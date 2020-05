Wegen Corona: Leipziger Servicekraft jobbt auf Altenburger Feldern

Leipzig

Das Coronavirus zwingt viele Menschen zum Stillstand. Sie können ihrer Arbeit trotz Lockerungen noch immer nicht nachgehen. Eigentlich würde Susann Thieme jetzt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lausanne ehrenamtliche Helfer betreuen. Stattdessen steht sie nun auf den Feldern zwischen Altenburg und Schmölln.

Die 48-jährige Leipzigerin hat zwei berufliche Standbeine. Sie ist selbstständige Servicekraft und wird für Hochzeiten und andere Feiern gebucht. Zusätzlich betreut sie als Volunteer Managerin bei Sportevents die ehrenamtlichen Helfer. In beiden Bereichen wurden die Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Eigentlich ist ihr Kalender voller Termine, sie ist es gewohnt ständig unterwegs zu sein und kann nicht lange still sitzen, wie sie es selbst beschreibt.

Nachdem Susann Thieme Ende März die Nachrichten über fehlende Erntehelfer liest und selbst nicht arbeiten darf, schickt sie rund 30 Anfragen an Landwirtschaftsbetriebe in der Umgebung, um die Zeit zu überbrücken. Zwar kann sie am Anfang des Lockdowns noch für das Leipziger Turnfest 2021 arbeiten, allerdings möchte sie überall helfen, wo sie kann. Und: Wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht sie das durch.

Susann Thieme arbeitet gerne im Service. Die Arbeit auf dem Feld macht ihr als Überbrückung allerdings auch Spaß. Quelle: privat

Sie bleibt also hartnäckig und steht Mitte April auf den Hopfenfeldern in der Gemeinde Monstab bei Altenburg. Dort leitet sie Triebe an, damit im Herbst geerntet werden kann: Drei Hopfentriebe werden um Draht gewickelt; Jungpflanzen müssen von möglichst vielen Blättern entfernt werden. „Wenn ich im Service arbeite, richte ich mich schön her, da möchte ich mich wohlfühlen“, erzählt Susann Thieme. „Auf den Feldern werde ich schmutzig.“

Erntehelfer kommen aus unterschiedlichen Bereichen

Obwohl die Arbeit anstrengend ist, macht die 48-Jährige sie gerne. Das Team der Erntehelfer besteht aus unterschiedlichen Menschen. Da sind zwei ältere Herren in den Mitfünfzigern, Studenten, Gastromitarbeiter und eine Frau, die eigentlich bei Belantis tätig ist. „Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, ist in so einer Zeit jedem geholfen“, sagt Susann Thieme.

Mittlerweile ist die Hilfsarbeit auf den Hopfenfeldern beendet, aber die Leipzigerin arbeitet weiterhin zwischen Erde und Pflanzen – nämlich beim Mais auszählen auf den Feldern zwischen Altenburg und Schmölln. Sie möchte noch bis Ende Mai in der Landwirtschaft arbeiten. Danach, so hofft sie, möchte Thieme gerne in ihren gewohnten Bereich zurück. „Ansonsten kommt dann ja noch die Erdbeerernte und bald werden auch die Kirschen reif. Man kommt schon irgendwo unter“, sagt sie fröhlich.

Von Nicole Grziwa