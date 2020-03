Leipziger Supermärkte rüsten auf

Leipzig

Betritt der Kunde den Kaufland-Komplex in Reudnitz-Thonberg, wird überall an die drohende Gefahr durch das Coronavirus erinnert. „Und das ist gut so“, betont Lutz Unbekannt. Im engen Kontakt mit den Behörden würden die Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 abgestimmt und schnellstmöglich umgesetzt, sagt der Hausleiter der Kaufland-Filiale über die neuen Sicherheitsvorkehrungen. Diese seien „drastisch, aber dringend notwendig“, findet Unbekannt, der seit mehr als einem Jahrzehnt für Kaufland arbeitet. Es gehe um das Wohl der Kunden – und natürlich auch um das der Mitarbeiter. Das sehen andere genauso. „Ich bin sehr froh, dass auf so etwas jetzt geachtet wird. Das ist wirklich nötig“, zeigt Kundin Doris Verständnis. Die Regale sind, trotz der besonderen Bedingungen in der Corona-Krise, nach wie vor gut gefüllt.

Desinfektionsmittel kommt reichlich zum Einsatz

Und auch die Schilder sind nicht zu übersehen. Knallrot leuchten mehrere Warnhinweise zu Covid-19 den ankommenden Kunden entgegen. Absperrbänder trennen die Sitzgelegenheiten des hauseigenen Bäckers ab. Die Tische und Bänke bleiben leer. An den Ein- und Ausgängen tummeln sich Sicherheitsleute mit Funkgeräten. Wer den Kaufland-Markt in der Dresdner Straße betreten will, muss sich zuerst einen Einkaufswagen schnappen. Auf diese Weise kann das Personal zählen, wer sich bereits im Laden befindet. Werden es zu viele Menschen, wird der Einlass notfalls gestoppt. Ein Mitarbeiter steht bereit, um die Griffe der Einkaufswägen nach der Benutzung zu desinfizieren. Die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen wurden intensiviert.

Nachhaltigkeit leidet

In der Gemüse- und Brotabteilung werden Kunden dazu aufgefordert, nur die Ware anzufassen, die sie auch wirklich kaufen möchten. Allerdings leidet die Nachhaltigkeit unter Corona: Mitgebrachte Tupperboxen sind an der Wursttheke nicht mehr erlaubt. Ist der Hindernislauf unter Beachtung des Sicherheitsabstandes von zwei Metern zwischen den Regalen und anderen Kunden überstanden, geht es an die Kasse. Zahlreiche Markierungen in Signalfarben bedecken den Boden. Die Kassierer sitzen hinter Plexiglasscheiben und machen die Kunden abermals freundlich darauf aufmerksam, genügend Abstand zu halten. Die Bezahlung sollte nach Möglichkeit kontaktlos vonstattengehen.

Der Kaffeeautomat steht still

Die kleinen Dinge, die den alltäglichen Gang zum Supermarkt und somit das Leben erleichtern, fallen weg: Der öffentliche Kaffeeautomat steht still, die Brotschneidemaschine ist abgeschaltet. Bis im Kaufland Reudnitz-Thonberg wieder Normalität einkehrt und mit gutem Gewissen getrödelt werden darf, wird wohl noch einige Zeit vergehen.

