problemen konkret helfen?

Je nach individueller Situation suchen wir in unserer Sozialberatung nach Ansprüchen an Sozialleistungsträger. Zudem prüfen wir, ob ein Studierender wegen der neuen Lage Anspruch auf höheres Bafög hat – oder überhaupt erst auf Bafög. Wir können auch Härtefall-Darlehen vergeben. Allerdings ist eine Verschuldung für viele Studierende in der aktuellen Krise keine gute Lösung. Für ganz gravierende Fälle gibt es einen kleinen Topf mit Härtefall-Zuschüssen, der aber mittlerweile leer ist – und das nicht nur bei uns in Leipzig. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat eine Aufstockung um 100 Millionen Euro angekündigt. Aktuell stimmt unser Dachverband mit dem Ministerium die Modalitäten ab. Wir hoffen sehr, dass wir im Juni mit der Vergabe beginnen können.

Digitalisierungsschub

Wie funktioniert die Beratung bei gleichzeitiger Kontaktvermeidung?

Telefonisch, per E-Mail und über die sozialen Medien. Unsere psychosoziale Beratung hatte bereits vor Corona einige Youtube-Tutorials produziert. Vielleicht ist wenigstens dieser Schub Richtung Digitalisierung eine positive Begleiterscheinung der ganzen Misere. Die Mensa-Öffnung gibt hoffentlich auch unserem bargeldlosen Bezahlsystem per „Autoload“ Rückenwind: Sobald auf der Chipkarte ein Mindestguthaben unterschritten ist, wird man an der Mensa-Kasse gefragt, ob per Lastschrifteinzug ein vorher festgelegter Betrag von fünf oder zehn Euro vom Konto überwiesen werden soll. Zu 100 Prozent keimfrei, ganz anders als Bargeld.

Hatten Sie selbst Corona-Fälle?

Unter den Beschäftigten Stand heute zum Glück nicht. Von den mehr als 5000 Studierenden unserer Wohnheime meldeten uns am Anfang der Pandemie zwei, dass sie an Covid-19 erkrankt seien. Sie sind wieder gesund. Ganz aktuell haben uns sechs Studierende mitgeteilt, dass sie aufgrund der Einreisebestimmungen in zweiwöchiger häuslicher Quarantäne sind. Das zeigt aber hoffentlich nur, dass unsere internationalen Studierenden allmählich zurückkehren.

