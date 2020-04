Leipziger Musikprojekt produziert Corona-Song

Leipzig

48 Stunden – mehr Zeit brauchten die Leipziger des Musiker-Netzwerkes „Cubot Records“ und des Musikprojekts „Weltwärts“ nicht, um einen kleinen Corona-Hit im Internet zu landen. In ihrem „80er-Powerrock“-Song, wie die Musiker ihren Stil nennen, konfrontieren sie ihre Hörer mit einer simplen, aber eindringlichen Botschaft: „Stay The Fuck At Home“ – Bleibt verdammt nochmal zu Hause!

Musikproduktion im Schnellvorlauf

„Wir haben versucht, alles im Eiltempo zusammenstückeln“, erklärt David Drechsel, Gitarrist und Mitgründer von Cubot Records. Entstanden ist in 48 Stunden nicht nur ein Lied, sondern auch ein Musikvideo mit Dutzenden Helfern. „Jeder von Zuhause aus.“ Eine Idee, die offenbar gut ankam. „Wir hatten so viele Videos von befreundeten Bands und Freunden eingeschickt bekommen, wir konnten gar nicht alle verarbeiten“, erzählt Schlagzeuger Frank Semmer im Gespräch mit der LVZ. „Diese positive Energie war der Wahnsinn.“ Elf Bands aus Leipzig und insgesamt knapp 50 Personen waren so am Ende an der Produktion des Videos beteiligt.

Australischer Comedian liefert Vorlage

Den Text zu „Stay The Fuck At Home“ bekamen die Musiker zugeliefert. Er stammt aus der Feder des australischen Comedians Chris Franklin. Ausgestattet mit Vokuhila und Dosenbier veröffentliche dieser auf seinem Youtube-Kanal ein Gedicht über die Bedeutung räumlicher Distanzierung während der Corona-Pandemie. Das Video, das seit dem 26. März online ist, konnte bisher mehr als 120.000 Aufrufe erzielen.

Aber ich fühle mich doch gut, ich fühle mich nicht krankIch gehe alleine rausWie krank von dir, du egoistischer DeppBleib verdammt nochmal zu Hause

Comedian gibt Daumen nach oben

Das nicht immer ganz jugendfreie Gedicht wirkt im englischen Original in Reimform natürlich ungleich charmanter. Während Franklin sein Gedicht vorträgt, scheint er selbst die musikalischen Qualitäten seines Poems zu bemerken „Das könnte ein Lied sein“, merkt er salopp während seines Vortrags an. Für die Musiker die perfekte Vorlage: „Das Gedicht ist superschön geschrieben. Mit Charme und Humor bringt es den Ernst der Lage auf den Punkt“, so Bassist und Mitbegründer von Cubot Records, Etienne Hiekisch-Hildebrandt. Und auch dem Comedian scheint zu gefallen, was die Leipziger aus seinem Gedicht gemacht haben – er teilte es kurzerhand auf seiner Facebookseite.

Gemeinsam einsam

Überwältigt sind die Musiker auch von der Resonanz, die sie auf ihre Idee und ihr Video bekommen. Normalerweise sei man froh, wenn ein Video 20 oder 30 Mal geteilt werde, so die Musiker. Innerhalb eines Tages habe man mit „Stay The Fuck At Home“ mehr als die zehnfache Anzahl verbuchen können. Auf Youtube konnte das Video nach aktuellem Stand mehr als 5500 Aufrufe verzeichnen. Es scheint fast, als würden die Leute in Quarantäne nur auf einen Anlass warten, um mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. „Es braucht nur eine Idee, um etwas loszutreten“, zieht Otto Ullmann, Sänger und Kopf hinter dem Projekt Weltwärts, eine erste Bilanz. „Wir sind gar nicht so alleine, wie wir immer denken.“

Jetzt hoffen sie, dass sich die Message von Chris Franklin und die ihres Songs weiterverbreitet. „Es gibt immer die eine Person, die denkt, sie sei kein Risiko und die im Zweifelsfall dann doch jemanden unkontrolliert ansteckt“, so Gitarrist Drechsel. „Wenn wir die erreichen können, dann hat das schon den Mehrwert, den wir erhofft haben.“

Von Bastian Schröder