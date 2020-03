Vier der acht italienischen Corona-Patienten, die in Sachsen behandelt werden, kommen in Leipzig unter – zwei an der Uniklinik und zwei am Herzzentrum. Innerhalb der Stadtverwaltung wurden insgesamt 75 Mitarbeiter umgesetzt – für verschiedene Kontrolltätigkeiten. Hier der aktuelle Stand zu Infiziertenzahlen und Aktivitäten.