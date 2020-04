Leipziger Studenten bereiten für Schulen digitale Geschichtsstunden vor

Leipzig

Die Stimmung sei „geradezu hysterisch“ gewesen, erzählt Albrecht Schönherr. „Das hat mich sehr abgestoßen damals. Das weiß ich noch.“ Er war ein 22-jähriger Student in Berlin. Die Chemnitzerin Ilse Schmalzried war 28 und hatte eine andere Wahrnehmung: „Alle, natürlich, waren wir begeistert von der Idee“, erinnert sie sich. Auch wenn der Mann im Mittelpunkt des Geschehens – „also persönlich hat er mir nicht imponiert“, sagt sie. „Das Geschreie und so.“

Zwei Menschen, zwei Perspektiven auf den 30. Januar 1933 – auf die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Demnächst werden sich Achtklässler der Leipziger Georg-Schumann-Oberschule die zwei, drei Minuten langen Interview-Videos anschauen, die das ZDF und der Verein „Gedächtnis der Nation“ seit 1998 aufgenommen haben. Die kurzen Filme sind auf einem Online-Zeitzeugenportal abrufbar und stehen somit für einen Geschichtsunterricht bereit, der auch inmitten der Corona-Pandemie möglich ist: zu Hause am Computer.

Anzeige

„Sie wollen alle einen Beitrag leisten“

Zwei Studentinnen haben das Material für die Schulklasse ausgewählt. Ihre Unterrichtsvorbereitung ist Teil eines Uni-Seminars, das die Geschichtsdidaktik-Dozentin Anja Neubert im März kurzfristig auf die Beine stellte, als klar wurde, dass vorerst weder in Schulen noch Hochschulen reguläre Lehrstunden stattfinden würden. Da hatte das Sommersemester offiziell noch gar nicht begonnen. Neubert startete das Projekt „Studies Vs. Virus #Geschichte“ mit einem Online-Angebot, auf dem sie ein kurzes Erklärvideo sowie ein Kontaktformular für Lehrer veröffentlichte. Der Andrang war riesig. „Sie wollen alle einen Beitrag leisten“, erklärt die 40-Jährige.

60 Studenten, 30 Lehrer

60 Lehramtsstudenten nehmen nun teil. Rein virtuell, versteht sich: Die Seminarstunden finden in Form von Web-Konferenzen statt. 30 Leipziger Geschichtslehrer meldeten parallel Interesse an, sich von den Studierenden helfen zu lassen. Nachdem Neubert in der Theorie vorgeführt hatte, wie sich Stoff aus dem Lehrplan in digitalen Unterricht übersetzen lässt, brachte sie jeweils zwei Studierende und einen Lehrer zusammen. Zum Beispiel Elisabeth Rückel und Lea Salchert mit Sebastian Schindler: Mit seiner achten Klasse wolle er Hitlers „Machtergreifung“ thematisieren, lautete sein Auftrag an die beiden.

Wie sich Zeitzeugen an den 30. Januar 1933 erinnern, war allerdings nur der Ausgangspunkt für die Studentinnen. Im regelmäßigen Austausch mit Neubert und den Kommilitonen über ein digitales Lernmanagement-System erstellten sie ein Arbeitsblatt für die Schüler samt Links und QR-Codes. Nicht nur den Stoff wollen sie vermitteln. „Es geht auch darum, Medien- und Methodenkompetenz zu schulen“, erläutert Elisabeth Rückel, 22 Jahre alt und im sechsten Semester. Was ist zu beachten, wenn Erinnerungen als historische Quelle dienen? Die Schüler sollen bestenfalls selbst auf den Trichter kommen, dass Wahrnehmungen immer subjektiv sind. „Wo widersprechen sich die Berichte? Unterscheiden die Zeitzeugen zwischen ihrer damaligen und heutigen Sicht?“, frage das Aufgabenblatt, so Rückel.

„Alles ist sehr spielerisch“

„Das Ergebnis ist wunderbar“, findet Geschichtslehrer Schindler. „Alles ist sehr spielerisch und medial vernünftig ausgearbeitet“, lobt er. Er erhofft sich für seine Schüler einen bleibenden Eindruck, sagt aber auch: „Noten werde ich nicht darauf geben.“ Die Studierenden hingegen erhalten Leistungspunkte für ihren Abschluss. Aber auch für sie steht die Bewertung nicht im Vordergrund: „Wir haben schon jetzt so viel dabei gelernt wie manchmal in einem ganzen Semester nicht“, freut sich Rückel.

Für die Lehrer ist das Seminar ebenso eine Art von Fortbildung. „In meinem Studium spielten digitale Lernformate kaum eine Rolle“, sagt Schindler, der mit 33 vergleichsweise jung im Beruf ist. Er wünscht sich, dass die Professur für Geschichtsdidaktik der Uni Leipzig und die Schulen der Stadt auch nach Corona vernetzt bleiben.

„Die eine Geschichte gibt es nicht“

In Neuberts Sinne wäre das auf jeden Fall. „Lehrer sind oft Einzelkämpfer“, sagt sie. „Aber wer teilt, gewinnt.“ Für andere Klassenstufen sind in ihrem Seminar ein virtueller Rundgang durch das Schloss von Versailles und die Wartburg entstanden sowie ein Vergleich der antiken olympischen Spiele mit den modernen Wettkämpfen. „Alles frei verfügbar und für jeden auf eigene Bedürfnisse anpassbar“, erklärt die Dozentin. Unabhängig davon, ob ein Virus zu einem digitalen Lehrangebot zwingt oder nicht. „Ich werde das so oder so ähnlich irgendwann in meinem eigenen Unterricht einsetzen“, ist Studentin Elisabeth Rückel sicher. Die Zeitzeugen-Interviews eignen sich bestens, um zu verdeutlichen, „dass es die eine Geschichte nicht gibt“, findet sie.

Egon Hanfstaengl war am 30. Januar 1933 zwölf Jahre alt. Ihm ist ein „Jubelfrühstück mit meinen Eltern“ am Morgen danach in Erinnerung. Der Mann im Mittelpunkt des Geschehens war für ihn „Onkel Dolf“, sein Patenonkel. Hanfstaengl hat Tränen in den Augen, als er im Video von einem Gespräch mit seinem Münchner Schulfreund Kurt Katzenstein berichtet. „Diese Formulierung peinigt mich seit Jahrzehnten, aber Tatsache ist, ich hab’ gesagt: Kurt, wir haben es geschafft, wir sind an der Macht.“ Die Antwort des Jungen: „Das freut mich für euch. Ich wollte, ich könnte einer von euch sein.“ Aber er hatte keine Wahl. Kurt war Jude.

Von Mathias Wöbking