Leipzig

Wie steht es um die beiden großen christlichen Kirchen und ihre Gemeinden in der Pandemie? Ein Interview mit Sebastian Feydt, Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig, und Gregor Giele, Pfarrer der römisch-katholischen Propsteigemeinde St. Trinitatis und Dekan des Dekanats Leipzig.

Wie hat sich Kirche, wie hat sich seelsorgerische Arbeit innerhalb des ersten Corona-Jahres verändert?

Gregor Giele: Wir haben den Digitalisierungsschub, der für Deutschland prognostiziert wird, schon mal vorgeholt und uns von einem Moment auf den anderen total umstellen müssen. Wir haben dabei gelernt, dass sich Präsenzveranstaltungen nicht 1:1 auf den Online-Bereich übertragen lassen. Ein spannender Prozess. Als positiv empfinde ich, dass vieles, was bisher selbstverständlich war, mal aufgebrochen wurde. Du wirst nachdenklich: Muss alles so sein, wie es bislang lief, oder geht es auch anders? Beispiel Erstkommunion: Die stand bis zur Pandemie immer im Zeichen einer großen Gemeinschaft. Nun musste es mehrere kleinere Feiern mit Personenzahl-Begrenzungen geben. Und schon lief das Ganze wesentlich individueller, deutlich familiärer ab. Das Feedback war entsprechend.

Klingt nach: Kirche erfindet sich neu und alles wird irgendwann gut. Welches Haar schwimmt in der Suppe?

Gregor Giele: Wir verlieren die Menschen, die im Digitalen nicht zu Hause sind. Zugleich gewinnen wir die dazu, die aus beruflichen oder anderen Gründen bisher nie Präsenz zeigen konnten, obwohl sie an unseren Angeboten durchaus interessiert waren. Die können sich jetzt beteiligen und sind froh darüber. Unterm Strich: Das Haar in der Suppe ist ohne Zweifel die Müdigkeit. Diese großen Einschränkungen wegen eines kleinen Virus – das dauert alles viel zu lange. Es fehlen die persönlichen Begegnungen. Unser Leben ist gerade sehr ambivalent. Auch das kirchliche.

Sebastian Feydt: Kirche ist eigentlich eine sehr stabile Sache. Die Gebäude stehen unerschütterlich da, ihre Türen sind trotz der Pandemie geöffnet. Und doch vollzieht sich ein nie gekannter Veränderungsprozess. Geistliche Angebote können nicht mehr stattfinden, alles wird infrage gestellt. Dass es, wie 2020 geschehen, einmal ein Osterfest ohne Gottesdienste im Kirchraum geben könnte, war über Jahrhunderte hinweg undenkbar. Natürlich steckt in jeder Krise auch eine Chance. Aber ich sage auch: Der Veränderungsprozess ist viel tiefgreifender, als wir das in den ersten Monaten der Pandemie geahnt haben. Wir gewinnen nicht nur junge Menschen, wir verlieren sie auch. Besonders aber verlieren wir die Älteren.

Welche Resonanz finden Ihre Online-Angebote, beispielsweise die live gestreamten Gottesdienste?

Gregor Giele: Wenn wir auf die reinen Klick-Zahlen schauen, dann erreichen wir mit unseren Sonntagsgottesdiensten in der Propstei im Livestream momentan mehr Menschen als in normalen Präsenz-Zeiten.

Sebastian Feydt: Die Gottesdienstvielfalt in Leipzig und Umgebung ist gerade sehr groß. Sie reicht von reinen im Netz übertragenen Feiern über hybride Formen bis hin zu präsentisch gefeierten Gottesdiensten mit arg beschränkter Teilnehmerzahl. Genaue Zahlen kenne ich nicht, aber ich bin sehr skeptisch, ob die gegenwärtig notwendige digitale Form des Miteinander-Feierns tragfähig ist.

Zur Person Gregor Giele wurde geboren 1966 in Dresden geboren. Seit 2008 wirkt er als römisch-katholischer Priester in der Leipziger Pfarrei St. Trinitatis, der Propsteigemeinde. Daher darf sich Giele auch Propst nennen, obwohl ihm dieser Titel nicht wichtig ist. Nach seinen eigenen Worten versucht er, „die Mammutaufgabe, gern Leipziger und gern gebürtiger Dresdner zu sein“, tagtäglich zu meistern. Als leitender Seelsorger im Dekanat Leipzig ist er gerade sehr mit der Stadtsynode 2021 befasst, bei der sich die katholischen Christen der Stadt und des Umlandes fragen, was in den kommenden Jahren ihr Beitrag fürs Zusammenleben sein soll und sein kann.

Was lässt Sie zweifeln?

Sebastian Feydt: Es fehlt, was Gottesdienste ausmacht: dass Menschen Gemeinschaft leben. Im Digitalen bleibt die Vereinsamung – und unter der leiden viele von uns gegenwärtig schon genug. Man sieht sich, nimmt sich aber nicht wirklich wahr. Es fehlen die Gesten. Die räumliche Distanz, so notwendig sie im Moment sein mag, macht zu schaffen. Mitunter macht sie auch kaputt.

Dagegen könnten Sie aufbegehren. Widerstand gegen die eine oder andere Corona-Schutz-Verordnung war aus kirchlichen Kreisen bislang nicht zu vernehmen. Oder habe ich da was überhört?

Sebastian Feydt: Es gibt alles: Stimmen, die fordern, mutiger nach vorn zu gehen. Stimmen, die warnen und finden, dass es schon zu viel des Guten ist, die Türen unserer Kirchen offen zu halten. Und es gibt, Gregor Giele hat den Begriff bereits ins Spiel gebracht, die Ermüdeten. Nehmen wir nur die Berufsgruppe der Kirchenmusikerinnen und -musiker. Sie sehen seit Monaten keine Perspektive. Viele haben vor einem halben Jahr gehofft, dass es jetzt im Frühjahr besser wird, dass sie dann endlich wieder Chorproben abhalten können. Und mit ihnen hatten hunderte Chormitglieder diese Hoffnung. Daraus wird wohl momentan nichts. Ausbleibende Perspektiven machen Menschen krank, vor allem, wenn sie das Berufsleben betreffen. Es leidet die Motivation, es leidet die Seele, es leidet der ganze Mensch. Und auch die Gottesdienstgemeinde leidet. Der Gesang ist für viele eine ganz wesentliche Form ihrer Glaubensäußerung

Gregor Giele: Das gemeinsame Singen ist tatsächlich ein zentrales Thema. Derzeit können in der Propsteikirche an den vier Sonntagsgottesdiensten insgesamt 500 Menschen teilnehmen. Rund 350 Plätze sind regelmäßig besetzt. Unter denen, die das Angebot nicht nutzen, sind viele, die einen Gottesdienst ohne Gesang als Krücke empfinden. Und deshalb kommen sie auch nicht. Weil es sich für sie nicht richtig anfühlt.

Zur Person Sebastian Feydt, geboren 1965 in Cottbus, legte sein Abitur an der Dresdner Kreuzschule ab. Von 1986 bis 1992 studierte er Evangelische Theologie in Leipzig und wirkte an den Friedensgebeten in St. Nikolai während der Friedlichen Revolution mit. Sein Vikariat führte ihn auch nach Jerusalem und Bethlehem. Von 1995 bis 2007 war Feydt Pfarrer der Bethlehemkirchgemeinde in der Leipziger Südvorstadt. Danach wurde er Pfarrer an der Frauenkirche in Dresden und Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Dresden. Im Sommer kehrte Feydt als Pfarrer der Nikolaikirche und Superintendent des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks nach Leipzig zurück.

Die seelische Not ist groß, in Ihren Kreisen offenbar auch. Wie finden wir ins Gleichgewicht zurück? Und was kann Kirche an dieser Stelle tun?

Sebastian Feydt: Wir können Menschen begleiten, auch in ihrer Unzufriedenheit über die gegenwärtige Situation. Geistliche haben dazu die Profession und auch die Kompetenz. Nach dem Hin- und Zuhören können wir das, was uns im Gespräch anvertraut wurde, mit in unsere Gebete nehmen. Um so einen Schimmer von Perspektive und ein paar Funken Hoffnung zu spenden; in dem Vertrauen darauf, dass die Wirklichkeit, wie wir sie gerade erleben, nicht allein nur auf unseren Schultern lastet. Das mag für manchen abstrakt oder fromm klingen, doch der Gedanke an das Getragen-Werden in der Zeit der Krise hat etwas Tröstendes.

Gregor Giele: Wir erleben in unserer seelsorgerischen Praxis, dass Beziehungstrennungen deutlich zunehmen. Dieses Konzentriert-Sein auf Familie und Partnerschaft spült latent vorhandene Probleme, die bislang überlagert wurden, plötzlich an die Oberfläche. Hier sind wir akut gefordert. Was in Zukunft auf uns zukommen wird, das hat mit Nacharbeit zu tun. Wie gehen wir mit den Folgen der Krise um, welche Lehren ziehen wir aus dieser Ausnahmesituation? Es kann und wird nicht allein darum gehen, Partys und Urlaubsreisen nachzuholen. Ich denke dabei an die Existenzen, die diese Zeit fordert und zerstört. Oder an die riesigen finanziellen Belastungen, die unsere Gesellschaft den Jüngeren perspektivisch aufbürdet. Wir werden also auch künftig gut zu tun haben.

Letztes Jahr ist Ostern quasi ausgefallen, in den Kirchen fand nichts statt. Nun rollt die dritte Welle auf uns zu. Was geht Ostern 2021 und was geht nicht?

Sebastian Feydt: Ostern fällt nie aus. Es ist das Fest für eine besondere Hoffnung, die wir gegenwärtig so sehr brauchen. Um dabei den Kopf zu heben und dem von Gott geschenkten Leben trauen – diese Botschaft wollen wir Ostern vermitteln. Und zwar in den Formaten, die wir in den letzten Monaten eingeübt und auch angeboten haben. Anders als Ostern 2020 wird es viele Gemeindegottesdienste geben – davon gehe ich trotz dritter Welle aus. Worauf wir wohl erneut verzichten müssen, das sind die großen klassischen Passionsmusiken, zentrale Bestandteile des geistlichen Lebens vieler Christinnen und Christen in der Karwoche. Aber alle Kirchenmusikerinnen und -musiker, alle Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindepädagoginnen und -pädagogen und viele, viele engagierte Gemeindeglieder werden darauf auch diesmal mit großer Kreativität reagieren und alternative Angebote entfalten. Dafür bin ich sehr dankbar.

Gregor Giele: Die klassische Feier der Osternacht, der 800 Menschen über zweieinhalb Stunden beiwohnen, ist schon in die Schublade gewandert. Die Variante Ist-Zustand mit mehreren gerafften Liturgien kommt hoffentlich zum Tragen. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, wie sich die Inzidenzwerte bis Ostern entwickeln. Vor einem Jahr hat uns die Welle überrollt, inzwischen haben wir surfen gelernt.

Wie lange halten Sie sich auf dem Brett?

Gregor Giele: Kirche bleibt standhaft. Wir schwimmen noch eine Weile oben. Verlassen Sie sich drauf.

Der Intendant des Bachfestes hat dieser Tage in einem LVZ-Interview „Erlösung für alle“ versprochen. Was versprechen Sie?

Sebastian Feydt: Das Licht der Auferstehung, das Finsternis und Angst vertreibt, strahlt auch Ostern 2021.

Gregor Giele: Ich verspreche nichts, kann aber sagen: Wir leben seit einem Jahr in einem langen Karsamstag. Wir stecken in der Krise und empfinden sie als Katastrophe. Und wie die Geschichte ausgeht, das wissen wir noch nicht.

Von Dominic Welters