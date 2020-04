Leipzig

Beamte der Leipziger Polizei sind am Mittwochabend von drei Männern mit Eiern beworfen worden. Die Einsatzkräfte waren in den Bereich des Rabets nahe der Eisenbahstraße ausgerückt, da Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehrere junge Männer beim Fußballspielen angetroffen hatten. Bei der Feststellung ihrer Personalien warfen zwei 18-Jährige sowie ein 19-Jähriger Eier auf die Beamten. Zwei der Männer hätten Widerstand gegen die folgende Maßnahmen geleistet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt registriere die hiesige Polizeidirektion von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen 24 Einsätze mit Corona-Bezug im Leipziger Stadtgebiet. In den meisten Fällen habe es sich um Fehlalarme gehandelt, teilte die Behörde mit. Begründet war aber unter anderem ein Einsatz in der Breslauer Straße, wo sich in einer Wohnung – neben dem Mieter – drei weitere Personen versammelt hatten, die dort nicht wohnten. Eine von ihnen gab bei der Identitätsfeststellung zunächst falsche Personalien an. In einem Treppenhaus in der Lukasstraße traf die Polizei zudem sechs junge Männer, die sich unberechtigt in dem Haus aufhielten. Es bestehe hier außerdem der Verdacht des Hausfriedensbruches, teilte die Behörde mit.

