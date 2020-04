Leipziger Wochenmarkt: So läuft der Neustart am Freitag

Leipzig

Aufatmen bei Leipzigs Markthändlern und ihren Kunden: Der Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus darf am Freitag wieder öffnen. Erst hatte der Freistaat im Zuge der Corona-Pandemie Marktveranstaltungen grundsätzlich verboten. Im Unterschied zu vielen anderen Bundesländern, in denen solche Märkte unter Verweis auf die Lebensmittelversorgung weiterhin geöffnet blieben. Kritisiert wurde die sächsische Regelung auch, weil in überdachten Supermärkten am Ende oft dichteres Gedränge herrscht als auf Wochenmärkten unter freiem Himmel. Und: Theken von fahrenden Händlern verfügen durch Glasscheiben und Wartetheken ohnehin meist über mehr Abstandsflächen.

Freie Fahrt unter Auflagen

Anfang der Woche ist Sachsen zurückgerudert, und seit Mittwoch dürfen Händler auf Märkten wieder ihre Waren anbieten. Voraussetzungen: Es muss um Lebensmittel gehen oder um selbst erzeugte Garten- oder Baumschulprodukte. Und: Die in den Allgemeinverfügungen vorgeschriebenen Mindestabstände müssen eingehalten werden.

Polizei und Ordnungsamt wollen kontrollieren

Das alles wollen ab Freitag früh Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes und der Polizei überprüfen, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg am Donnerstag gegenüber der LVZ mitteilte. Ob die Marktfläche auf Nebenstraßen ausgedehnt werden muss, werde sich bei Marktbeginn zeigen. Denn erst dann ist klar, wie viele der sonst 65 Dauer- und rund 30 Tageshändler tatsächlich ihre Stände aufbauen wollen und wie viel Fläche unter Berücksichtigung der Mindestabstände erforderlich sein wird.

