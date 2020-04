Hauptfeuerwache, MuKo, Hilfspakete – Leipzigs Stadtrat tagt am Mittwoch wieder

Leipzig

Der Ausbau der Musikalischen Komödie (MuKo) in der Dreilindenstraße wird um 1,21 Millionen Euro teurer als geplant. Das ist einer der Punkte, mit dem der Stadtrat sich bei seiner Tagung am Mittwoch beschäftigen wird. Wie berichtet, werden im Haus Dreilinden derzeit der Zuschauersaal und Rang, der Orchestergraben sowie die Treppenhäuser saniert sowie die Medientechnik erneuert. Begründet wird die Steigerung mit erhöhten Angebotspreisen auf Grund der derzeitigen Marktsituation. Das Kulturdezernat rechnet damit, dass das nun veranschlagte Budget von 8,85 Millionen Euro nicht ausreicht. Die Mehrkosten sollen aus Mitteln der Oper Leipzig, zu der die MuKo gehört, finanziert werden. Eine Aussprache zu dieser Vorlage ist aufgrund der besonderen Corona-Situation allerdings nicht vorgesehen.

Der Stadtrat tagt am Mittwoch nicht wie sonst im Neuen Rathaus, sondern in der Kongresshalle am Zoo. Quelle: Kempner

Besucher müssen Kontaktdaten hinterlassen

Der Rat trifft sich unter strengen Auflagen des Gesundheitsamtes am Mittwoch, 29. April, um 16 Uhr in der Kongresshalle am Zoo – dort sind die Abstandsregeln sowie Hygienevorschriften infolge der Corona-Krise besser umzusetzen. Die Tagung ist auf drei Stunden begrenzt. Eine begrenzte Anzahl von wahrscheinlich maximal 30 Besuchern kann die Tagung auf der Tribüne verfolgen – die allerdings beim Einlass ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen. Falls einer der Teilnehmer innerhalb von vier Wochen positiv auf COVID-19 getestet wurde, soll das Gesundheitsamt alle Anwesenden kontaktieren können. Einlass ist ab 15 Uhr, da die Registrierung eine Weile dauern kann.

Sitzordnung für die Ratsversammlung am Mittwoch in der Kongresshalle. Quelle: Stadt

Debatte um kommunale Wohnungen

Erheblich teurer wird auch die energetische Sanierung der Hauptfeuerwache am Goerdelerring. Die Kosten steigen bei dem Bauprojekt auf 26,3 Millionen Euro (geplant: 19,1 Millionen Euro). Hintergrund: Bei den Bauarbeiten am alten Gemäuer wurden erhebliche Mängel an tragenden Bauteilen sichtbar, außerdem sind die Baupreise gestiegen (die LVZ berichtete). Bei diesem Thema wird es eine Debatte geben. Ebenso beim neuen Lärmaktionsplan sowie der geplanten Übertragung von 800 Wohnungen an die stadteigenen Firmen LWB sowie Saatgut Plaußig. Ziel ist es, kommunale Wohnungen langfristig besser verwalten zu können. Hier gibt es allerdings etliche Korrekturwünsche von Fraktionen und Ortschaftsräten. Weitere Themen sind unter anderem die Einrichtung eines Innovationszentrums für das Smart Infrastructure Hub Leipzig in der Halle 7 der Leipziger Baumwollspinnerei, das Programm „ Leipzig hilft Solo-Selbstständigen“ sowie Vorplanungen zur Umgestaltung der Dieskaustraße im Bereich am Adler.

Vom Flughafenausbau bis Fachkräfteoffensive

Bei einigen Themen wie dem Kommunalen Psychiatrieplan 2020, den Eigentümerzielen für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum „ St. Georg“, der Beteiligung der Stadt Leipzig am „Forum Recht“ sowie den drei geplanten verkaufsoffenen Sonntagen am 4. Oktober, 29. November und 20. Dezember ist keine Aussprache vorgesehen. Die Fraktionen konnten indes einen eigenen Antrag auswählen, über den debattiert wird. Dabei geht es unter anderem um eine verwaltungsrechtliche Prüfung der aktuellen Ausbaupläne für den Flughafen Leipzig/Halle (Grüne), eine Fachkräfteoffensive für soziale Berufe in Leipzig (Linke) sowie ein gefordertes Bekenntnis des Stadtrates gegen linksextreme sowie linksterroristische Entwicklungen ( AfD). Petitionen und Einwohneranfragen werden am Mittwoch nicht aufgerufen, Anfragen der Fraktionen schriftlich beantwortet.

Von Mathias Orbeck